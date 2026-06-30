Erdogan rechaza medida de Israel sobre genocidio armenio y señala muertes en Gaza

El presidente de Turquía desestimó el martes una propuesta israelí para designar como genocidio la violencia contra los armenios por parte del Imperio otomano durante la Primera Guerra Mundial, y devolvió la acusación a Israel al señalar las muertes de palestinos en Gaza.

El presidente Recep Tayyip Erdogan respondía a una medida aprobada el domingo por el gabinete de Israel. La propuesta aún requiere aprobación parlamentaria y llega en medio del deterioro de los lazos entre Israel y Turquía.

Turquía ha presionado con firmeza para impedir que los países reconozcan oficialmente como genocidio las muertes masivas de armenios alrededor de 1915, incluso mientras los armenios han impulsado ese reconocimiento.

Los historiadores estiman que hasta 1,5 millones de armenios fueron asesinados por turcos otomanos alrededor de la época de la Primera Guerra Mundial, un hecho que los académicos consideran ampliamente como el primer genocidio del siglo XX. Turquía niega que las muertes constituyen genocidio, y sostiene que la cifra ha sido inflada y que los fallecidos fueron víctimas de una guerra civil y de disturbios.

“No prestamos absolutamente ninguna atención a las calumnias contra nuestro país por parte de esta red criminal, que tiene en sus manos la sangre de 73.000 personas inocentes de Gaza, en su mayoría niños y mujeres”, declaró Erdogan en un discurso televisado tras una reunión del gabinete.

“Nuestra historia está libre de genocidio, masacres, opresión y colonialismo”, indicó Erdogan.

El primer ministro de Armenia Nikol Pashinyan, cuyo gobierno participa en esfuerzos para normalizar los lazos con la vecina Turquía, declinó responder el lunes a la propuesta israelí, al sugerir que el asunto no debe politizarse.

“No vemos necesidad de responder porque creemos que abstenerse de politizar el tema del Genocidio Armenio redunda en interés de la República de Armenia”, señaló Pashinyan citado por la agencia estatal Armenpress.

Turquía y Armenia no tienen relaciones diplomáticas formales y su frontera está cerrada desde 1993. Sin embargo, en los últimos años los países han participado en conversaciones de normalización, con enviados especiales que se han reunido para discutir la reapertura de la frontera y el restablecimiento de los vínculos.

Durante años, Israel evitó reconocer oficialmente la violencia como genocidio por temor a enfurecer a Turquía, pero esa relación se ha agriado en las últimas dos décadas, especialmente a medida que se han prolongado las guerras más recientes en Gaza, Líbano e Irán.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, quien presentó la propuesta, apuntó el domingo que el “Genocidio Armenio sigue siendo hasta el día de hoy objeto de una campaña institucionalizada de negación y minimización” por parte del gobierno turco, pese a la abrumadora evidencia histórica.

Aseguró que dirigentes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, han descrito anteriormente la violencia contra los armenios como genocidio. Pero nunca ha sido reconocido formalmente en una votación de la Knéset (parlamento israelí).

Indicó que 32 países — incluidos Estados Unidos, Siria y Líbano — también han clasificado la violencia como genocidio.

Israel y Turquía fueron alguna vez aliados cercanos, pero los lazos se deterioraron después de que Erdogan, cuyo partido tiene raíces en el movimiento islámico de Turquía, llegó al poder. Las relaciones se fueron agriando de manera constante por sus críticas abiertas a las políticas israelíes hacia los palestinos.

El domingo, el Ministerio de Exteriores de Turquía calificó la medida de Israel como un paso “motivado políticamente”, destinado a desviar la atención de las propias acciones del país contra los palestinos y de los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia por presunto genocidio en Gaza. En 2024, Turquía se sumó formalmente al caso en curso que fue presentado por Sudáfrica.

Israel ha enfrentado acusaciones reiteradas, incluso de las Naciones Unidas y de Turquía, de que su ofensiva en Gaza equivale a un genocidio. Israel, fundado tras el Holocausto, niega las acusaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.