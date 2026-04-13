Trabajadores de empacadora de carne en Colorado acuerdan aumentos salariales con JBS USA

Los trabajadores de una de las empacadoras de carne más grandes de Estados Unidos --que pasaron varias semanas en huelga-- alcanzaron un acuerdo con la empresa propietaria de la planta, JBS USA, anunciaron la compañía y representantes sindicales el domingo.

La planta de Swift Beef Co. en Greeley, Colorado, reanudará de inmediato sus operaciones normales luego de varias semanas de incertidumbre, indicó JBS USA en un comunicado.

El acuerdo se produce después de que miles de trabajadores de la planta procesadora de carne iniciaron una huelga de tres semanas junto con el sindicato United Food and Commercial Workers Local 7, para exigir salarios más altos y mejor atención médica. La huelga concluyó el 4 de abril después de que JBS USA aceptó reanudar las negociaciones.

Los trabajadores y JBS USA acordaron aumentos salariales durante los próximos dos años, así como un bono único de 750 dólares. El acuerdo provisional representa un contrato con “todas las ganancias, incontables mejoras y ni una sola concesión”, aseguró el sindicato.

El contrato exige que la empresa pague el equipo de protección personal y protege a los trabajadores frente a aumentos en los costos de la atención médica, de acuerdo con el sindicato.

La presidenta del sindicato local, Kim Cordova, aseguró que los trabajadores hicieron piquetes en condiciones meteorológicas extremas “porque conocían su valor y se negaron a permitir que se les faltara al respeto. Hoy tienen una recompensa a ese sacrificio".

“Así es como se ve el poder sindical”, afirmó Cordova en su comunicado.

El sindicato no respondió de momento a las solicitudes de The Associated Press en busca de más detalles.

JBS USA se expresó complacida con alcanzar un acuerdo, aunque reconoció cierta decepción debido a que el sindicato optó por eliminar los beneficios de pensión que se negociaron el año pasado. La empresa indicó que la pensión tenía como objetivo reforzar la seguridad de jubilación a largo plazo y sostuvo que el sindicato decidió trasladar esos fondos a aumentos salariales de corto plazo, en lugar de destinarlos al futuro financiero de los empleados.

El sindicato también retirará siete denuncias por presuntas prácticas laborales injustas, indicó la compañía.

“Una vez finalizado el acuerdo, JBS USA espera restablecer la estabilidad, apoyar a sus trabajadores y seguir invirtiendo en la instalación de Greeley de cara al futuro”, señaló la empresa en su comunicado.

La huelga en Greeley fue la primera en un matadero de Estados Unidos desde el paro de labores en una planta de Hormel, Minnesota, en 1985. Aquella huelga duró más de un año y estuvo marcada por enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes.

JBS es la empacadora de carne más grande del mundo, con una capitalización de mercado de 17.000 millones de dólares. Es el principal empleador en Greeley, una ciudad ubicada a 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Denver que cuenta con alrededor de 114.000 habitantes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.