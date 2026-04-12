Un muerto y 6 heridos en tiroteo en restaurante Chick-fil-A en Nueva Jersey, reporta la policía

La policía informó que una persona murió y otras seis resultaron heridas en lo que califican como un tiroteo masivo en un restaurante de la cadena Chick-fil-A en Union, Nueva Jersey.

Los investigadores no creen que el ataque, ocurrido alrededor de las 9:00 de la mañana del sábado, haya sido aleatorio, según un comunicado de prensa emitido el domingo por la fiscalía del condado Union. No se han realizado arrestos, pero la fiscalía indicó que “no existe una amenaza en curso para el público en general”.

Las lesiones no se consideran mortales, agregó el comunicado.

Un conductor de una aplicación de viajes compartidos contó a la emisora WABC que escuchó más de siete disparos a corta distancia cuando se acercaba al restaurante.

“Nuestros corazones están con los seres queridos de la víctima, y esperamos la recuperación total de quienes resultaron heridos”, dijo el domingo la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, en redes sociales.

Instó a las personas con información a comunicarse con las autoridades que investigan el tiroteo.

Una portavoz de Chick-fil-A declinó hacer comentarios, citando la investigación en curso.

La Agencia de Investigaciones de Homicidios de la fiscalía ya indaga el incidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.