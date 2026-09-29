En la ONU, los líderes mundiales se dijeron: "Estamos juntos en esto". Pero, ¿cómo funciona eso?

Hay fatalismo. Hay pesimismo. Hay desconfianza. Hay insistencia en el poder compartido y en evitar la intimidación política y militar. Y hay un clamor creciente por asientos permanentes en la mesa del poder para las naciones insulares amenazadas por el cambio climático y, más que nada, para África.

Estas cosas a menudo han sido ciertas en los últimos años cuando los líderes mundiales se dirigen discursos unos a otros durante su reunión anual en la Asamblea General de la ONU, que concluyó el lunes. Este año, sin embargo, el discurso pareció aún más urgente de lo habitual. En las palabras de más de 150 intervenciones, dos cosas quedaron claras: muchos líderes desean profundamente que el organismo mundial funcione. Y muchos han llegado a la conclusión de que no lo hace.

Alexandra Hill Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, preguntó el lunes: “¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Tenemos una organización que siga siendo relevante?”.

Esa fue la pregunta que sobrevoló el encuentro de una semana, mientras líder tras líder — con palabras distintas, con detalles diferentes — indagaba en el corazón mismo de la organización que se fundó hace ocho décadas para evitar que un conflicto como la Segunda Guerra Mundial volviera a ocurrir.

En el núcleo del ideario de la ONU hay una palabra que la mayoría de la gente común nunca usa: “multilateralismo”. El principio optimista — que los problemas que cruzan fronteras, regiones y océanos pueden resolverse mediante la cooperación y el poder compartido — es poderoso, defendido por casi todos, aunque Estados Unidos ha sido una notable excepción bajo las presidencias de Donald Trump.

Pero esa versión del multilateralismo fue concebida y construida en otra época, cuando desafíos globalizados como las pandemias, el cambio climático y la inteligencia artificial no ocupaban un lugar tan central. Incluso hoy, quienes detentan el verdadero poder — la capacidad de vetar que cualquier asunto llegue al Consejo de Seguridad de la ONU sin dar una razón — son las mismas cinco naciones a las que se les otorgó al final de la Segunda Guerra Mundial.

“El multilateralismo está bajo asedio”, manifestó Mulipola Anarosa Ale-Molioʻo, viceprimera ministra de Samoa.

No sorprende, entonces, que el tema de la reunión de líderes de este año en la Asamblea General haya sido “restaurar la confianza”. Por la avalancha de comentarios sobre cómo se ha quebrado, parecía evidente que algo tiene que ceder para, como lo expresó el ministro argelino de Exteriores, Ahmed Attaf, crear “un hogar compartido en lugar de una organización tomada como rehén por el predominio de la política de poder”.

“Hay problemas”, señaló el ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, “que ningún país puede resolver por sí solo”.

Hay una relación estrecha entre el multilateralismo y la confianza

Un punto de fricción que revelaron decenas de discursos fue la aspereza entre dos nociones vitales: el multilateralismo y la soberanía. Naciones desde Corea del Norte hasta las Islas Marshall invocaron principios elevados para decir que todos deben trabajar juntos y, al mismo tiempo, subrayaron que nunca permitirán que se vulneren sus derechos soberanos. Esto produce contradicciones que siguen sin resolverse.

“Nunca hemos estado tan conectados y, sin embargo, cada vez somos menos capaces de confiar unos en otros”, afirmó el gran duque Guillermo, jefe de Estado de Luxemburgo.

La tradición del individualismo estadounidense influye aquí, encarnada en el tono sistemáticamente agresivo de Trump hacia la ONU. Para muchos en Estados Unidos, el multilateralismo sugiere ecos sombríos de un “gobierno mundial único” y la idea de ceder poder — y, por tanto, libertad — a otros actores. Este rasgo, aunque a menudo queda en segundo plano en las reuniones de la ONU, también es cierto en muchas naciones que temen incursiones, guerras y dominación.

En realidad, sin embargo, el multilateralismo es la forma en que funciona el mundo hoy — en lo económico y, podría decirse, en lo político. Desde la IA hasta el aumento de las temperaturas, muchos países simplemente no están preparados para actuar en solitario. Y aunque la cooperación en torno a la IA fue un eje central este año, también lo fue la postura que ofrecieron naciones como China: que cada país debe tomar sus propias decisiones sobre la tecnología emergente.

“Los estados por sí solos no pueden avanzar”, sostuvo Christophe Mirmand, ministro de Estado de Mónaco.

El clamor por el multilateralismo, siempre presente cuando los países más pequeños se reúnen con los más grandes, ha ido en aumento desde la pandemia de COVID-19 de 2020-21, cuando la mayoría de las reuniones se celebraron a distancia. Se ha amplificado aún más a medida que los miembros — en particular las naciones insulares, cuya propia existencia está amenazada por el calentamiento de los océanos — afirman cada vez más que el mundo les sucede a ellos, en lugar de suceder con ellos.

Si los países más grandes, con intereses distintos, pueden tomar todas las decisiones importantes sobre problemas y oportunidades que trascienden las fronteras del mapa, dicen estas naciones más pequeñas, entonces quedarán rezagadas. La única respuesta, sostienen, es una ONU que realmente iguale las voces y tenga la fortaleza de hacer que ese principio se cumpla.

“El mensaje para las naciones pequeñas es claro: sean tan soberanas como les permitamos ser”, declaró Philip Edward Davis, primer ministro de Bahamas. “Una soberanía que requiere permiso no es soberanía”.

Corregir el desequilibrio del peso político es difícil

Cada vez que se reúne la ONU, su historia de origen siempre acecha en el trasfondo: la Segunda Guerra Mundial. En ningún lugar es más evidente que cuando surge la conversación sobre ampliar el Consejo de Seguridad y sus miembros permanentes.

El Consejo de Seguridad, de 15 miembros, que concentra la única autoridad real de la ONU, tiene cinco miembros permanentes — Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, China y Francia — que poseen poder de veto. Aunque otros países entran y salen de manera rotatoria, su poder es limitado; no pueden vetar ni impedir vetos. Esas cinco naciones han mantenido el poder desde el principio (en el caso de Rusia, como la Unión Soviética). Para tantos otros países, eso no es aceptable.

“El veto es una reliquia”, opinó Matthew Wale, primer ministro de las Islas Salomón, cuya existencia está amenazada por el cambio climático. Muchas naciones insulares quieren representación permanente en el consejo. José Antonio Kast, presidente de Chile, lo planteó con más contundencia: “No es posible mantener vigente el orden mundial del año 1945 en un mundo del 2026”.

La idea de una representación permanente para África, que actualmente tiene tres escaños rotatorios, ha sido durante mucho tiempo un objetivo de los líderes africanos, que hablan de ello cada año. Están alzando más la voz y se muestran más firmes.

“África ya no puede permanecer al margen de situaciones que moldean su destino”, expresó Constant-Serge Bounda, ministro de Relaciones Exteriores de la República del Congo. Él y otros quieren dos escaños permanentes para África en el Consejo de Seguridad — con poder de veto. “África no está pidiendo un favor”, afirmó. “Está reclamando el lugar que le corresponde”.

En conjunto, estos diversos reclamos remiten al tema de la reunión. Todos respetan a las Naciones Unidas. Todos ven potencial en su visión optimista e igualitaria de una fraternidad de naciones. Pero incluso mientras elogian las posibilidades, el hecho de que tantos líderes denuncien la realidad dejó, tras esta semana, un eco difícil de ignorar: dejen de hablar. Empiecen a hacer. Sí, que se escuchen todas las voces. Pero luego actúen.

O, como lo planteó Beate Meinl-Reisinger, ministra austriaca de Asuntos Europeos e Internacionales: “Las Naciones Unidas no se crearon para debatir los problemas internacionales. Se crearon para resolverlos”. Para muchos de quienes subieron al podio esta última semana, eso sencillamente no está ocurriendo.

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Ted Anthony ha supervisado la cobertura de Associated Press de la reunión anual de líderes de la Asamblea General de la ONU desde 2018 y ha cubierto asuntos internacionales desde 1994.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.