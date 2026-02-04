Medios iraníes informan que Irán y EEUU dialogarán el viernes en Omán

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos se llevarán a cabo el viernes en Omán, informaron medios iraníes el miércoles.

Las agencias de noticias semioficiales ISNA y Tasnim, así como la Red de Noticias Estudiantiles, informaron sobre las conversaciones.

Omán no comentó al momento. Anteriormente, el sultanato ha sido sede de múltiples rondas de conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos.

Washington no ha reconocido que las conversaciones se llevarán a cabo en Omán, aunque la Casa Blanca anticipaba que las negociaciones se llevarían a cabo incluso después de que Estados Unidos derribó un dron iraní el martes e Irán intentó detener un barco con bandera estadounidense.

También el miércoles, se informó que al menos 50.834 personas han sido arrestadas en relación con la represión del gobierno iraní contra las protestas, dijeron activistas que llevan el conteo de personas que han sido asesinadas o detenidas.

La represión también ha dejado al menos 6.876 muertos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa en sus datos en otras rondas de disturbios en Irán. Teme que incluso más personas puedan haber muerto.

The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de muertos debido a un apagón generalizado en el servicio de internet en Irán.

