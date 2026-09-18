Deportados de EEUU a Guinea Ecuatorial fueron arrestados y golpeados por la policía, dicen abogados

Dos hombres deportados por Estados Unidos a Guinea Ecuatorial fueron detenidos arbitrariamente después de que la policía les cubriera la cabeza con una bolsa, los golpeara y los mantuviera a punta de pistola en un hotel convertido en centro de detención, informaron el viernes sus abogados y organizaciones de derechos humanos.

Ahmed Soliman, ciudadano egipcio, y Samson Birhane, de Eritrea, figuran entre las más de 40 personas que han sido deportadas por Estados Unidos a Guinea Ecuatorial, un pequeño Estado rico en petróleo de África central. Los abogados señalaron que, en su opinión, las detenciones arbitrarias fueron una represalia por haber dado la voz de alarma sobre las condiciones de su detención y la violencia policial que habían sufrido.

Las autoridades mantienen a ambos hombres en un hotel en las afueras de Malabo que el presidente de larga data del país, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, convirtió en una prisión para solicitantes de asilo enviados desde Estados Unidos en virtud de un acuerdo opaco de 7,5 millones de dólares con el gobierno del presidente Donald Trump. A principios de este año, The Associated Press obtuvo acceso exclusivo al hotel.

El gobierno de Trump ha deportado a miles de personas a casi dos docenas de países distintos del suyo en virtud de una serie de acuerdos poco transparentes. Defensores de derechos humanos sostienen que los traslados forman parte de una ofensiva más amplia de Estados Unidos para disuadir la inmigración.

Jueces de Estados Unidos habían protegido a la mayoría de los deportados a Guinea Ecuatorial para que no fueran devueltos a sus países de origen. Aun así, 12 personas han sido enviadas de regreso a sus países de origen, según sus abogados, entre ellos, cuatro etíopes devueltos a principios de este mes.

Quienes permanecen detenidos en el Hotel Bamy han enfrentado violencia por parte de las autoridades, que intentaron confiscar los teléfonos de todos, indicaron sus abogados.

“En los últimos meses, hemos observado un aumento de los casos de violencia policial”, señaló Isabella Mosselmans, directora de Global Litigation Council, una organización que forma parte de una coalición que representa a las personas detenidas en Malabo. “El 31 de julio, agentes de policía ecuatoguineanos enmascarados irrumpieron en las habitaciones de cinco personas (...) y las agarraron por el cuello, las derribaron, las esposaron y las amenazaron a punta de pistola”.

Las autoridades intentaron presionar a Soliman y Birhane para que aceptaran ser devueltos a sus países, dijeron sus abogados, y trataron de quitarles sus teléfonos. Medios internacionales han publicado videos de Soliman protestando por el trato de las autoridades mientras un agente en el hotel le apunta con una pistola.

La policía arrestó a Soliman y Birhane el 11 de septiembre, acusándolos de romper un espejo. Posteriormente, los agentes llevaron de vuelta a los hombres al hotel con bolsas sobre la cabeza y los golpearon delante de otros detenidos, según los abogados.

Los abogados de Soliman y Birhane dijeron que no han podido comunicarse con ninguno de ellos desde que las autoridades los trasladaron a la comisaría de La Luna. Ambos habían vivido en Estados Unidos durante décadas antes de ser deportados.

“Amnistía Internacional cree que los policías los atacaron como represalia por denunciar las amenazas violentas de las autoridades para coaccionarlos a aceptar ser devueltos a sus países de origen”, señaló el organismo el viernes en un comunicado. “Desde entonces, ambos hombres han permanecido en una celda policial hacinada, en condiciones inhumanas, sin poder hablar con su abogado”.

Abogados de inmigración sostienen que el gobierno de Trump utiliza las deportaciones a terceros países como un resquicio legal para obligar indirectamente a los solicitantes de asilo a regresar a sus países de origen. Guinea Ecuatorial es una de al menos ocho naciones africanas que han suscrito un acuerdo de ese tipo con Estados Unidos.

Guinea Ecuatorial es uno de los países más ricos de África por sus recursos petroleros, pero las autoridades de Estados Unidos afirman que también está aquejado por la corrupción y los abusos de derechos humanos.

Las voces críticas son casi inexistentes en el país, donde organizaciones de derechos humanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos han acusado al gobierno de detener, torturar e incluso matar a quienes alzan la voz.

Empresas de Estados Unidos figuran entre los mayores inversionistas extranjeros del país, y el ejército recibe financiación de Estados Unidos para capacitación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.