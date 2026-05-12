Qué podría significar una suspensión del impuesto federal a la gasolina en EEUU para los conductores

Los elevados precios del combustible en Estados Unidos están presionando los presupuestos de los hogares durante la guerra con Irán, y el presidente Donald Trump quiere suspender el impuesto federal a la gasolina.

Es una medida que Trump no puede adoptar por sí solo, y el mandatario aún no ha especificado cuánto tiempo le gustaría que durara esa pausa. Pero legisladores de ambos partidos ya han estado impulsando una suspensión del impuesto federal a la gasolina, y ahora algunas iniciativas en el Congreso proponen una pausa hasta el 1 de octubre.

Quienes apoyan suspender el impuesto a la gasolina sostienen que brindará un alivio muy necesario a familias y empresas que ahora tienen dificultades para cubrir sus gastos, lo que agrava las disparidades económicas, ya que los hogares de bajos ingresos son los más golpeados. Gran parte de ello se debe a que el flujo mundial de petróleo y otras necesidades básicas se ha visto trastocado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán hace casi tres meses, lo que disparó los costos de la energía, incluidos los precios de la gasolina.

Aun así, es poco probable que una suspensión genere una reducción considerable (o inmediata) en las gasolineras. Y los críticos advierten sobre posibles consecuencias a más largo plazo. El impuesto federal a la gasolina representa una pequeña fracción de lo que los estadounidenses pagan para llenar sus tanques, pero también es la fuente de miles de millones de dólares en ingresos de los que dependen los programas gubernamentales de carreteras y transporte público.

Esto es lo que sabemos.

¿Qué significaría una suspensión del impuesto a la gasolina para los precios?

El impuesto federal a la gasolina se sitúa en alrededor de 18,4 centavos de dólar por galón (4,8 centavos por litro). Pero los conductores no verían de inmediato que se les descuente ese monto completo si se suspendiera su cobro.

“No se puede suspender el impuesto y luego esperar que todos se despierten a la mañana siguiente y la gasolina sea de repente 18 centavos más barata", indicó Carl Davis, director de investigación del Instituto de Política Fiscal y Económica, una organización sin fines de lucro. "No es así como funciona”.

Eso se debe a que el impuesto gubernamental a la gasolina no se recauda directamente en el surtidor, sino a nivel mayorista. La expectativa con una suspensión es que el recorte fiscal termine trasladándose a los consumidores en forma de precios más bajos, pero Davis subraya que eso no está garantizado. Señala que lo que ha visto a nivel estatal es un alivio limitado que tarda en filtrarse y, si se trata de exenciones temporales, a veces ni siquiera llega a los conductores.

Los proveedores también podrían quedarse con parte del ahorro para engrosar los márgenes de ganancia. Al tomar eso en cuenta, el Modelo Presupuestario Penn Wharton de la Universidad de Pensilvania prevé que aproximadamente el 72% de un recorte del impuesto federal a la gasolina llegue realmente a los consumidores, lo que equivaldría a unos 13,2 centavos del total de 18,4 centavos por galón.

Incluso así, el ahorro para los conductores promedio no es enorme. Si el impuesto federal a la gasolina se suspende del 1 de junio al 1 de octubre, por ejemplo, el modelo Penn Wharton estima que un hogar que llena un tanque de 55 litros (15 galones) una vez por semana ahorraría alrededor de 35 dólares durante esos cuatro meses.

Mientras tanto, los precios de la gasolina en Estados Unidos siguen siendo hoy mucho más altos que antes de la guerra: el promedio nacional se ubicaba en alrededor de 4,50 dólares por galón (1,18 dólares por litro) el lunes, según el club automovilístico AAA, comparado con 2,98 dólares por galón (78 centavos por litro) a finales de febrero. Y a medida que los hogares siguen sintiendo la presión de facturas más caras, Davis indica que podría ser difícil para muchos conductores “siquiera notarlo” si un recorte fiscal llega a ellos.

El propio Trump ha reconocido que el impuesto federal representa un porcentaje pequeño del precio de la gasolina. Pero “sigue siendo dinero”, les manifestó a los periodistas el lunes.

¿Podría haber repercusiones más amplias para el financiamiento del gobierno?

El impuesto a la gasolina en Estados Unidos también es la mayor fuente individual de ingresos para los programas federales de carreteras y transporte público. Suspenderlo podría significar perder miles de millones de dólares en esos flujos de efectivo, lo que —advierten expertos— podría traer consecuencias a más largo plazo.

Con los niveles actuales de precios del combustible y de demanda, el gobierno podría perder 8.350 millones de dólares en ingresos a lo largo de una suspensión de cuatro meses, confirmó el Modelo Presupuestario Penn Wharton a la AP el lunes. Y si también se pausa el impuesto federal al diésel (que se sitúa en 24,4 centavos por galón, o 6,4 centavos por litro), esa cifra podría subir a cerca de 11.500 millones de dólares.

La legislación en Washington propone compensar cualquier pérdida de ingresos del Fideicomiso Carretero con fondos generales, pero los críticos advierten que eso podría aumentar el déficit federal y potencialmente poner en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos de infraestructura. El impuesto federal a la gasolina también se ha mantenido sin cambios desde 1993, lo que —según expertos— ya ha erosionado el poder de compra del Fideicomiso Carretero al considerar la inflación.

Como los detalles exactos de una posible suspensión del impuesto aún no están claros, es difícil predecir el futuro. Pero “podrías imaginar muy fácilmente algún tipo de combinación de mayor deuda nacional y menor financiamiento para carreteras y puentes y otros proyectos de transporte", indicó Davis. "Tarde o temprano habrá consecuencias”.

¿Y las suspensiones de impuestos a la gasolina a nivel estatal?

Más allá del gobierno federal, cada estado también aplica sus propios impuestos a la gasolina. Esas tasas van desde tan sólo 9 centavos por galón en Alaska (2,3 centavos por litro) hasta casi 71 centavos en California (18,7 centavos), según datos gubernamentales al inicio de este año.

En un intento por combatir los precios más altos en medio de la guerra con Irán, varios estados —como Indiana y Georgia— han implementado recientemente suspensiones temporales de sus impuestos a la gasolina. Kentucky y Utah han reducido los gravámenes. Y otros estados están evaluando opciones similares.

Pero para otros podría ser difícil seguir el mismo camino.

A diferencia del gobierno federal, los estados por lo general tienen que equilibrar sus presupuestos cada año. Además de la infraestructura básica de transporte, algunos estados también dependen de los ingresos de los impuestos al combustible para financiar educación, iniciativas ambientales y otros programas públicos.

¿Qué más influye en los precios de la gasolina?

En general, muchos factores contribuyen a lo que los conductores pagan en el surtidor. Los impuestos estatales y federales, la demanda estacional e incluso mezclas de combustible más caras necesarias para el clima cálido son piezas del rompecabezas. Pero el costo del petróleo crudo —que es el ingrediente principal de la gasolina— representa la mayor parte.

Pese a los esfuerzos de gobiernos de todo el mundo por aumentar la oferta durante la guerra, incluido el uso de reservas de emergencia de petróleo, los elevados precios del crudo se mantienen. Tanto el Brent, el referente internacional, como el crudo estadounidense se negocian ahora por encima de los 100 dólares por barril, frente a alrededor de 70 dólares hace apenas unos meses.

Todas las miradas están puestas en el estrecho de Ormuz, por donde antes pasaba una quinta parte del petróleo mundial. Pero Teherán y Washington siguen enfrentados por esa vía marítima, y las conversaciones para un alto el fuego continúan estancadas.

Los analistas han advertido repetidamente que, si la guerra se prolonga y las cadenas de suministro se interrumpen durante el tiempo suficiente, los precios de la gasolina y de otros bienes podrían seguir subiendo.

“Esto es realmente un problema de política exterior", sostuvo Davis. "No hay una curita de política fiscal que se pueda poner”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.