Ataque de Fuerza Aérea de Nigeria deja más de 100 muertos en un mercado, según fuentes

Un ataque de la Fuerza Aérea de Nigeria dirigido contra rebeldes yihadistas impactó un mercado local en el noreste del país, matando a más de 100 civiles, incluidos niños, e hiriendo a muchos otros, informaron el domingo un grupo de derechos humanos y medios noticiosos locales. Las autoridades confirmaron un fallo en el ataque, pero no dieron detalles.

Amnistía Internacional citó a sobrevivientes al señalar que al menos 100 personas murieron en el ataque aéreo del sábado en una aldea en el estado de Yobe, cerca de los límites con el estado de Borno, el epicentro de la insurgencia yihadista que devasta la región desde hace más de una década.

“Tenemos sus fotos y entre ellos hay niños”, dijo a The Associated Press Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria, en referencia a las víctimas.

“Estamos en contacto con la gente que está allí; hablamos con el hospital”, agregó. “Hablamos con la persona encargada de los heridos y hablamos con las víctimas”.

Un trabajador del Hospital General de Geidam, en Yobe, señaló que al menos 23 heridos durante el incidente estaban recibiendo tratamiento. El trabajador habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

Este tipo de errores son comunes en Nigeria, donde el ejército suele realizar bombardeos para combatir a grupos armados que controlan vastos enclaves forestales. Al menos 500 civiles han muerto desde 2017 en esos fallos, según un recuento de la AP basado en muertes reportadas. Analistas de seguridad señalan lagunas en la recopilación de inteligencia, así como una coordinación insuficiente entre las tropas en tierra, los medios aéreos y las partes involucradas.

Se sabe que el gran mercado remoto, ubicado cerca de la frontera entre Borno y Yobe, suele ser utilizado por yihadistas de Boko Haram para comprar suministros de alimentos.

Abdulmumin Bulama, miembro de un grupo de seguridad civil que trabaja con el ejército nigeriano en el noreste, dijo que había información de inteligencia de que terroristas de Boko Haram se habían reunido muy cerca del mercado y estaban planeando un ataque contra comunidades cercanas.

“La información se compartió y el avión de la Fuerza Aérea actuó con base en la información creíble”, aseveró Bulama.

El gobierno del estado de Yobe confirmó en un comunicado que un ataque militar nigeriano tenía como objetivo un bastión del grupo yihadista Boko Haram en la zona y que “algunas personas… que fueron al mercado semanal de Jilli se vieron afectadas”.

La Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de Yobe también reconoció que había ocurrido un incidente que resultó en “bajas que afectaron a algunos comerciantes” y dijo que había enviado equipos de respuesta a la zona.

El ejército de Nigeria emitió un comunicado en el que informó que llevó a cabo un ataque exitoso contra un “enclave terrorista y centro logístico” perteneciente a yihadistas en la zona, matando a decenas de ellos que se desplazaban en motocicletas. No dio ningún detalle sobre un posible fallo, pero señaló que las motocicletas siguen prohibidas en puntos críticos del conflicto y que “cualquier actividad de ese tipo en áreas restringidas se trata por lo tanto con la máxima seriedad”.

Amnistía Internacional ha pedido una investigación independiente sobre el incidente, y añadió que el ejército es “aficionado” a etiquetar las bajas civiles como bandidos.

Nigeria, el país más poblado de África, enfrenta una compleja crisis de seguridad, especialmente en el norte, donde hay una insurgencia de una década y varios grupos armados que secuestran para pedir rescate.

Entre los grupos milicianos islámicos más prominentes están Boko Haram y su facción escindida, que está afiliada al grupo Estado Islámico y se conoce como Provincia de África Occidental del Estado Islámico. También está el grupo Lakurawa, vinculado al EI, que opera en comunidades en la parte noroeste del país que limita con la República de Níger.

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Shibayan reportó desde Abuya, Nigeria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.