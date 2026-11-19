El mercado bursátil de Estados Unidos volvió a desplomarse el jueves, ya que las acciones vinculadas a la inteligencia artificial siguieron cayendo por el temor de que su impresionante auge haya terminado. Las pérdidas se produjeron aunque un laboratorio líder de IA, Anthropic, fue bien recibido en su debut en Wall Street.

El S&P 500 bajó 2% e hiló su sexta caída consecutiva. Es su racha de pérdidas más larga en dos años y medio, y el índice ahora está un 8,2% por debajo de su máximo histórico establecido el mes pasado.

El promedio industrial Dow Jones cayó 1.101 puntos, o 2,2%, mientras que el compuesto Nasdaq se hundió 2,3%.

Las pérdidas fueron generalizadas, y más del 90% de las acciones que integran el índice S&P 500 bajaron.

Quien encabezó el descenso fue Williams-Sonoma, que se desplomó 15,2% después de que la empresa detrás de Pottery Barn y West Elm informara ingresos en el último trimestre que fueron más débiles de lo que esperaba Wall Street.

Walmart retrocedió 1% pese a que reportó ganancias e ingresos del último trimestre que superaron por poco las expectativas de los analistas.

Durante un lapso en la mañana del jueves, las ganancias de varias acciones relacionadas con la IA parecían suficientes para compensar con creces esas pérdidas.

El S&P 500 llegó a subir 1,3% después de que Anthropic, la empresa detrás del chatbot de IA Claude, vendiera acciones a 83 dólares cada una en su oferta pública inicial. Eso está por encima de los 70 a 78 dólares que antes creía que obtendría, y su precio se disparó rápidamente por encima de los 115 dólares después de que comenzó a cotizar en el Nasdaq poco antes del mediodía.

Más tarde, Anthropic recortó su ganancia y cerró en 97,17 dólares, lo que aun así fue un alza del 17,1%.

Incluso antes de que su acción comenzara a cotizar, la fuerte demanda por la OPI de Anthropic parecía demostrar que seguía habiendo confianza entre los inversionistas en la revolución de la IA.

Pero las acciones de IA regresaron rápidamente a su comportamiento nervioso, en lo que Dan Ives, analista de Yorkville Ives, calificó como “un periodo muy turbulento, de agarrarse fuerte”.

Micron Technology, cuyas ventas de memoria para computadoras se han disparado por el auge de la IA, inicialmente subió 7,8% y luego retrocedió hasta perder 2,1%.

CoreWeave, una empresa que compra chips de IA y alquila a clientes el acceso a ellos a través de la nube, pasó de un salto del 10,5% por la mañana a una caída del 6,1%.

Nvidia borró su ganancia inicial del 4,7% y pasó a una pérdida del 3,3% en medio de un cúmulo de preocupaciones que persiguen a toda la industria.

Al principio fueron las críticas de que las acciones de IA, en general, habían entrado en una burbuja al subir tanto, junto con dudas de que la IA pueda generar suficientes ganancias y productividad como para que valgan la pena las enormes inversiones en centros de datos. Luego surgió la preocupación de que las altas tasas de interés implicarían menos dinero prestado para financiar el crecimiento de la industria. Después llegaron las victorias de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos este mes, lo que elevó la inquietud por una mayor regulación de la IA.

Más recientemente, fue la renuncia repentina de Jensen Huang como director general de Nvidia. Era uno de los mayores promotores de la IA y ayudó a construir interés en la industria, al tiempo que utilizaba parte de las enormes ganancias de Nvidia para seguir financiando su crecimiento.

Otras empresas, mientras tanto, ofrecieron señales más alentadoras sobre la IA.

Palo Alto Networks subió 6,4% después de que la empresa de ciberseguridad con IA superara las expectativas de los analistas en ganancias e ingresos del último trimestre. También acordó comprar Applied Compute, una plataforma para el postentrenamiento y la inferencia de modelos de IA de peso abierto, para ayudar a los clientes a adoptar la IA de forma segura. La operación, íntegramente en acciones, está valorada en 4.500 millones de dólares.

Everpure, una empresa que ayuda a negocios a gestionar y almacenar sus datos, indicó que sus ingresos saltaron el trimestre pasado más de lo que esperaban los analistas, en parte por ofertas relacionadas con la IA. La acción de Everpure subió 4,7%.

Al cierre, el S&P 500 cayó 147,80 puntos hasta 7.175,83. El Dow bajó 1.101,11 unidades hasta 49.097,06, y el compuesto Nasdaq perdió 550,69 puntos hasta 23.879,20.

El rendimiento de los bonos del Tesoro bajó, ya que las caídas de los precios de las acciones empujaron a los inversionistas hacia inversiones consideradas más seguras. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 5,07% a 5,04%.

También presionaron a la baja los rendimientos un par de informes sobre la economía de Estados Unidos que resultaron más débiles de lo que esperaban los economistas. Uno señaló que ligeramente más trabajadores de Estados Unidos solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada, aunque la cifra sigue siendo baja en comparación con los datos históricos. Otro informe indicó que el crecimiento manufacturero en la región del Atlántico medio se está desacelerando más de lo que preveían los economistas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.