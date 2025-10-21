Israel identifica los restos de un rehén mientras Hamás reitera su compromiso con terminar la guerra

Israel afirmó el martes que había identificado el cuerpo de un rehén que fue liberado por Hamás durante la noche, mientras que el principal negociador del grupo armado dijo que Hamás está decidido a implementar el acuerdo de alto el fuego con Israel.

Se espera que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegue a la región el martes para apuntalar el frágil alto el fuego, que se ha tambaleado en los últimos días.

Israel confirmó que Hamás liberó el cuerpo de Tal Haimi, asesinado el 7 de octubre de 2023 y secuestrado del kibutz Nir Yitzhak en la frontera con Gaza. Haimi, de 42 años, era un residente de cuarta generación del kibutz Nir Yitzhak y formaba parte de su personal de emergencias. Tenía cuatro hijos, incluido uno nacido después del ataque.

Según los términos del alto el fuego, Israel aún espera que Hamás entregue los restos de 15 rehenes fallecidos. Trece cuerpos han sido liberados desde que comenzó el alto el fuego.

Después de intercambiar ataques a principios de esta semana, los negociadores de Hamás reiteraron que el grupo está comprometido a asegurar que la guerra "termine de una vez por todas".

“Desde el día en que firmamos el acuerdo de Sharm el Sheij, estábamos decididos y comprometidos a llevarlo hasta el final”, dijo el lunes por la noche el principal negociador de Hamás, Khalil al-Hayya, quien se encuentra en El Cairo, a la televisora egipcia Al-Qahera News.

Afirmó que la cumbre de Sharm el-Sheij, organizada por el presidente egipcio Abdul Fatá el Sisi y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, mostraba "una voluntad internacional que declara que la guerra en Gaza ha terminado".

Al-Hayya dijo que Hamás recibió garantías de los mediadores y de Trump que "nos dan confianza de que la guerra ha terminado para siempre".

Comentó que Israel ha cumplido con las entregas de ayuda en los cruces según el acuerdo, pero pidió a los mediadores que presionen a Israel para que entregue más refugios, suministros médicos y artículos para el invierno antes de que cambie el clima.

El ejército israelí dijo que milicianos habían disparado el domingo contra tropas, matando a dos soldados israelíes en áreas de Rafah en el sur de Gaza que están bajo control israelí según las líneas de alto el fuego acordadas.

Ataques de represalia por parte de Israel mataron a 45 palestinos, según el Ministerio de Salud del territorio, que dice que un total de 80 personas han muerto desde que el alto el fuego entró en vigor.

Ataques similares ocurrieron el lunes en la Ciudad de Gaza y Jan Yunis, donde Israel dijo que varios milicianos cruzaron la línea amarilla de alto el fuego y representaban una "amenaza inmediata" para sus tropas.

El ejército israelí dijo el lunes que estaba utilizando barreras de concreto y postes pintados para delinear más claramente la llamada línea amarilla en Gaza, donde las tropas se han retirado. Afirmó que han ocurrido varios incidentes de violencia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.