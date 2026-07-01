Un misil de EEUU mató a escolares iraníes hace 4 meses. Aún no se sabe toda la historia

Fue el ataque más mortífero reportado en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la mayoría de las víctimas eran niños. Sin embargo, han pasado más de cuatro meses desde que un misil de Estados Unidos golpeó una escuela primaria iraní y no existe un recuento final de lo ocurrido.

El gobierno de Donald Trump no ha aceptado directamente la culpa, aunque el ejército tuvo pruebas casi de inmediato de que el lugar había sido alcanzado, según declaró a The Associated Press un funcionario de Estados Unidos con conocimiento de la situación, que habló bajo condición de anonimato para abordar una investigación en curso.

A partir de entrevistas con funcionarios de Estados Unidos, trabajadores de derechos humanos e iraníes en contacto directo con rescatistas y familias de las víctimas, la AP reconstruyó el ataque y sus consecuencias para revelar nuevos detalles de lo sucedido. La mayoría pidió el anonimato por temor a represalias contra ellos y sus fuentes.

Los detalles siguen siendo difíciles de precisar. Cuando se le preguntó sobre el ataque la semana pasada sobre el ataque, Trump afirmó que no había visto nada que le hiciera creer que Estados Unidos fuera responsable. La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió a la solicitud de comentarios de la AP.

Los maestros pidieron a los padres que recogieran a sus hijos. Luego cayó la bomba

Los cielos sobre la ciudad de Minab estaban despejados la mañana del sábado 28 de febrero. Los estudiantes se abrieron paso a empujones hacia la escuela Shajareh Tayyebeh, una de muchas en todo Irán establecidas para hijos de familias vinculadas a la Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar de Irán, u otras instituciones estatales, señaló Shiva Amelirad, representante internacional de un sindicato iraní de maestros que enseñó en Irán durante 18 años y ha estado en contacto con personas en Minab.

Aunque la mayoría de las escuelas en Irán operan dentro de directrices prescritas por la República Islámica, las escuelas Shejareh Tayyebeh estaban orientadas de manera más explícita a reproducir y reforzar la cosmovisión de la Guardia, indicó. “Independientemente de los antecedentes familiares de los estudiantes, los niños son civiles y cualquier ataque dirigido contra una escuela es inequívocamente condenable”, añadió.

El edificio se encontraba dentro del mismo complejo que una base de la Guardia, según un análisis de la AP de imágenes satelitales. Era un edificio de la Guardia antes de que fuera cercado y convertido hace más de una década.

Algunos de sus alumnos eran hijos de oficiales de la Guardia. Otros eran niños locales de una zona poblada por integrantes de una minoría étnica de mayoría suní conocida como baluches, a menudo reprimida por el gobierno iraní, según un grupo local de derechos.

Cientos de estudiantes estaban dentro cuando comenzaron a caer bombas sobre Teherán. El personal de la escuela empezó a llamar a los padres, convocándolos para que los recogieran antes de tiempo, dijeron dos personas.

Un padre que vivía cerca se apresuró a recoger a su hijo, contó un residente de Minab, quien transmitió los relatos de varias familias. El residente dijo que el hombre vio a algunos parientes jóvenes esperando a sus padres. Se ofreció a llevarles a casa, pero rechazaron la oferta.

Diez minutos después, las bombas alcanzaron al menos cinco edificios del complejo, según imágenes satelitales. Al menos una de ellas derrumbó la escuela vecina.

Un brazo diminuto, suspendido entre los escombros

El padre volvió corriendo al caos en la escuela, donde varios hombres buscaban entre escombros humeantes para sacar los cuerpos, según un video de la escena difundido por medios estatales. Vio cuerpos quemados que creyó que eran de sus familiares.

Los rescatistas encontraron un brazo diminuto, suspendido entre los escombros. Un hombre de una aldea suní cercana llegó para buscar a su sobrino. Entre los restos, lo encontró muerto.

Los cuerpos llegaron al hospital local en pedazos, informó el Balochistan Human Rights Group. Para el final del día, médicos del hospital estimaron que tenían al menos 108 cuerpos, pero advirtieron que probablemente era una cifra menor a la real, dijo el residente de Minab.

Pronto, los medios estatales informaban de un saldo de 168 muertos.

Pistas enterradas en archivos del Pentágono

Mientras se apresuraban a documentar el bombardeo en curso, periodistas y grupos de derechos tuvieron dificultades para verificar detalles de Minab. Las restricciones gubernamentales en Irán impidieron que la mayoría de los periodistas extranjeros ingresaran al país. Irán había cortado internet. El estrecho de Ormuz se convirtió en un importante campo de batalla. Todas las ramas del ejército iraní se desplegaron con fuerza en la zona, dijo el residente, lo que incrementó el temor entre las familias de las víctimas a hablar.

Los detalles del número de muertos eran difíciles de precisar, y los investigadores se centraron en la cuestión de la responsabilidad. Irán culpó a Estados Unidos. Trump culpó a Irán. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el Pentágono estaba investigando.

A nivel interno, el ejército de Estados Unidos sabía más de lo que dejó entrever al principio.

Tras la explosión, el ejército de Estados Unidos sabía que había realizado ataques en las inmediaciones —aunque tomó tiempo verificar las afirmaciones iraníes de que una escuela había sido alcanzada e iniciar una investigación—, dijo el funcionario de Estados Unidos. Al parecer, el edificio que albergaba la escuela fue identificado como tal por un analista hace ya siete años, pero ese hallazgo no se difundió lo suficiente entre distintos equipos y agencias de inteligencia y militares; entre quienes elaboran objetivos, el edificio no era conocido como una escuela, lo que revela posibles fallas sistemáticas en el proceso de análisis y revisión de objetivos, añadió.

Gran parte del trabajo de investigación ya se ha completado y el ejército está revisando actualmente las conclusiones.

Aun así, no existe una lista completa de los fallecidos.

El intento más amplio proviene de Airwars, que ha identificado los nombres e identidades de 157 de los muertos, incluidos 123 niños y 34 adultos. Entre los adultos hay 26 trabajadores de la escuela y cinco padres, cada uno de los cuales perdió al menos un hijo en el ataque.

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Los periodistas de The Associated Press Konstantin Toropin, Mary Clare Jalonick y Lisa Mascaro en Washington, Sarah El Deeb en Beirut y Amir Hussein Rajdy en El Cairo, y Jamey Keaten en Ginebra contribuyeron a este reportaje.