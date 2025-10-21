El Banco Mundial estima que se necesitan 216.000 millones de dólares para reconstruir Siria

Reconstruir Siria después de más de una década de guerra civil costaría alrededor de 216.000 millones de dólares, según una estimación publicada el martes por el Banco Mundial. El costo es casi diez veces el producto interno bruto de Siria para 2024.

La guerra civil en Siria comenzó en 2011 cuando las protestas masivas contra el gobierno del entonces presidente Bashar Assad fueron recibidas con una brutal represión y derivaron en un conflicto armado. Assad fue derrocado en diciembre en una ofensiva relámpago de los rebeldes.

El conflicto destruyó grandes extensiones del país y dañó infraestructuras críticas, incluida su red eléctrica.

El Banco Mundial dice que la reconstrucción puede costar entre 140.000 millones y 345.000 millones de dólares, pero su "mejor estimación conservadora" es de 216.000 millones de dólares.

El Banco Mundial estima que la reconstrucción de infraestructuras costará 82.000 millones de dólares. Estimó el costo de los daños en edificios residenciales en 75.000 millones de dólares, además de 59.000 millones de dólares para estructuras no residenciales.

La provincia de Alepo y los alrededores de Damasco, donde tuvieron lugar feroces batallas, requerirán la mayor inversión, según el análisis.

“Los desafíos que se avecinan son inmensos, pero el Banco Mundial está listo para trabajar junto al pueblo sirio y la comunidad internacional para apoyar la recuperación y reconstrucción”, afirmó en un comunicado Jean-Christophe Carret, director del Banco Mundial para Oriente Medio.

Aunque ha restablecido relaciones diplomáticas con Occidente y firma acuerdos de inversión por valor de miles de millones de dólares con países del Golfo desde que Assad fue derrocado, el país todavía enfrenta dificultades financieras.

Aunque Estados Unidos y Europa han levantado muchas de las sanciones impuestas durante el gobierno de la dinastía Assad, el impacto sobre el terreno ha sido limitado hasta ahora.

Los recortes a la ayuda internacional han empeorado las condiciones de vida para muchos. Naciones Unidas estima que el 90% de la población de Siria vive en la pobreza.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.