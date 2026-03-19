Trump enfrenta una decisión arriesgada: ¿enviará tropas a Irán para asegurar uranio enriquecido?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta la que es, quizás, la pregunta más intimidante de la guerra con Irán, la cual podría definir su paso por el cargo: ¿pondrá tropas de Estados Unidos sobre el terreno en Irán para asegurar unos 440 kilogramos (cerca de 970 libras) de uranio enriquecido que Teherán podría usar para construir armas nucleares?

Trump ha ofrecido razones cambiantes para iniciar la guerra, pero ha sido constante al expresar que uno de los objetivos principales al sumarse a Israel en la acción militar es garantizar que Irán “nunca tenga un arma nuclear”.

El presidente ha sido más cauto sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para cumplir su promesa de destruir de una vez por todas el programa de armas de Irán, lo que incluye apoderarse o destruir el material nuclear casi de grado armamentístico que posee la República Islámica.

Se cree que gran parte está enterrada bajo los escombros de una instalación en una montaña castigada por los bombardeos que Trump ordenó en junio pasado y que, según afirmó, “aniquilaron” el programa nuclear de Teherán.

Se trata de un proyecto arriesgado y complicado que, según muchos expertos nucleares, no puede realizarse sin un despliegue considerable de tropas de Estados Unidos en Irán, una operación peligrosa y con una gran carga política para el presidente republicano, quien prometió no enredar a Estados Unidos en el tipo de conflictos prolongados y sangrientos de Oriente Medio que aún pesan en la psique estadounidense.

Al mismo tiempo, a legisladores y expertos les preocupa que, si los sectores duros de Irán salen fortalecidos de los combates, estarán más motivados que nunca para construir armas nucleares, al buscar disuadir a Estados Unidos e Israel de futuras acciones militares, una dinámica que hace que tomar control del uranio enriquecido de Irán sea aún más crítico. Ese acopio podría permitir a Irán construir hasta 10 bombas nucleares, si decide hacerlo con su programa.

Algunos legisladores, como el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, dicen que aún temen profundamente que el presidente haya puesto al país en un camino que requerirá introducir tropas dentro de Irán por los que calificó como los objetivos confusos y caóticos de Trump.

“Algunos de los objetivos que sigue defendiendo sencillamente no pueden lograrse sin una presencia física allí; asegurar el uranio no puede hacerse sin una presencia física”, afirmó Blumenthal, integrante del Comité de Servicios Armados del Senado.

Mientras tanto, aliados republicanos de Trump subrayan que existen planes para lidiar con el uranio enriquecido. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, James Risch, senador republicano por Idaho, mencionó el miércoles “una serie de planes que se han puesto sobre la mesa”. Se negó a dar detalles.

Otros reconocieron las complicaciones de desplegar tropas en Irán.

“Nadie me ha dado una sesión informativa sobre cómo se haría sin botas sobre el terreno”, señaló el senador Rick Scott, republicano por Florida e integrante del Comité de Servicios Armados del Senado. “No significa que no se pueda. Pero nadie me ha informado nunca al respecto”.

Scott añadió que no es viable permitir que el acopio permanezca: “Creo que sería útil deshacerse de él”.

Trump y sus asesores no son transparentes sobre las deliberaciones en torno al uranio

Casi tres semanas después del inicio de un conflicto que ha dejado cientos de muertos, ha puesto a prueba alianzas de larga data y ha causado dolor a la economía global, Trump y sus principales asesores no han sido transparentes sobre sus deliberaciones respecto al acopio de uranio de Irán.

“No voy a hablar de eso”, dijo el mandatario la semana pasada cuando se le preguntó sobre el uranio enriquecido. “Pero los hemos golpeado más fuerte que a prácticamente cualquier país en la historia, y aún no hemos terminado”.

Ese mismo día, durante una aparición en Kentucky, Trump pareció afirmar que los ataques ya habían neutralizado la amenaza. “No tienen potencial nuclear”, expresó.

Mientras tanto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a reporteros a inicios de esta semana que el gobierno no ve sentido en anticipar “lo que estamos dispuestos a hacer o hasta dónde estamos dispuestos a llegar”, al tiempo que sostuvo: “tenemos opciones, sin duda”.

Expertos dicen que es posible, pero no será fácil

Richard Goldberg, quien se desempeñó como director para contrarrestar las armas de destrucción masiva iraníes en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, dijo que apoderarse o destruir el uranio enriquecido ciertamente es posible, si el presidente decide tomar ese camino.

Las fuerzas de Estados Unidos e Israel han avanzado hacia la creación de las condiciones —en particular, establecer una superioridad aérea total— que permitirían que operadores de fuerzas de operaciones especiales, entrenados para volar centrifugadoras y manejar material nuclear, lleven a cabo una operación de ese tipo.

Ciertamente, se espera que un esfuerzo con tropas sobre el terreno sea mucho más complicado que otras operaciones recientes de alto perfil y de inserción relámpago, como la captura en enero del expresidente venezolano Nicolás Maduro o la muerte de Osama bin Laden en mayo de 2011, dijo Goldberg. Y la probable necesidad de retirar escombros para llegar a los contenedores de uranio enriquecido añade otra capa de complejidad, porque requeriría equipo pesado de construcción.

“Pero si realmente controlas el espacio aéreo y puedes tener apoyo aéreo cercano y drones y todo lo demás en el cielo para un perímetro bastante amplio, presumiblemente podrías hacer mucho”, dijo Goldberg, quien ahora es asesor principal en la Foundation for Defense of Democracies, un centro de estudios de Washington de línea dura.

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo esta semana a reporteros en Washington que la suposición es que gran parte del uranio enriquecido permanece en los tres sitios nucleares iraníes bombardeados el año pasado por Estados Unidos.

“La impresión que tenemos… es que no se ha movido”, dijo Grossi, y añadió que la mayor parte del material está bajo los escombros en la instalación iraní de Isfahán, mientras que hay cantidades menores en las instalaciones de Natanz y Fordow, que fueron destruidas en los ataques estadounidenses del año pasado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo en una aparición el domingo en “Face the Nation” de CBS que Irán ofreció diluir el acopio de uranio enriquecido durante sus conversaciones con los negociadores de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en las que no se logró un acuerdo poco antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran el bombardeo.

Al testificar ante un comité del Senado el miércoles, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo en declaraciones preparadas que los ataques de Estados Unidos contra Irán habían “aniquilado” el programa de enriquecimiento nuclear de Irán y enterrado instalaciones subterráneas.

Gabbard afirmó que Estados Unidos ha monitoreado si los líderes de Irán intentarán reiniciar su programa nuclear, pero señaló que no han intentado reconstruir su capacidad de enriquecimiento nuclear. Añadió que la autoridad clerical que supervisa al gobierno iraní se ha visto debilitada por los ataques de Israel contra su dirigencia, pero sigue intacta.

Brandan Buck, investigador principal de política exterior en el Cato Institute, dijo que un esfuerzo para extraer o diluir el material enriquecido probablemente requeriría más de 1.000 soldados en cada sitio iraní y tomaría tiempo.

Por otro lado, no actuar para asegurar el uranio enriquecido también conlleva riesgos. Si los sectores duros de Irán permanecen en el poder, y cuentan con material enriquecido, tendrán mayor motivación para construir un arma nuclear.

“Trump se ha puesto entre la espada y la pared”, dijo Buck. “A lo largo de todo esto, ha tenido objetivos maximalistas, pero ha querido mantener un esfuerzo mínimo para mantener bajos los costos”.

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Los periodistas de The Associated Press Stephen Groves, Matthew Lee y Lisa Mascaro contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.