Camerún dice que Rusia confirmó la muerte de 16 soldados cameruneses en Ucrania

Rusia ha confirmado las muertes de 16 soldados en Ucrania, indicó Camerún el lunes, según un memorando dirigido a la Embajada de Rusia en el país centroafricano.

En el documento dirigido a la embajada, el Ministerio de Exteriores reconoció la muerte de 16 soldados cameruneses que prestaban servicio en la zona de operaciones militares especiales en Ucrania. El ministerio indicó que se habían hecho los “arreglos necesarios” para contactar a las familias de los soldados fallecidos.

Un mensaje separado enviado el mismo día invitó a las familias de otros seis ciudadanos cameruneses que viven en Rusia a acudir al ministerio por “asuntos urgentes” relacionados con ellos. No ofreció más información.

El ministro de Defensa de Camerún dio instrucciones a los altos mandos militares del país en marzo del año pasado para que adoptaran “medidas estrictas de emergencia” con el fin de evitar nuevas deserciones de soldados cameruneses en servicio activo o retirados.

Ucrania ha dicho que cree que más de 1.700 africanos han sido reclutados para combatir por Rusia, y varios países africanos han señalado que algunos de sus ciudadanos han sido engañados para luchar por Rusia mediante ofertas de empleos lucrativos o de cursos de capacitación.

Un informe de inteligencia presentado al parlamento en Kenia a principios de este año indicó que 1.000 kenianos fueron reclutados para combatir por Rusia después de haber sido inducidos a error con falsas promesas de empleo en el país, antes de ser enviados a las líneas del frente.

Dos nigerianos murieron a finales del año pasado mientras combatían por Rusia, informó este mes la agencia de inteligencia de Ucrania.

Otra investigación de AP en 2024 encontró que mujeres africanas también fueron engañadas para formar parte del esfuerzo bélico ruso y enviadas a trabajar en una fábrica que ensamblaba drones de ataque que serían utilizados contra Ucrania. Fueron atraídas por anuncios en redes sociales que ofrecían programas de trabajo y estudio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.