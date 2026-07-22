Trump dice que EEUU destruirá un puente o una planta eléctrica por cada ataque iraní en el estrecho

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el miércoles con destruir un puente o una planta eléctrica iraní cada vez que Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz.

La más reciente amenaza de Trump de atacar infraestructura civil se produjo mientras la impopular guerra se descontrola sin una salida clara, amenazando con una mayor disrupción económica mundial y elevando los precios del combustible antes de las elecciones de mitad de legislatura de Estados Unidos este otoño. Ambas partes se han atrincherado en su disputa sobre el estrecho, una vía navegable crucial para la energía mundial que permanece en gran medida cerrada debido a los ataques iraníes.

Estados Unidos llevó a cabo otra oleada de ataques contra Irán durante la noche hasta el miércoles, y los sistemas de defensa antiaérea se activaron sobre la capital, Teherán. Irán lanzó un ataque con misiles contra una ciudad jordana sobre la frontera con Israel, y se emitieron alertas en Baréin y Arabia Saudí.

Con las negociaciones en gran medida estancadas, ambas partes han buscado influencia atacando infraestructura civil. Irán ha respondido a los ataques de Estados Unidos atacando infraestructura energética y plantas desalinizadoras que proporcionan agua potable en los áridos países del Golfo Pérsico.

El derecho internacional generalmente prohíbe tales ataques a menos que la infraestructura esté siendo utilizada con fines militares. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció tales bombardeos como “inaceptables”.

Aumentan los costos de la guerra

El cierre del estrecho, por el que en tiempos de paz pasaba una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializados en el mundo, ha sacudido la economía mundial con efectos mucho más allá de Oriente Medio. Una nueva amenaza de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, de atacar el transporte marítimo saudí en el mar Rojo pone en riesgo otra vía comercial.

“A partir de este momento, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA PLANTA ELÉCTRICA”, escribió Trump en redes sociales.

Trump tenía previsto ir el miércoles a la Base de la Fuerza Aérea de Dover para recibir los restos de cuatro militares caídos en Oriente Medio. Un día antes, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, estimó en una encendida audiencia en el Senado que Estados Unidos había gastado 37.500 millones de dólares en la guerra hasta ahora. El Brent, el petróleo de referencia, subió a alrededor de 94 dólares por barril y los precios de la gasolina están nuevamente en alza.

Ataques sacuden Irán y Jordania

Jordania informó que interceptó cuatro misiles iraníes sobre Aqaba, mientras que otros dos cayeron en “zonas deshabitadas”. En videos grabados por gente en la cercana ciudad israelí de Eilat, se podían ver columnas de humo sobre Aqaba. Jordania dijo que también interceptó cuatro drones iraníes.

Irán ha evitado atacar a Israel desde que se reanudaron las hostilidades el mes pasado, aparentemente con la esperanza de evitar que vuelva a entrar en la guerra. Pero el ataque contra Aqaba, a la vista de Eilat, generó preocupación por una mayor ampliación del conflicto después de que colapsara un acuerdo para detener las hostilidades.

Se activó otra alerta por misiles en Baréin, y Arabia Saudí advirtió a los residentes de la ciudad de Dammam, en el Golfo Pérsico, que buscaran refugio. Las autoridades saudíes levantaron más tarde el aviso para Dammam alegando que el peligro había pasado, sin dar más detalles.

Estados Unidos indicó antes el miércoles que había completado una undécima noche de ataques contra Irán, con objetivos que incluyeron hangares de aeronaves y sitios de almacenamiento de drones.

La agencia noticiosa iraní IRNA reportó explosiones en varias provincias. El Ministerio de Salud de Irán dice que los ataques de Estados Unidos durante los últimos 11 días han matado a 53 personas, incluidas seis mujeres y tres niños, y han herido a casi 600 personas.

La Guardia Revolucionaria iraní insistió en que los ataques de represalia del país continuarían.

La diplomacia no muestra señales de progreso

Antes de los últimos ataques, el ministro iraní del Interior, Eskandar Momeni, visitó Pakistán, un mediador en el conflicto, buscando reactivar la diplomacia. Pero no estaba claro qué nuevo arreglo podría alcanzarse para poner fin a la guerra, que recientemente se ha convertido en una batalla por el control del estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio del Interior de Irán, Ali Zeinivand, declaró que “la diplomacia no ha sido descartada” y que aún se estaban intercambiando mensajes, sin dar más detalles, según IRNA.

En declaraciones en una cumbre regional en Filipinas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, denunció las acciones de Irán en el estrecho.

“Si creamos un precedente en Oriente Medio en el que un Estado nación pueda decidir que va a controlar una vía navegable internacional, cobrar un peaje y, si no se lo pagas, volar tus barcos, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetirá en otras partes del mundo, incluida esta región”, afirmó Rubio.

En respuesta a los ataques de Irán, Estados Unidos restableció un bloqueo de los puertos iraníes.

Trump señala que podría atacar sitio nuclear subterráneo

En declaraciones desde la Oficina Oval el martes, Trump se mostró pesimista con respecto a posibles conversaciones, diciendo que Estados Unidos no tenía “ningún interés en reunirse”.

Señaló que las fuerzas estadounidenses pronto podrían atacar un sitio nuclear iraní en construcción enterrado profundamente bajo una montaña.

El sitio, conocido como Pickaxe Mountain, se encuentra en el lado sur del sitio de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán, que fue bombardeado por Estados Unidos durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel en 2025. Pero Pickaxe Mountain ha permanecido intacto mientras Irán continúa excavando en el sitio.

Irán siempre ha insistido en que su programa nuclear es pacífico, mientras reanudaba el enriquecimiento de uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico desde que Trump desechó un acuerdo nuclear de 2015 durante su primer mandato. Estados Unidos y otros creen que Irán tuvo un programa de armas nucleares hasta 2003 y podría reconstituirlo en el futuro.

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Binkley reportó desde Washington. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Bassem Mroue en Beirut, y Michelle L. Price y Jim Gomez en Manila, Filipinas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.