Juez pospone juicio civil por derrumbe de puente en Baltimore tras acuerdos de última hora

Un juez federal aceptó el lunes posponer un juicio civil por el derrumbe en 2024 del puente Francis Scott Key de Baltimore, después de que una oleada de acuerdos de última hora resolviera la mayoría de las reclamaciones pendientes.

El juez de distrito James Bredar manifestó su frustración por el momento en que se alcanzaron los acuerdos de la semana pasada, entre ellos, los que resolvieron todas las reclamaciones pendientes por la muerte de seis trabajadores de la construcción. Los trabajadores rellenaban baches cuando el buque portacontenedores Dali se quedó sin energía y se estrelló contra el puente en las primeras horas de la madrugada del 26 de marzo de 2024.

En prácticamente todas las reclamaciones no resueltas se alegan pérdidas económicas de empresas y gobiernos locales. Ninguna de las partes restantes pedía iniciar el juicio según lo programado esta semana.

Bredar, nominado para el cargo por el presidente demócrata Barack Obama, tenía previsto escuchar el lunes las declaraciones iniciales de los abogados en un juicio cuya duración prevista era de unas cinco semanas. Pospuso el proceso por tiempo indefinido para considerar argumentos legales que podrían producir más acuerdos y, posiblemente, poner fin al litigio sin ir a juicio.

Bredar dijo que estaba “sumamente frustrado”, pero reconoció que los casos civiles a menudo se resuelven en vísperas del juicio.

“No va dirigido solo a una parte u otra. Para bailar tango se necesitan dos”, dijo el juez. “Me siento frustrado en nombre del público (y) del tribunal”.

Los detalles de los acuerdos con las familias de los trabajadores de la construcción no se divulgaron públicamente.

Hace menos de dos semanas, Bredar rechazó una solicitud previa para retrasar el juicio tras la presentación de cargos penales contra empresas que gestionaban el Dali.

El 12 de mayo, los fiscales del Departamento de Justicia anunciaron la acusación formal contra Synergy Marine Pte Ltd., con sede en Singapur, y Synergy Maritime Pte Ltd., con sede en Chennai, India.

El operador del Dali y su superintendente técnico están acusados de conspiración, conducta indebida que provocó muertes, no informar de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos sobre una condición peligrosa, obstaculizar a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y hacer declaraciones falsas.

En la acusación penal se sostiene que el operador del barco argumentó intencionalmente acerca de una bomba de combustible inadecuada y luego mintió al respecto a los investigadores.

Synergy Marine acusó a los fiscales de tratar indebidamente un accidente como un delito y afirmó que se defendería “enérgicamente” de las acusaciones “inexactas” de la imputación.

“Se trató de un siniestro marítimo que debería evaluarse a través del expediente completo de hechos, aspectos técnicos y normativos, en lugar de mediante tergiversaciones selectivas en una acusación penal”, señaló la empresa el mes pasado en un comunicado.

En abril, se anunció un acuerdo por 2.250 millones de dólares entre el estado de Maryland, Synergy Marine y Grace Ocean Private Limited, el propietario del barco con sede en Singapur. Grace Ocean no ha sido acusada de ningún delito relacionado con el derrumbe.

En la lista de demandantes con reclamaciones no resueltas está la ciudad de Baltimore, que reclama pérdidas económicas que atribuye a la destrucción del puente. La ciudad se sumó a las empresas al pedir que se retrasara el juicio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.