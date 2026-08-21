Tormentas y posibles tornados azotan el noreste de EEUU, inundan carreteras y dañan playas

Fuertes lluvias y vientos azotaron el noreste de Estados Unidos el jueves, mientras tormentas azotaban una playa en Long Island, dejaban varadas a decenas de personas en sus autos en Nueva Jersey y provocaban cortes de electricidad en partes de la capital de Delaware.

Fotos y videos compartidos en redes sociales muestran escombros lanzados por el aire y una lluvia intensa mientras un posible tornado tocaba tierra en Atlantic Beach, en la barrera exterior de Long Island. Destrozó un destacado club de playa, dejando sillas de playa rotas y vigas de madera esparcidas por la orilla.

Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, señaló que no había reportes de lesiones graves ni muertes, pero sí daños a la propiedad, y un equipo de búsqueda se estaba asegurando de que nadie quedara atrapado en las cabañas. Declaró el estado de emergencia.

“Hay reportes de personas atrapadas en sus vehículos debido a inundaciones en la costa sur, y los servicios de emergencia están ayudando en su rescate”, manifestó Blakeman en un comunicado.

El Sun and Surf Beach Club indicó que las construcciones habían sufrido daños significativos, y que el club cerró temporalmente, al igual que el cercano Silver Point.

“Estamos trabajando con las autoridades locales y evaluando los daños para garantizar que ambos clubes sean seguros antes de reabrir”, señaló el club en un comunicado.

El Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre trombas marinas —peligros similares a tornados que ocurren sobre el agua— en la zona, pero de momento no pudo confirmar un tornado en la playa.

Bryan Ramsey, meteorólogo del servicio meteorológico en Nueva York, explicó que en la noche la tormenta se desplazaba hacia el este, mar adentro, y que se prevé que su fuerza disminuya en las próximas horas.

En otras partes de Nueva York, las inundaciones obligaron a cerrar en ambos sentidos un tramo de la autopista Long Island Expressway en Queens, según la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York. Fotos en redes sociales mostraban filas de autos detenidos mientras equipos de emergencia atravesaban el agua.

En Jersey City, Nueva Jersey, los equipos de emergencia rescataron a 69 personas atrapadas en autos alcanzados por inundaciones repentinas el jueves, informó el alcalde James Solomon. Los rescatistas avanzaron por calles en las que el nivel del agua alcanzaba las rodillas, desplazándose en pequeñas embarcaciones inflables para ayudar a quienes estaban varados.

Un probable tornado tocó tierra en Dover, Delaware, y causó daños significativos en toda la ciudad, reportó el departamento de policía. No hubo reportes de lesiones graves, agregó.

“Dover: por favor tómense esto en serio. Quédense en casa. Manténganse a salvo”, publicó el departamento en Facebook.

Fotos y videos en internet muestran árboles caídos, cables eléctricos derribados y carreteras inundadas.

La Cooperativa Eléctrica de Delaware informó que más de 1.000 clientes no tenían electricidad en la parte norte del área en la que presta servicio, pero que en pocas horas la mayoría de los cortes ya se habían solucionado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.