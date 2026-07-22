El primer ministro de Líbano recorre una aldea devastada del sur y pide la retirada militar israelí

El primer ministro de Líbano visitó el miércoles una arrasada aldea sureña mientras un acuerdo entre Líbano e Israel negociado por Washington parecía empezar a cumplirse tras una guerra de varios meses.

Nawaf Salam acudió a Zawtar Al Gharbieh al día siguiente de la histórica reunión en la Casa Blanca del presidente, Joseph Aoun, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien prometió respaldar al gobierno libanés en su intento de reclamar el control del estado en todo el país.

Líbano e Israel firmaron un acuerdo a finales de junio que prevé que el ejército libanés se despliegue en zonas del sur de Líbano donde Hezbollah tenía presencia e influencia militar, y de las que se retirarían las tropas israelíes que han ocupado decenas de aldeas.

Posteriormente, ambas partes acordaron una zona piloto compuesta por una serie de aldeas para poner a prueba la implementación del acuerdo. Aunque las tropas israelíes han atacado y realizado operaciones terrestres en esos pueblos y aldeas, ninguno de ellos está bajo su ocupación, pero el ejército libanés tampoco ha estado allí en grandes cantidades.

La guerra más reciente entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah comenzó el 2 de marzo, después de que el grupo disparara cohetes hacia Israel en solidaridad con Irán, golpeado por la guerra y su principal aliado. En respuesta, Israel lanzó una campaña aérea y una invasión terrestre en Líbano que dejó más de 4.000 muertos y desplazó a otros 1,2 millones de personas.

Los líderes políticos libaneses criticaron a Hezbollah por arrastrar al país a otra guerra, pero también condenaron a Israel por sus bombardeos generalizados y su invasión terrestre.

Salam, junto con el ministro de Defensa de Líbano y altos mandos militares, izó una bandera libanesa cerca de un edificio destruido en la localidad, y prometió que el gobierno comenzará a reconstruir las viviendas y la infraestructura derribadas.

“Hemos insistido desde el principio en que nuestro objetivo es la retirada israelí completa de todo nuestro territorio"afirmó. "Lo que estamos viendo hoy es apenas el comienzo, pero seguimos decididos y firmes, y continuaremos movilizando todos los esfuerzos políticos y diplomáticos para asegurar una retirada total de todo el territorio libanés”.

Hezbollah ha condenado al gobierno por mantener conversaciones directas con Israel y rechazó el acuerdo, pero el grupo no ha intentado sabotearlo por medios militares. Su dirigencia cree que no se puede presionar a Israel para que retire sus tropas únicamente por vías diplomáticas, y que Líbano carece de la influencia que aporta su aliado clave, Irán, en las negociaciones.

Trump, en su reunión con Aoun, no habló mucho sobre la zona piloto al entrar en su fase de implementación, pero se comprometió a apoyar al Líbano sin dar detalles.

Aoun y el gobierno libanés han instado a la comunidad internacional a invertir en el pequeño país y en su ejército para ayudar a reconstruir su infraestructura y su capacidad militar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.