Demócratas instan a Swalwell a dejar contienda de gobernador de California y renunciar a Congreso

Los demócratas están abandonando en masa la campaña de Eric Swalwell para gobernador de California después que surgieran acusaciones de que agredió sexualmente a una exintegrante de su equipo, y cada vez más personas instan al congresista tanto a abandonar la contienda como a renunciar a su escaño en el Congreso.

Swalwell ha negado las acusaciones, que, según ha afirmado, “son absolutamente falsas”. Salieron a la luz luego que se convirtiera en uno de los principales aspirantes en la contienda por la gobernatura de California para reemplazar al gobernador demócrata saliente Gavin Newsom.

Durante el fin de semana, con la campaña de Swalwell para gobernador ya tambaleándose, demócratas en el Congreso comenzaron a pedir su renuncia a la Cámara de Representantes. Algunos incluso señalaron que respaldarán el inusual paso de expulsarlo si se niega a hacerse a un lado.

Los representantes de California Jared Huffman, Ro Khanna y Sam Liccardo dijeron que Swalwell debería renunciar, al igual que las congresistas Teresa Leger Fernández, de Nuevo México, y Pramila Jayapal, del estado de Washington.

“Esto no es un tema partidista. Esto atraviesa las líneas de partido. Y es una depravación la forma en que se ha tratado a las mujeres”, subrayó Jayapal el domingo.

La campaña de Swalwell para gobernador no respondió a un correo electrónico de The Associated Press en que se solicitaban comentarios.

Todo ello aumentó la creciente presión política sobre Swalwell, quien ya ha visto cómo sus partidarios más destacados, incluido el senador Adam Schiff y poderosos sindicatos, retiraban su respaldo y pedían que se retirara de la contienda. El representante Jimmy Gomez, demócrata por California, quien ayudó a dirigir la campaña de Swalwell, dijo que ponía fin de inmediato a su papel.

Con la Cámara de Representantes retomando sesiones el martes, la cuestión de si expulsar a Swalwell podría llegar rápidamente a un punto decisivo. La representante Anna Paulina Luna, republicana por Florida, dijo el sábado que presentará una moción para iniciar el proceso.

Las votaciones de expulsión en la cámara baja son poco frecuentes y requieren una mayoría de dos tercios, pero existe un precedente reciente para dar ese paso. El republicano George Santos, de Nueva York, en 2023 se convirtió en apenas el sexto miembro en la historia de la Cámara de Representantes en ser expulsado por sus colegas debido a su conducta.

Huffman, Jayapal y Leger Fernández dijeron que votarán para expulsar a Swalwell de la cámara baja, aunque también indicaron que apoyan expulsar al representante Tony Gonzales, republicano por Texas, quien admitió una relación extramarital con una exintegrante de su equipo que posteriormente murió por suicidio.

El legislador republicano Byron Donalds, de Florida, quien lleva su propia campaña para gobernador, dijo que tanto Swalwell como Gonzales “tienen que irse a casa” y que votará a favor de expulsar a ambos.

Khanna también dio a entender que apoya una medida del Congreso contra los dos legisladores.

“Así que depende de si está redactado de una manera justa. Pero esto no debería tratarse de política", comentó Khanna. "Cualquiera que abuse de niñas y de integrantes del personal no debería estar en el Congreso de Estados Unidos”.

El San Francisco Chronicle reportó el viernes sobre acusaciones de que Swalwell agredió sexualmente a una mujer en 2019 y 2024. La mujer dijo que no acudió a la policía en el momento de las agresiones porque temía que no le creyeran.

La mujer trabajaba para Swalwell cuando ocurrió la primera presunta agresión en 2019, y la agresión de 2024 supuestamente ocurrió en una gala benéfica, publicó el Chronicle. En ambos casos, la mujer dijo que estaba demasiado intoxicada como para consentir tener relaciones sexuales.

El periódico no identificó a la mujer, y la AP no ha podido verificar de manera independiente su relato e identidad. Su abogado declinó hacer comentarios.

El presunto incidente de 2024 ocurrió en Nueva York, y la fiscalía de distrito de Manhattan informó el sábado que estaba investigando. Esa fiscalía instó a cualquier persona con conocimiento del caso a comunicarse con su división de víctimas especiales.

Luego que surgieran las acusaciones, Swalwell dijo el viernes en un video en redes sociales que pasará el fin de semana con familiares y amigos y que compartirá una actualización “muy pronto”. No se postula a la reelección para su escaño en la Cámara de Representantes.

“Estas acusaciones de agresión sexual son rotundamente falsas. Son absolutamente falsas", dijo el congresista. "No ocurrieron, nunca han ocurrido, y las combatiré con todo lo que tengo”.

La representante demócrata Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes que sigue siendo una fuerza dominante en la política de California, dijo que las “graves acusaciones” deben investigarse. Señaló que habló con Swalwell y sugirió que eso se hiciera “fuera de una campaña para gobernador”.

El líder demócrata de la cámara baja, Hakeem Jeffries, de Nueva York, y su equipo de liderazgo también pidieron una investigación y que Swalwell pusiera fin a su campaña para gobernador.

Jayapal y Donalds aparecieron en el programa “Meet the Press” de la cadena NBC, y Khanna fue entrevistado en “Fox News Sunday”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.