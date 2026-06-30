Trump revive política desacreditada para sofocar incendios rápidamente

Las muertes de tres bomberos del gobierno de Estados Unidos en un incendio forestal en Colorado han puesto el foco en la creación, por parte del gobierno del presidente Donald Trump, de un nuevo servicio federal de incendios y en su reactivación de una política previamente desacreditada para sofocar rápidamente todos los incendios forestales.

Uno de los bomberos fallecidos trabajaba para el Servicio de Incendios Forestales de Estados Unidos, creado este año sin la habitual aprobación del Congreso al reasignar personal de cuatro agencias del Departamento del Interior. Las víctimas eran miembros de un equipo de élite, especializado en el uso de helicópteros, que quedó atrapado el sábado en un incendio forestal de rápido crecimiento cerca de la frontera con Utah mientras combatían el fuego desde tierra.

Las autoridades señalan que los fallecidos formaban parte de un grupo de cinco bomberos que intentaron protegerse desplegando refugios de emergencia tipo tienda de campaña cuando las llamas sobrepasaron su posición. Dos sobrevivientes fueron hospitalizados con lesiones por quemaduras.

La consolidación de miles de efectivos en el servicio de incendios ha sembrado confusión entre algunos bomberos sobre quiénes son sus jefes y cuáles deberían ser sus responsabilidades, según exfuncionarios del gobierno.

Y el énfasis del gobierno en la “supresión total” de nuevos incendios marca un giro brusco respecto de una tendencia de décadas hacia aceptar las llamas como una herramienta para quemar vegetación vieja y crecimiento acumulado que actúa como combustible y reducir el riesgo de incendios catastróficos avivados por el calentamiento del planeta.

Los cambios benefician a las empresas privadas de aviación contra incendios, que son clave para atacar los siniestros con rapidez.

Las autoridades federales no han divulgado detalles sobre las circunstancias previas a las muertes ocurridas el fin de semana, como el objetivo de los bomberos en el lugar donde fueron superados por el fuego.

“La cuestión es: ¿por qué estaban atacando ese incendio en primer lugar?, preguntó Timothy Ingalsbee, exbombero federal y cofundador del grupo de defensa Firefighters United For Safety, Ethics and Ecology. “¿Qué era lo que realmente estaba en riesgo? Si era un montón de arbustos en cimas remotas, ¿cuál era el riesgo real que justificaba poner a esos bomberos en peligro?”

98% de los incendios se extinguen

Los incendios forestales iniciaron durante la última semana en todo el Oeste tras meses de clima seco y una falta récord de nieve en algunos lugares.

Al actuar bajo una orden del secretario del Interior, Doug Burgum, el Servicio de Incendios Forestales utilizará la supresión total “para cada incendio forestal bajo su gestión”, indicaron autoridades federales en un comunicado enviado a The Associated Press.

“Cualquier incendio forestal que represente una amenaza para la vida, la propiedad, la infraestructura o el medio ambiente debe extinguirse lo más rápido posible”, se indica en el comunicado. “Nuestros experimentados responsables de manejo de incendios conservan la autoridad para seleccionar las tácticas más seguras y eficaces según las condiciones en el terreno”.

Pero los críticos sostienen que el gobierno intenta arreglar algo que no está roto: las cuatro agencias de las que se extrajo a los bomberos —la Oficina de Administración de Tierras, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, la Oficina de Asuntos Indígenas y el Servicio de Parques Nacionales— logran extinguir el 98% de los incendios que atienden, según sus antecedentes.

La nueva agencia y la política no eliminarán los incendios forestales catastróficos que ocurren debido a bosques densos a los que la gente se muda cada vez más y al clima extremo causado por el cambio climático, señaló Steve Ellis, quien se jubiló como subdirector de la Oficina de Administración de Tierras y preside la Asociación Nacional de Jubilados del Servicio Forestal. Los administradores de tierras deben ser parte de la solución, agregó.

“Separar la gestión forestal y a los gestores forestales de la supresión de incendios hará que el combate de incendios sea menos seguro y pondrá a las comunidades en mayor riesgo”, advirtió.

Los otros dos bomberos forestales muertos en Colorado trabajaban para el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura, que atiende la mayoría de los incendios forestales en Estados Unidos y que también opera bajo una política de supresión total. Trump había querido que la nueva agencia incluyera a los bomberos del Servicio Forestal, pero el Congreso bloqueó esa parte del plan.

Las empresas de aviación contra incendios impulsaron la consolidación

En el gobierno de Trump, las autoridades federales han incorporado aeronaves con mayor rapidez una vez que se inician los incendios, indicó Austin Moeller, analista aeroespacial sénior del grupo Canaccord Genuity, una firma de inversión.

“Cualquiera que tenga un avión cisterna se beneficia de esta actividad de contratación más agresiva”, explicó Moeller.

Uno de los beneficiarios principales es Bridger Aerospace, una empresa con sede en Montana fundada por el senador de Estados Unidos Tim Sheehy. Antes de su elección en 2024, Sheehy contrató cabilderos en un intento fallido de persuadir a la Asamblea Legislativa de Montana para crear un servicio estatal de incendios análogo al que acaba de crearse a nivel federal. Un mes después de asumir el cargo federal, propuso un proyecto de ley para convertir en norma la consolidación de los bomberos federales en una sola agencia.

Sheehy se apartó de su empresa durante la campaña de 2024 y colocó sus activos de Bridger en un fideicomiso confidencial, señaló el portavoz de Sheehy, Tate Mitchell.

Mitchell afirmó que Trump estuvo detrás de la idea de crear una nueva agencia de incendios, pero que Sheehy la respalda.

“Una de las principales prioridades del senador Sheehy en el Senado es usar su experiencia para detener los incendios catastróficos que destruyen comunidades estadounidenses y no se disculpará por ello”, sostuvo Mitchell.

Bridger se describe como una de las principales empresas de combate aéreo de incendios del país. Su director general, Sam Davis, ha dicho que la flota de aviones Super Scooper de la compañía, sus aeronaves de vigilancia y su tecnología de observación de incendios la colocan en una posición “única” para responder al renovado énfasis en atacar los incendios para sofocarlos.

La nueva política de supresión total se remonta a décadas atrás

Las aeronaves ayudarán a la nueva política de supresión total del gobierno, que evoca una norma de 1935 conocida como la regla de las 10 a. m. porque exigía a las agencias que apagaran los nuevos incendios antes de las 10 de la mañana del día siguiente.

Michael Dudley, exdirector de incendios, aviación y gestión aérea del Servicio Forestal, señaló que esa política antigua es la razón por la que los bosques hoy están demasiado densos.

Los incendios forestales cumplen una función: eliminan material pequeño y muerto. Pero, según explicó, las autoridades se volvieron tan eficaces apagando incendios que los bosques siguieron creciendo y se acumuló más combustible; por eso, cuando ahora se produce un incendio, es fácil que se salga de control.

Científicos que estudian los incendios forestales afirman que intentar detener todos los incendios es irrealista, ya que algunos de los siniestros más destructivos de los últimos años han eludido los esfuerzos por apagarlos. Algunos incendios simplemente crecen demasiado rápido, están demasiado lejos, o son resultado de múltiples focos de ignición, lo que los hace imposibles de detener.

“La narrativa de que si simplemente nos esforzamos más vamos a hacer que estos incendios desaparezcan no es cierta”, señaló David Calkin, exinvestigador del Servicio Forestal sobre incendios forestales. “La paradoja del fuego no se puede vencer: cuanto más haces que el fuego desaparezca, más combustible se acumula. Cuanto más combustible se acumula, más difícil es hacer que los incendios desaparezcan”.

La nueva agencia necesita ajustes, dicen bomberos

Los bomberos de la agencia consolidada trabajan bajo el recién nombrado jefe del Servicio de Incendios Forestales, Brian Fennessy, quien se desempeñó como jefe de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, en California, desde 2018.

“Hay un nivel de confusión mientras todos intentan ordenar responsabilidades y quién está al mando y a quién le reportas”, señaló Dudley.

Un portavoz del Departamento del Interior indicó que Fennessy era muy respetado y contaba con décadas de experiencia, incluida la gestión de algunos de los desafíos de incendios más complejos del país en el densamente poblado sur de California.

Luke Mayfield, fundador del grupo Grassroots Wildland Firefighters, dijo que, en su opinión, la consolidación servirá mejor a los bomberos, pero que aún queda un importante trabajo para que la nueva agencia funcione plenamente.

“Todos eran conscientes del potencial de combustible y de las condiciones de incendio que enfrentamos esta temporada”, expresó Mayfield. “Esas condiciones están apareciendo y han producido muertes de bomberos, con condiciones meteorológicas que no van a ceder en el futuro cercano”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.