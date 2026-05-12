Juez federal dictamina que el ICE violó una orden durante arrestos sin orden judicial en Colorado

Un juez federal dictaminó el martes que agentes de inmigración en Colorado han violado una orden que establece límites sobre el momento en que pueden arrestar a personas sin una orden judicial.

El juez de distrito R. Brooke Jackson señaló que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) han infringido la orden que emitió en noviembre pasado, la cual les prohibía arrestar a cualquier persona sin una orden judicial a menos que tuvieran causa probable para creer que dicha persona se encuentra en el país sin autorización legal y probablemente intentaría darse a la fuga antes de que los agentes pudieran conseguir una orden.

Desde entonces, los agentes han violado la ley con una serie de arrestos sin orden judicial y “sin determinaciones individualizadas de causa probable sobre el riesgo de fuga previas al arresto”, indicó Jackson.

El juez también ordenó que los agentes de inmigración que estén autorizados a efectuar arrestos sin una orden judicial reciban capacitación sobre las órdenes del tribunal y que el gobierno entregue registros de este tipo de arrestos. El fallo se produjo en una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Colorado en relación con los llamados arrestos colaterales de personas detenidas accidentalmente en acciones de control migratorio.

La ACLU acusa al ICE de arrestar indiscriminadamente a latinos para cumplir con objetivos de aplicación de la ley como parte de la campaña de deportaciones a gran escala del presidente Donald Trump, e ignorar las restricciones legales sobre quién debe ser detenido.

En su fallo más reciente, Jackson llegó a la conclusión de que el ICE no había brindado capacitación adecuada a sus agentes de deportación sobre los requisitos de su orden judicial y ahora exige que esa instrucción se imparta en un plazo de 45 días.

También determinó que el ICE había “fallado de manera uniforme” en cumplir con los requisitos de documentación para arrestos sin orden judicial que estableció en su orden.

El ICE, que ha apelado la decisión de Jackson, no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre el fallo del martes.

En el último año, jueces federales en Oregon, California y Washington, D.C., también han ordenado que los agentes de inmigración no lleven a cabo arrestos en sus distritos sin una orden judicial, a menos que exista probabilidad de fuga.

Por lo general, los agentes de inmigración obtienen órdenes administrativas —documentos emitidos por las autoridades migratorias que autorizan un arresto— antes de buscar a una persona que sea objetivo de arresto y deportación. Lo que está en disputa en los casos judiciales es el arresto de otras personas sin estatus legal con las que los agentes cruzan su camino, incluso mientras buscan a las personas objetivo.

Esos arrestos colaterales estuvieron prohibidos durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

____ La experiodista de The Associated Press Colleen Slevin contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.