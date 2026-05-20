Xi y Putin se reúnen para reafirmar lazos entre China y Rusia tras visita de Trump a Beijing

El presidente de China, Xi Jinping, recibió el miércoles a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Beijing, para una reunión que busca reafirmar sus lazos y que se celebra unos días después de una visita del mandatario estadounidense, Donald Trump, al país.

Xi dio la bienvenida a Putin con una ceremonia en el Gran Salón del Pueblo. Más tarde, las dos delegaciones mantuvieron conversaciones bilaterales, a las que seguirá una ceremonia para la firma de acuerdos de cooperación.

La visita de Putin se produce apenas unos días después del viaje de Trump a China, en una secuencia que busca consolidar la imagen de Beijing como una superpotencia influyente, según expertos.

“El mensaje es claramente que China mantiene una amistad y una asociación estratégica con la potencia que quiera, y Estados Unidos es solo una de ellas”, afirmó Steve Tsang, director del Instituto China SOAS en la Universidad de Londres.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló previamente que no había “ninguna conexión” entre las visitas de Trump y Putin, y precisó que el viaje del líder ruso se acordó varios días después de que Putin y Xi hablaran por videoconferencia el 4 de febrero.

Está previsto que los líderes ruso y chino aborden cuestiones de energía y seguridad, así como su relación en general. Los dos países acordaron prorrogar un tratado de amistad firmado por primera vez en 2001, informó la prensa estatal china.

China se convirtió en el principal socio comercial de Rusia tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022. Beijing ha dicho que es neutral en el conflicto, mientras mantiene lazos comerciales con el Kremlin pese a las sanciones económicas y financieras de Estados Unidos y Europa.

China es el principal comprador de petróleo y gas rusos, y Moscú espera que la guerra en Irán incremente la demanda. China también ha ignorado las exigencias de Occidente de dejar de proporcionar componentes de alta tecnología para las industrias armamentísticas del Kremlin.

Ushakov indicó que las exportaciones de petróleo de Rusia a China crecieron un 35% en el primer trimestre de 2026 y que Rusia es uno de los mayores exportadores de gas natural a China.

El asesor apuntó que, durante “la crisis en Oriente Medio”, Rusia sigue siendo un proveedor de energía fiable y China es un “consumidor responsable”.

Putin señaló a principios de mes que Moscú y Beijing han dado “un paso muy sustancial hacia adelante en nuestra cooperación en el sector del petróleo y el gas”.

“Se han acordado prácticamente todos los asuntos claves”, expresó. “Si logramos ultimar estos detalles y llevarlos a una conclusión durante esta visita, estaré sumamente satisfecho”.

Putin también elogió su relación bilateral como una fuerza crucial y de equilibrio en las relaciones internacionales.

“Sin duda, la interacción entre naciones como China y Rusia sirve como un factor de disuasión y estabilidad”, manifestó.

Moscú celebró el diálogo entre Beijing y Washington como otro elemento estabilizador para la economía global, añadió Putin.

“Solo podemos beneficiarnos de esto, de la estabilidad y el compromiso constructivo entre Estados Unidos y China”, afirmó.

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Mistreanu informó desde Bangkok, Tailandia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.