Trabajadores surcoreanos liberados tras permanecer días detenidos en EEUU regresan a casa

Un avión que transportaba a más de 300 trabajadores surcoreanos liberados después de días de detención en Georgia ha aterrizado en Corea del Sur.

Imágenes de televisión muestran el avión chárter, un Boeing 747-8i de Korean Air, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Incheon, al oeste de Seúl, el viernes.

Ellos estaban entre las aproximadamente 475 personas detenidas durante la redada de inmigración del 4 de septiembre en una fábrica de baterías en construcción en el campus de la extensa planta automotriz de Hyundai al oeste de Savannah.

Las autoridades de Corea del Sur informaron posteriormente que habían alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para la liberación de los trabajadores surcoreanos.

