Agente de ICE acusado de herir a migrante es arrestado por autoridades de Minnesota

Un agente federal de inmigración acusado de herir a tiros a un hombre venezolano en enero y de mentir a los investigadores sobre las circunstancias debía comparecer el jueves ante un juez de Minnesota, después de que las autoridades estatales lo arrestaran antes de una audiencia separada en un tribunal federal.

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Christian Castro enfrenta cargos estatales y federales derivados del tiroteo de Julio Ceasar Sosa-Celis durante una ofensiva federal contra la inmigración en el área de Minneapolis. Castro, según la acusación, falsamente a los investigadores que había sido atacado con una escoba y una pala.

La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota informó en una publicación en redes sociales que arrestó a Castro el miércoles en el centro de Minneapolis en virtud de una orden de arresto pendiente que lo acusa de agresión y de denuncia falsa de un delito. El arresto se produjo tras una disputa entre las autoridades de Minnesota y el gobernador de Texas por los intentos de Minnesota de extraditar a Castro desde su estado de origen para que enfrente los cargos estatales.

Castro permanecía encarcelado sin derecho a fianza en el condado de Hennepin el jueves, a la espera de una audiencia por la tarde en un tribunal estatal.

Castro también tiene previsto comparecer el viernes ante el tribunal federal de distrito en Minneapolis por el caso federal separado, en el que está acusado de hacer declaraciones falsas a los investigadores sobre el mismo tiroteo.

Los abogados defensores de Castro en el caso federal han señalado que planea declararse inocente. Daniel Gerdts, quien figura en los registros judiciales como abogado defensor de Castro en el caso estatal, no ha respondido a llamadas telefónicas ni a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

Es el primer procesamiento del Departamento de Justicia contra un agente federal por acciones realizadas durante la masiva operación que llevó a miles de agentes a las Minneapolis y St. Paul y derivó en protestas, arrestos y las muertes a tiros de ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

Tanto en el caso federal como en el estatal, los fiscales afirman que Castro disparó en la pierna a Sosa-Celis, de 24 años, a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis. Castro, según la acusación, luego informó falsamente que había sido atacado con el palo de una escoba y una pala para nieve antes de disparar su arma.

Las autoridades de Minnesota han chocado con el gobierno del presidente Donald Trump sobre quién debe encargarse del proceso contra Castro. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado el procesamiento de Castro por parte de Minnesota como “ilegal y simple maniobra política”, al afirmar que solo las autoridades federales tienen jurisdicción.

Minnesota acusó a Castro meses antes de su imputación federal. Fue arrestado en Texas en mayo por los cargos de Minnesota. Pero el gobernador de Texas, Greg Abbott, se negó el mes pasado a firmar una orden de extradición para entregarlo a las autoridades del otro estado. Fue liberado en Texas y poco después fue imputado por los cargos federales. Luego se entregó a las autoridades federales y regresó a Minnesota por su cuenta.

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Bynum reportó desde Savannah, Georgia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.