Trump se reunirá con Xi en Beijing mientras guerra e inflación pesan en su presidencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto llegar a Beijing el miércoles para una visita de Estado a su homólogo chino Xi Jinping, en un momento de inquietud para un mundo preocupado por la guerra, el comercio y la inteligencia artificial.

“Somos las dos superpotencias”, manifestó Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca el martes. “Somos la nación más fuerte del planeta en términos militares. Se considera que China es la segunda”.

Aunque a Trump le gusta proyectar una imagen de fortaleza, la visita de Estado ocurre en un momento delicado para su presidencia, ya que su popularidad en el país se ha visto lastrada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y por el aumento de la inflación como consecuencia de ese conflicto. El mandatario estadounidense busca una victoria con la firma de acuerdos con China para que compre más alimentos y aeronaves estadounidenses, y afirma que hablará con Xi sobre comercio “más que sobre cualquier otra cosa”.

El gobierno de Trump espera iniciar el proceso para establecer una “Junta de Comercio” con China a fin de abordar las diferencias entre ambos países. La junta podría ayudar a evitar la guerra comercial que se encendió el año pasado tras los aumentos en los aranceles implementados por Trump, una medida a la que China respondió mediante el control de tierras raras. Eso condujo a una tregua de un año el pasado octubre.

Pero Trump llega a Beijing en un momento en que Irán sigue dominando su agenda interna. La guerra ha provocado el cierre de facto del estrecho de Ormuz, dejando varados a buques cisterna que transportan petróleo y gas natural, y haciendo que los precios de la energía se disparen a niveles que podrían afectar el crecimiento económico mundial. El presidente de Estados Unidos declaró que Xi no necesitaba ayudar a resolver el conflicto, aunque el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, estuvo en Beijing la semana pasada.

“Tenemos muchas cosas que discutir. No diría que Irán sea una de ellas, para ser sincero, porque tenemos a Irán muy bajo control”, comentó Trump a los periodistas el martes.

La situación de Taiwán también parece ser un tema importante, ya que China está descontenta con los planes de Estados Unidos de vender armas a la isla que el gobierno chino reclama como parte de su propio territorio.

Trump dijo a los periodistas el lunes que hablaría con Xi sobre un paquete de armas autorizado de 11.000 millones de dólares para Taiwán. Al mismo tiempo, Taiwán —como el principal fabricante de chips del mundo— se ha vuelto esencial para el desarrollo de la IA, y Estados Unidos ha importado en lo que va de año más bienes de Taiwán que de China. Trump ha intentado usar programas de la era Biden y sus propios acuerdos para llevar más fabricación de chips a Estados Unidos.

Pero Trump ya presentaba el viaje como un éxito antes de salir de los terrenos de la Casa Blanca. Reflexionó abiertamente sobre la visita recíproca prevista de Xi a Estados Unidos y lamentó que el salón de baile que está en construcción no estará terminado a tiempo.

“Vamos a tener una gran relación durante muchas, muchas décadas”, expresó Trump sobre Estados Unidos y China. “Como saben, el presidente Xi vendrá aquí hacia finales de año. Así que eso sería emocionante. Sólo desearía que tuviéramos el salón de baile terminado”.

Trump dijo que había hablado con el presidente chino y que la reunión sería “positiva”, mientras emprendía el viaje con un séquito de asesores, directores de empresas y familiares. Llegará a China el miércoles por la noche y, tras una recepción ceremonial, irá a su hotel. Asistirá a un banquete de Estado el jueves y tendrá un almuerzo de trabajo con Xi el viernes antes de regresar a Estados Unidos.

Pese a la confianza que Trump muestra hacia afuera, China parece estar entrando en la reunión desde “una posición mucho más fuerte”, dijo Scott Kennedy, asesor sénior sobre negocios y economía chinos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, de Washington.

A China le gustaría reducir las restricciones tecnológicas para acceder a chips informáticos y encontrar maneras de reducir los aranceles, entre otros objetivos.

“Pero incluso si no consiguen gran cosa en ninguno de esos temas, mientras no haya una explosión en la reunión y el presidente Trump no se vaya y busque volver a escalar, China básicamente sale más fuerte”, señaló Kennedy.

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Boak informó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.