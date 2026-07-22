Una familia palestina dividida entre Israel y Gaza se reúne tras años de guerra y pérdidas

La última vez que Mais al-Gharam vio a sus siete hermanos fue en la Franja de Gaza dos meses antes de la guerra. Eso fue antes de que ella abandonara el sitiado territorio palestino para irse a vivir a Israel y antes de que un ataque aéreo israelí contra la casa familiar matara a sus padres y a su hermano menor.

Pero ese día, esperaba con ilusión fuera del paso fronterizo israelí de Kerem Shalom, buscando con la mirada un atisbo de sus hermanos y hermanas sobrevivientes mientras avanzaban por las puertas y salían de Gaza.

“Nunca dejamos de ser una familia”, dijo Mais, de 23 años y la mayor de ocho hermanos, hijos de un padre gazatí y de una madre que era ciudadana palestina de Israel. “Pero cada día me preguntaba si volvería a verlos”.

La familia se reunió por fin este mes tras un esfuerzo de años por parte de Mais y de un equipo de abogados para sacar a sus hermanos y hermanas de la Franja. Se encontraron en el exterior del cruce fronterizo y fueron juntos en coche a la ciudad de Nazaret, donde la familia de su madre colmó a los hermanos de abrazos y comida casera.

El reencuentro estuvo marcado por la alegría, el duelo y una incredulidad silenciosa: contra todo pronóstico, Mais había conseguido pasaportes israelíes para sus hermanos nacidos en Gaza, de entre 8 y 22 años, y había hecho los trámites necesarios para que fueran a vivir con ella.

Pero aunque se habían vuelto a encontrar, nunca podrían recuperar lo que perdieron.

“Es como volver de entre los muertos”, afirmó Faraj al-Gharam, el abuelo materno, refiriéndose a sus nietos. En Gaza, afirmó, “la vida humana no vale nada”.

Cientos de familias palestinas, separadas entre Israel y Gaza

La historia de la familia comienza en 2002, cuando Murad al-Gharam, natural de Gaza, trabajaba en la construcción en Israel con un permiso temporal. Allí conoció a Amal Karim, una ciudadana palestina de Israel que vivía en Nazaret, y se casaron. Pronto tuvieron una niña y la llamaron Mais.

Hace décadas, este tipo de matrimonios eran habituales entre palestinos que vivían en Cisjordania, Gaza e Israel, antes de que dos levantamientos palestinos y la respuesta israelí cerraran los territorios ocupados.

Cuando Murad y Amal se conocieron, la Segunda Intifada estaba en pleno apogeo. A medida que la violencia se intensificaba, Israel endureció las restricciones a los permisos de trabajo para palestinos, poniendo en riesgo el estatus de Murad en Israel.

Él y Amal se mudaron de forma permanente a la Franja y se establecieron con Mais en Nuseirat, un campamento de refugiados urbanizado en la región central del enclave. Murad empezó a trabajar como taxista, y la pareja tuvo siete hijos más: Zuhour, de 22 años; Jwaher, 21; Sabreen, 20; Ghfran, 17; Fady, 16; Maisara, 11; y Arjwan, 8.

“Aquí vivíamos juntos como una familia... y nunca nos faltó nada”, contó Zuhour.

El 7 de octubre de 2023, todo cambió.

Cuando insurgentes liderados por Hamás atacaron el sur de Israel desde Gaza, mataron a unas 1.200 personas y tomaron a otras 251 como rehenes, los al-Gharam eran una de las, según las estimaciones de grupos de derechos, más de 300 “familias divididas”, con miembros a ambos lados de la frontera.

Mientras Israel lanzaba su ofensiva de represalia y se preparaba para una invasión terrestre a gran escala, la familia tuvo que decidir qué hacer.

Mais ya había emigrado de regreso a Nazaret, donde encontró trabajo y se casó. Y aunque los siete hijos que nacieron en Gaza tenían derecho a solicitar la ciudadanía israelí a través de su madre, su padre no tenía esa opción.

La ley israelí, por lo general, prohíbe que los cónyuges palestinos de ciudadanos israelíes obtengan un estatus de residencia permanente. Si el resto de la familia quería irse, él tendría que quedarse.

“Dijimos ‘O nos vamos todos juntos, o nos quedamos todos juntos’”, relató Zuhour.

Así que se prepararon para la guerra.

Una hermana teme por la supervivencia de sus padres y hermanos

A unos 160 kilómetros (100 millas), Mais esperaba ansiosa noticias cada día, que eran escasas después de que Israel cortara la electricidad en Gaza y dejara fuera de servicio las redes de telefonía celular e internet.

La familia al-Gharam se vio desplazada al menos siete veces durante la primera mitad de 2024, y terminó en Rafah, en el sur del enclave, antes de que Israel invadiera también esa zona.

Al final, regresaron a Nuseirat, a unos 10 kms (6 millas) al sur de la Ciudad de Gaza, y volvieron a la casa donde habían crecido los niños. La zona era a la vez un lugar de refugio y objeto de constantes ataques aéreos contra escuelas y edificios de apartamentos que, según Israel, estaban siendo utilizados por Hamás.

Un ataque aéreo destrozó su casa a las 6 de la mañana del 10 de julio de 2024, derrumbando paredes y haciendo que los escombros se estrellaran contra el techo. Aturdidos y heridos, los hermanos corrieron a la calle pidiendo ayuda a gritos.

Jwaher contó que estaba en tal estado de conmoción que ni siquiera podía sentir que se había fracturado una pierna y los dedos.

Se amontonaron en varios autos y se apresuraron hacia el oeste, hasta el Hospital Al Aqsa, en la ciudad de Deir al-Balah, donde los médicos los atendieron y declararon muertos a su madre, su padre y su hermano Maisara.

“De repente, toda la responsabilidad recayó sobre nosotros”, manifestó Sabreen.

Juntos, cocinaban, limpiaban y recolectaban leña para hervir agua y mantenerse calientes. También ganaban dinero abriendo una panadería en su vecindario, mientras dependían de la caridad y de fondos enviados por familiares en Nazaret.

“Nos vimos obligados —cada uno de nosotros— a asumir un papel que no era el nuestro”, señaló Fady.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios sobre el ataque.

Abogados israelíes presionaron al gobierno para reunir a la familia

Mientras sus hermanos mantenían a flote a la familia en Gaza, Mais actuó de inmediato en Israel, decidida a salvarlos ante el rápido deterioro de las condiciones allí.

Se puso en contacto con HaMoked, un grupo israelí de derechos, el mismo día del ataque para iniciar los trámites y procedimientos necesarios para reunirse con sus hermanos y llevarlos a Nazaret. Empezaron a redactar cartas dirigidas al Ministerio del Interior israelí y al COGAT, el organismo militar que supervisa los cruces y los asuntos humanitarios en Gaza.

Cuando se enteró por sus hermanos de que sus padres y su hermano habían muerto, “fue el mayor shock que creo que he vivido en mi vida”, dijo.

En ese momento, la reunificación parecía imposible. Mais necesitaba permisos para que ellos entraran a Israel, una orden judicial que designara a Zuhour, el hermano mayor en Gaza, como tutor legal de los menores y seis solicitudes de ciudadanía israelí aceptadas.

Según HaMoked, el Ministerio del Interior de Israel rechazó inicialmente la solicitud para aplicar el procedimiento de familia dividida para reunir a los al-Gharam porque su madre había muerto.

La familia tuvo entonces que someterse a pruebas de ADN para demostrar la relación de los hermanos con Mais, una ciudadana israelí. Una vez que llegaron los resultados, los hermanos tuvieron que hacer otro viaje a Kerem Shalom para firmar la documentación necesaria para obtener sus pasaportes israelíes.

Finalmente, llegaron a Israel el 8 de julio, casi dos años después del día en que se produjo el letal ataque contra su casa.

El viaje de medio día hasta Nazaret sacó a los hermanos de entre los escombros de Gaza, pasando por los campos de regadío y las modernas ciudades de Israel. Cuando llegaron, hablaron sobre todo de esperanzas cotidianas, como pasar tiempo con la familia, ir a la escuela y al médico. Afirmaron que habían cumplido su máxima prioridad: reunirse.

“La familia”, dijo Jwaher, “es lo más importante”.

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Mednick informó desde Tel Aviv, Israel. Los periodistas de The Associated Press Wafaa Shurafa en Deir al-Balah, Gaza; Abdel Kareem Hana en Nuseirat, Gaza, y Alon Bernstein y Mahmoud Illean en Nazaret, Israel, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.