Trump dice que habló sobre Irán con Xi mientras EEUU busca aislar a Teherán

El presidente Donald Trump dijo que él y el presidente chino Xi Jinping discutieron la situación en Irán durante una llamada de amplio alcance, mientras Estados Unidos presiona a Beijing y a otros para aislar a Teherán.

Trump expresó que los dos líderes también abordaron una amplia gama de otros temas críticos en la relación entre Estados Unidos y China, incluyendo el comercio y Taiwán, así como sus planes para visitar Beijing en abril.

"La relación con China, y mi relación personal con el presidente Xi, es extremadamente buena, y ambos nos damos cuenta de lo importante que es mantenerla así", declaró Trump en redes sociales.

Trump, quien sigue considerando la posibilidad de tomar acciones militares contra Irán, anunció el mes pasado en una publicación en redes sociales que impondría un impuesto del 25% a las importaciones de países que hagan negocios con Irán.

Años de sanciones han dejado aislado Irán. Sin embargo, Teherán aún realizó casi 125.000 millones de dólares en comercio internacional en 2024, incluyendo 32.000 millones de dólares con China, 28.000 millones de dólares con los Emiratos Árabes Unidos y 17.000 millones de dólares con Turquía, según la Organización Mundial del Comercio.

