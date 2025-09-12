Reporte: Incidentes islamófobos en Australia se dispararon desde la guerra Israel-Hamás

Los incidentes antimusulmanes se han "disparado" en toda Australia desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás hace casi dos años, afirmó el enviado especial del país para combatir la islamofobia. El enviado, Aftab Malik, entregó su primer informe al gobierno el viernes.

Las 54 recomendaciones del informe incluyen una revisión de las leyes antiterroristas y los procedimientos para investigar posibles discriminaciones.

Malik también recomendó una investigación amplia sobre la islamofobia para indagar en sus principales impulsores y la posible discriminación en las políticas gubernamentales.

"La realidad es que la islamofobia en Australia ha sido persistente, a veces ignorada y otras veces negada, pero nunca completamente abordada", manifestó Malik a los periodistas.

La islamofobia se había intensificado desde los ataques de la red Al Qaeda a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 y se había arraigado, señaló.

Los incidentes islamofóbicos en persona habían aumentado un 150% —y un 250% en línea— desde el ataque de Hamás a Israel en 2023, dijo Malik.

"Desde el 7 de octubre de 2023, los incidentes islamofóbicos se han disparado", advirtió Malik.

El primer ministro Anthony Albanese dijo que su gobierno "considerará cuidadosamente" las recomendaciones de Malik.

"El ataque a los australianos basado en sus creencias religiosas no sólo es un ataque a ellos, sino que es un ataque a nuestros valores fundamentales", afirmó Albanese.

"Debemos erradicar el odio, el miedo y los prejuicios que impulsan la islamofobia y la división en nuestra sociedad", añadió.

El gobierno ha reconocido un marcado aumento tanto en los incidentes islamofóbicos como antisemitas en Australia desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás.

Jillian Segal fue nombrada enviada para combatir el antisemitismo en julio de 2024 y Malik comenzó su rol de tres años en octubre.

Segal recomendó, en su primer informe hace dos meses, que las universidades australianas pierdan financiamiento gubernamental a menos que aborden los ataques a estudiantes judíos, y que los posibles inmigrantes sean evaluados por sus afiliaciones políticas.

Según el Censo Australiano de 2021, el 3,2% de la población australiana es musulmana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.