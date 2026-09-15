Autoridades federales alegan fraude de más de $10 millones en pagos de guarderías en California

Las autoridades estadounidenses acusaron a una docena de personas el martes de recaudar de manera fraudulenta más de 10 millones de dólares en subsidios para el cuidado infantil, cuando en muchos casos ni siquiera tenían niños en sus instalaciones.

El Departamento de Justicia y la división de investigaciones criminales del servicio de impuestos IRS anunciaron conjuntamente los cargos en San Diego, en el más reciente esfuerzo del gobierno por investigar y presentar cargos por fraude y despilfarro en programas gubernamentales.

Los 12 acusados afirmaron que operaban guarderías con licencia en hogares en el sur de California, presentando registros de asistencia y documentación sobre cada niño para cobrar subsidios del gobierno. Sin embargo, según el expediente, esas instalaciones rara vez tenían niños. Los acusados recaudaron de manera fraudulenta fondos de programas gubernamentales durante meses o, en algunos casos, años, indicaron los fiscales.

Los 12 acusados fueron arrestados el jueves y los cargos en su contra se hicieron públicos el martes.

Algunos de los acusados, según el expediente, ni siquiera estaban en el país cuando presentaban solicitudes de pagos por cuidado infantil. Una acusada, Turkiya Alawad, de 63 años, estaba fuera de Estados Unidos entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de enero de 2024, pero al mismo tiempo presentó solicitudes y cobró pagos por cuidado infantil correspondientes a esas fechas, según los fiscales.

Otro acusado, Abdulrahman Alawad, de 25 años, afirmó haber brindado cuidado a niños en marzo y abril, pero imágenes de vigilancia supuestamente muestran que niños ingresaron a la instalación de Alawad solo una vez, el día en que apareció un inspector estatal. Se alega que Alawad recibió más de 300.000 dólares en pagos de programas de cuidado infantil en 2025.

Otros acusados cobraron más de 1 millón de dólares en subsidios para el cuidado infantil, manifestaron los fiscales.

El caso tiene similitudes con lo ocurrido en Minnesota con Feeding Our Future, una organización acusada de estafar a los contribuyentes locales y federales por millones de dólares en subsidios de cuidado infantil y de comidas.

El caso en California es más grande que el de Feeding Our Future, que presentó aproximadamente 4,6 millones de dólares en solicitudes al Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil. Sin embargo, el caso de Feeding Our Future estuvo mucho más centrado en el fraude en programas de subsidio de comidas que en el cuidado infantil.

La operadora de la instalación de cuidado infantil de Feeding Our Future, Fahima Mahamud, de 50 años, se declaró culpable en julio de conspiración y fraude electrónico. La directora de la instalación, Aimee Bock, fue declarada culpable y sentenciada en mayo a 41 años de prisión por cargos de fraude y conspiración. Ella ha apelado su condena.

La división de investigaciones criminales del servicio de impuestos había estado investigando estas instalaciones durante los últimos meses. Aunque el IRS es conocido principalmente como el organismo rector de impuestos, la división de investigaciones es uno de los brazos del gobierno federal que a menudo se enfoca en delitos de cuello blanco.

El gobierno de Trump ha puesto un fuerte énfasis en investigar y presentar cargos por presunto fraude y abuso de programas gubernamentales de beneficios. El vicepresidente JD Vance preside el grupo de trabajo del gobierno encargado de ese esfuerzo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.