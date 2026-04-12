"The Super Mario Galaxy Movie" encabeza la taquilla en Norteamérica con $629 millones

"The Super Mario Galaxy Movie" encabezó la taquilla en Norteamérica en su segundo fin de semana en los cines al recaudar 69 millones de dólares, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

La película secuela se exhibió en 4.284 salas de Estados Unidos y Canadá. Eso eleva su acumulado nacional a 308,1 millones de dólares y su total global a 629 millones.

Eso supone una caída del 48% respecto a su primer fin de semana en cartelera, un descenso bastante moderado para una película exitosa. Pero la brecha entre esta película y la primera sigue creciendo. Para su segundo fin de semana en 2023, “The Super Mario Bros. Movie” —que recibió críticas mucho mejores que su continuación— había recaudado más de 353 millones de dólares en el mercado nacional. Aun así, la película de Universal e Illumination es un éxito indiscutido, ya que costó apenas 110 millones de dólares producirla.

El filme también está ayudando a impulsar la taquilla antes de que comience la temporada de estrenos de verano en mayo.

El gran estreno nuevo del fin de semana también fue un lanzamiento de Universal: la comedia romántica de viaje “You, Me & Tuscany”, protagonizada por Halle Bailey y Regé-Jean Page. Debutó en el cuarto puesto con una recaudación estimada de 8 millones de dólares en 3.151 pantallas, frente a un presupuesto de producción reportado de 18 millones de dólares. Las mujeres representaron un abrumador 80% del público.

Dirigida por Kat Coiro, la cinta llegó a los cines con críticas mixtas. Según una reseña de The Associated Press, es “una película tan hueca e insustancial como la espuma de un buen capuchino”. Actualmente tiene un 68% de aprobación en Rotten Tomatoes.

El público pareció disfrutarla un poco más. Según encuestas de PostTrak, el 77% de quienes compraron entradas afirmó que “sin duda la recomendaría” a sus amistades. También obtuvo una A- en CinemaScore, todo lo cual sugiere que podría tener una vida saludable en los cines.

El segundo lugar en la taquilla fue para “Project Hail Mary”, de Amazon MGM Studios, que todavía atrae ventas de entradas de dos dígitos en su cuarto fin de semana. Sumó una cifra estimada de 24,6 millones de dólares de viernes a domingo, lo que llevó su total nacional a 256,7 millones de dólares.

“The Drama” quedó en tercer lugar en su segundo fin de semana, con 8,7 millones de dólares. La película de A24 sobre una pareja interpretada por Robert Pattinson y Zendaya cayó apenas un 38%, lo que elevó su total nacional a 30,8 millones de dólares y su total mundial a 65 millones.

“Hoppers”, de Disney y Pixar, completó los cinco primeros puestos en su sexto fin de semana con 4,1 millones de dólares. La película animada ha recaudado hasta la fecha 354,4 millones de dólares a nivel global.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.