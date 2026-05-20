Trump en las calles de Nueva Delhi: la embajada celebra el aniversario de EEUU con lonas de rickshaw

En el caótico tráfico de Nueva Delhi, donde la parte trasera de los rickshaws a veces funciona como valla publicitaria móvil, algunos viajeros ahora se encuentran con un rostro poco probable: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Debajo de su retrato aparece el lema: “¡Feliz cumpleaños, Estados Unidos!”.

En las últimas semanas han aparecido por toda la capital india unos 100 rickshaws motorizados que llevan grandes imágenes de Trump y de la Estatua de la Libertad. En una ciudad donde la lona en la parte trasera de miles de vehículos de tres ruedas suele estar cubierta de anuncios de clínicas de fertilidad poco conocidas, cursos de inglés y remedios herbales, la marca estadounidense destaca.

La inusual campaña publicitaria fue presentada el mes pasado por Sergio Gor, embajador de Estados Unidos en India. Forma parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para conmemorar el 250º aniversario de la independencia estadounidense, con celebraciones, actos culturales y campañas de acercamiento al público previstas en varios países.

“La libertad está en movimiento… ¡literalmente!”, indicó la embajada estadounidense al anunciar la iniciativa en redes sociales el mes pasado.

“Atrápenlos si pueden: pronto aparecerán por todo Delhi”, añadió, animando a la gente en la capital a detener los rickshaws.

Washington quiere estabilizar las relaciones con India después de que los vínculos se deterioraran por las políticas arancelarias de Trump, que elevaron los gravámenes sobre varias exportaciones indias. También se espera que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visite Nueva Delhi este fin de semana.

Sin embargo, para muchos conductores de autorickshaw, la campaña tiene poco significado.

El conductor Ganesh Kumar, cuyo vehículo llevaba uno de los carteles de Trump, contó que al principio se negó cuando los organizadores le abordaron.

“Les dije que no lo quería”, relató Kumar. Pero cedió después de que los organizadores le ofrecieran un incentivo valioso.

“Dijeron: ‘Por favor, déjenos ponerlo (el cartel). Le daremos un paquete de té’”, explicó.

Otro conductor, Pradeep Kumar, comentó que aceptó llevar la lona sobre todo porque el toldo de su vehículo estaba roto y necesitaba otro.

Cuando le preguntaron si sabía qué decía el anuncio, Kumar respondió: “Sé que es Trump. No sé mucho más que eso”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.