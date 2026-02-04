Tras reprimir protestas, líder supremo de Irán busca evitar ataque de EEUU

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, aplastó las protestas que se extendieron por todo el país el mes pasado, pero solo al desatar la represión más sangrienta de sus casi cuatro décadas en el poder.

Ahora, con una flotilla estadounidense cerca, Jamenei, de 86 años, está tratando de evitar un posible ataque. Ha advertido que si el presidente Donald Trump ataca, se desencadenará una guerra regional. Al mismo tiempo, está permitiendo que Irán entre en negociaciones sobre su programa nuclear, revirtiendo su anterior rechazo a las conversaciones.

La feroz represión de las protestas es un signo de cuán profunda es la amenaza que Jamenei y el liderazgo de Irán ven en la ira popular. Años de sanciones, mala gestión económica y corrupción han devastado la economía de Irán, afectando duramente a su otrora numerosa clase media. Los cánticos de "¡Muerte a Jamenei!" durante las protestas de enero subrayaron cómo los problemas económicos se han convertido en resentimiento hacia el gobierno clerical.

El descontento popular no es la única presión sobre el sistema teocrático que encabeza Jamenei. El bombardeo israelí y estadounidense durante la guerra del verano pasado dañó gravemente su programa nuclear, sus sistemas de misiles y capacidades militares. Y la red de aliados regionales de Irán, que incluye a Hamás en Gaza y Hezbollah en Líbano —apodada el "Eje de la Resistencia"—, se ha desmoronado en los últimos años, retrasando su capacidad de ejercer influencia en todo el Oriente Medio.

Aun así, la represión interna de Irán mostró el férreo control que Jamenei y su Guardia Revolucionaria son capaces de imponer. Miles de personas murieron, decenas de miles fueron arrestadas y se cortó el acceso a internet, aislando en gran medida a los iraníes del mundo exterior durante semanas.

Esto es lo que hay que saber sobre Jamenei:

Transformó la República Islámica

Cuando ascendió al poder en 1989, Jamenei tuvo que superar profundas dudas sobre su autoridad. Un clérigo de bajo nivel en ese momento, Jamenei no tenía las credenciales religiosas de su predecesor, el ayatolá Ruhola Jomeini, el líder de la Revolución Islámica. Con gafas gruesas y un estilo pausado, Jamenei también carecía del carisma ardiente de Jomeini.

Pero Jamenei ha gobernado tres veces más que el difunto Jomeini y ha moldeado la República Islámica de Irán quizás de manera aún más dramática.

Consolidó el sistema de gobierno de los "mulahs", o clérigos musulmanes chiitas. Bajo la República Islámica, los clérigos están en la cima de la jerarquía y deciden cómo el gobierno civil, el ejército y el establecimiento de inteligencia y seguridad deben someterse. A los ojos de los intransigentes, Jamenei se erige como la autoridad incuestionable, solo por debajo de Dios.

Al mismo tiempo, Jamenei construyó la Guardia Revolucionaria paramilitar como el actor dominante en la política militar e interna de Irán.

La Guardia cuenta con las fuerzas militares más elitistas de Irán y supervisa su programa de misiles balísticos. Jamenei también dio a la Guardia libertad para construir una red de negocios, permitiéndole dominar la economía de Irán. A cambio, la Guardia se convirtió en su fuerza de choque leal.

Defendió su posición ante desafíos internos

La primera gran amenaza al control de Jamenei fue el movimiento reformista que obtuvo una mayoría parlamentaria y la presidencia poco después de que se convirtiera en líder supremo. El movimiento abogaba por dar mayor poder a los funcionarios electos, algo que los partidarios de Jamenei temían que llevaría al desmantelamiento del sistema de la República Islámica.

Jamenei frustró a los reformistas al reunir al establecimiento clerical. Órganos no electos dirigidos por los mulahs lograron cerrar importantes reformas e impedir que los candidatos reformistas se presentaran a las elecciones.

Con el fracaso del movimiento reformista, han seguido oleadas de protestas populares, cada una aplastada por la Guardia Revolucionaria y otras agencias de seguridad de Irán.

Enormes protestas a nivel nacional estallaron en 2009 por acusaciones de fraude electoral. Bajo el peso de las sanciones, estallaron protestas económicas en 2017 y 2019. Más manifestaciones estallaron en 2022 por la muerte de Mahsa Amini después de que la policía la detuviera por no llevar correctamente su velo obligatorio.

Las sucesivas represiones mataron a cientos, y cientos más fueron arrestados en medio de informes de detenidos torturados hasta la muerte o violados en prisión.

La represión más mortal hasta ahora

El último derramamiento de sangre ha eclipsado los disturbios pasados. Las manifestaciones comenzaron a finales de diciembre en el bazar tradicional de Teherán después de que la moneda rial cayera a un mínimo histórico de 1,42 millones por dólar estadounidense. Rápidamente se extendieron a ciudades de todo Irán.

Jamenei declaró que "los alborotadores deben ser puestos en su lugar", dando luz verde para una represión. Cuando cientos de miles tomaron las calles el 8 y 9 de enero, manifestantes que habían visto manifestaciones pasadas dijeron que quedaron atónitos por el poder de fuego desatado, con las fuerzas de seguridad disparando contra las multitudes.

Los activistas dicen que hasta ahora han documentado más de 6.700 muertos y están trabajando para verificar potencialmente miles más. El gobierno ha puesto la cifra mucho más baja en 3.117, aún más alta que en represiones pasadas.

En el pasado, las autoridades han buscado calmar la ira pública al suavizar la aplicación de algunas de las restricciones sociales de la República Islámica o al reconocer los problemas económicos.

Pero hasta ahora, Jamenei solo ha endurecido su retórica, refiriéndose a las protestas como "un golpe". Los activistas dicen que decenas de miles de personas han sido detenidas en las últimas semanas.

Negociaciones nucleares

Al aceptar negociaciones nucleares con Estados Unidos, Jamenei puede estar buscando ganar tiempo para evitar ataques estadounidenses, o contando con que las amenazas de Trump resulten solo bravuconadas. Turquía, Egipto, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han estado trabajando para tratar de organizar conversaciones, que podrían tener lugar en los próximos días.

Pero las dos partes están muy distantes. Irán se ha opuesto firmemente a las principales demandas estadounidenses, que detenga todo enriquecimiento nuclear y que entregue sus reservas de uranio.

Trump ha sido vago sobre cuál sería el objetivo de los ataques aéreos. Inicialmente había amenazado con ataques para evitar que los líderes de Irán mataran a manifestantes pacíficos o para prevenir ejecuciones masivas. Ha cambiado a usar la amenaza para presionar a Irán a participar seriamente en negociaciones nucleares.

Algunos en Irán y entre la gran diáspora iraní han expresado esperanzas de que Estados Unidos use la fuerza militar para derrocar a Jamenei. Pero eso podría requerir una operación militar enorme, probablemente mucho más que ataques aéreos. También hay voces fuertes incluso entre los opositores a Jamenei en contra de la intervención extranjera para derrocar la teocracia.

Y el escenario de eliminar a Jamenei solo trae a colación la pregunta que ha colgado sobre su gobierno a medida que envejece: ¿Quién o qué vendría después de él?

Oficialmente, un panel de clérigos chiitas tiene la tarea de elegir a uno de los suyos como su sucesor, y se han mencionado múltiples nombres entre los principales clérigos chiitas, incluido el hijo de Jamenei. Pero bajo Jamenei, la Guardia Revolucionaria ha crecido hasta convertirse en el cuerpo más poderoso detrás de las túnicas de los clérigos gobernantes.

Eliminar violentamente al líder supremo podría incitar a los comandantes de la Guardia o a su ejército regular a tomar el poder de manera más abierta. Eso podría desencadenar un conflicto sangriento por el control del país rico en petróleo de 85 millones de habitantes.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.