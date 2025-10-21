Dimite senador de Vermont que participó en chat 'profundamente perturbador' de Jóvenes Republicanos

Un senador estatal de Vermont que participó en un chat grupal de los Jóvenes Republicanos en Telegram, en el que algunos de sus miembros hicieron comentarios racistas y bromas sobre violaciones y cámaras de gas, presentó su renuncia.

La semana pasada se reveló que el senador estatal Sam Douglass había participado en el chat, el cual fue reportado en primera instancia por Politico. Los intercambios en la aplicación de mensajes abarcaron más de siete meses e involucraron a líderes y miembros de menor rango de la Federación Nacional de Jóvenes Republicanos y algunos de sus afiliados en Nueva York, Kansas, Arizona y Vermont. Douglass fue el único funcionario electo involucrado.

Los principales líderes republicanos de Vermont, incluido el gobernador Phil Scott, no tardaron en exigir la renuncia de Douglass. Legisladores del Partido Republicano aseguraron en un comunicado conjunto que los comentarios en el chat fueron "inaceptables y profundamente perturbadores".

Douglass, quien estaba en su primer año como representante de un distrito conservador cerca de la frontera con Canadá, dijo el viernes en un comunicado que él y su esposa habían recibido múltiples mensajes de odio y "objetos desagradables" por correo desde que se dio a conocer la noticia del chat grupal.

"Sé que esta decisión molestará a muchos y complacerá a otros, pero en este ambiente político debo mantener a mi familia segura", señaló Douglass al explicar su decisión de renunciar. "Y si mi gobernador me pide que haga algo, actuaré, porque creo en lo que él está tratando de hacer por el estado de Vermont".

Douglass también declaró que había servido de una "manera moderada" y destacó sus esfuerzos para mejorar el sistema de bienestar de Vermont.

"Desde que se dio a conocer la historia, me he comunicado con la mayoría de mis amigos y colegas judíos y BIPOC para asegurarme de que puedan ser honestos y directos conmigo, y sé que como joven tengo el deber de dar un buen ejemplo a los demás", escribió Douglass, haciendo referencia al acrónimo en inglés de personas negras, indígenas y de color.

Otros participantes en el chat grupal han enfrentado repercusiones, incluida una organización de Jóvenes Republicanos de Nueva York que fue suspendida el viernes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.