EEUU busca crear bloque de minerales críticos con aliados para enfrentar a China

La administración Trump quiere crear un bloque de comercio de minerales críticos con sus aliados que utilice aranceles para mantener precios mínimos y defenderse contra la táctica de China de inundar el mercado para socavar a cualquier posible competidor.

El vicepresidente JD Vance expresó el miércoles que la guerra comercial del último año expuso cuán dependientes son la mayoría de los países de los minerales críticos sobre los cuales China tiene un control absoluto.

"Queremos que los miembros formen un bloque comercial entre aliados y socios, uno que garantice el acceso estadounidense a la potencia industrial estadounidense mientras también expande la producción en toda la zona", manifestó Vance en una reunión de ministros de relaciones exteriores en el Departamento de Estado.

"Lo que tenemos ante nosotros es una oportunidad de autosuficiencia en la que nunca tengamos que depender de nadie más que de nosotros mismos, para los minerales críticos necesarios para sostener nuestras industrias y mantener el crecimiento".

Los minerales críticos son necesarios para una gran cantidad de dispositivos electrónicos, desde motores a reacción hasta teléfonos inteligentes. China domina el mercado de esos ingredientes cruciales.

"Creo que muchos de nosotros hemos aprendido por mala experiencia el último año, sobre cuánto dependen nuestras economías de estos minerales críticos", comentó Vance en la apertura de una reunión que el secretario de Estado Marco Rubio está organizando con funcionarios de varias naciones europeas, asiáticas y africanas.

Hace dos días, el presidente Donald Trump anunció el Proyecto Vault, un plan para acumular elementos raros que será financiado con un préstamo de 10.000 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos y casi 1.670 millones de dólares en capital privado.

La administración republicana de Trump está tomando medidas después de que China, que controla el 70% de la minería de tierras raras del mundo y el 90% del procesamiento, cortara el flujo de los elementos en respuesta a la guerra arancelaria de Trump. Las dos potencias globales están en una tregua de un año después de que Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunieran en octubre y acordaran reducir los altos aranceles y las restricciones sobre las tierras raras. Aun así, los límites de China siguen siendo más estrictos de lo que eran antes de que Trump asumiera el cargo.

Xi habló con Trump el miércoles, según Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington. No se difundieron detalles.

Vance indicó que algunos países se han unido al bloque comercial, que está diseñado para garantizar precios estables y proporcionará a los miembros acceso a financiamiento y a los minerales críticos. Esperaba que otros accedan después de la reunión.

Funcionarios de la administración dijeron que este plan ayudará a Occidente a pasar de quejarse del problema a realmente solucionarlo.

"Todos aquí tienen un papel que desempeñar, y por eso estamos tan agradecidos de que hayan venido y sean parte de esta reunión que espero que conduzca no solo a más reuniones, sino a la acción", señaló Rubio.

Contrarrestando el dominio de China en minerales críticos

Además de crear la reserva, el gobierno la semana pasada también hizo su cuarta inversión directa en un productor estadounidense de minerales críticos cuando extendió 1.600 millones de dólares a USA Rare Earth a cambio de acciones y un acuerdo de reembolso.

Buscar financiamiento gubernamental en estos días es como reunirse con inversores de capital privado porque los funcionarios están examinando a las empresas para asegurarse de que cualquiera en la que inviertan pueda cumplir, declaró Pini Althaus, quien fundó la compañía Oklahoma USA Rare Earth en 2019. Dijo que el gobierno está exigiendo términos diseñados para generar un retorno para los contribuyentes a medida que se reembolsan los préstamos y aumentan los precios de las acciones.

El ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Iwao Horii, afirmó en la reunión que Tokio estaba completamente a bordo con la iniciativa de Estados Unidos y trabajaría con tantos países como sea posible para asegurar su éxito.

"Los minerales críticos y su suministro estable son indispensables para el desarrollo sostenible de la economía global", expresó.

La estrategia de la reserva

La junta del Banco de Exportación e Importación aprobó esta semana el préstamo de 10.000 millones de dólares, el más grande en su historia, para ayudar a financiar la creación de la Reserva Estratégica de Minerales Críticos de Estados Unidos. Está encargada de asegurar el acceso a minerales críticos y productos relacionados para los fabricantes, incluyendo al fabricante de baterías Clarios, al fabricante de equipos de energía GE Vernova, a la compañía de almacenamiento digital Western Digital y al gigante aeroespacial Boeing, según el banco.

El presidente y director del banco, John Jovanovic, dijo a CNBC que el proyecto crea una fórmula de asociación público-privada que "es única y pone a Estados Unidos en la mejor posición".

"Lo que hace es crear un escenario donde no hay pasajeros gratis. Todos contribuyen para resolver este gran problema", comentó.

Los fabricantes, que se benefician más de la reserva, están haciendo un compromiso financiero a largo plazo, indicó Jovanovic, mientras que el préstamo del gobierno estimula las inversiones privadas.

La estrategia de la reserva puede crear un modelo de precios "más orgánico" sin China, que ha utilizado su dominio para inundar el mercado con productos a precios más bajos para eliminar a los competidores, señaló Wade Senti, presidente de la compañía estadounidense de imanes permanentes AML.

La administración también ha inyectado dinero público directamente en el sector. El Pentágono ha desembolsado casi 5.000 millones de dólares en el último año para ayudar a asegurar su acceso a los materiales después de que la guerra comercial expusiera cuán dependiente está Estados Unidos de China.

Los esfuerzos reciben cierto apoyo bipartidista

Un grupo bipartidista de legisladores propuso el mes pasado crear una agencia con 2.500 millones de dólares para impulsar la producción de tierras raras y otros minerales críticos. Los legisladores aplaudieron los pasos de la administración Trump.

"Es una señal clara de que hay apoyo bipartidista para asegurar un suministro nacional robusto de minerales críticos que tanto reduce nuestra dependencia de China como estabiliza el mercado", dijeron los senadores Jeanne Shaheen, demócrata de Nueva Hampshire, y Todd Young, republicano de Indiana, en una declaración conjunta.

Acumular una reserva ayudará a las empresas estadounidenses a enfrentar futuras interrupciones en el suministro de tierras raras, pero eso probablemente será un esfuerzo a largo plazo porque los materiales aún son escasos en este momento con las restricciones de China, apuntó David Abraham, un experto en tierras raras que ha seguido la industria durante décadas y escribió el libro "The Elements of Power".

La administración se ha centrado en revitalizar la producción de minerales críticos, pero Abraham destacó que también es importante fomentar el desarrollo de la manufactura. Señaló que las decisiones de Trump de recortar incentivos para vehículos eléctricos y turbinas eólicas han socavado la demanda de estos elementos en Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.