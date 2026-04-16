Veteranos conmemoran 65to aniversario de invasión de bahía de Cochinos con nuevo museo en Miami

Manuel Portuondo era aún adolescente en 1960 cuando su familia, al igual que miles de otras, huyó de Cuba a Miami tras la culminación de la Revolución cubana un año antes.

Poco después, mientras aún estudiaba, Portuondo se enteró de que el gobierno de Estados Unidos organizaba una fuerza militar de refugiados cubanos. Él y varios compañeros decidieron enlistarse.

“Con 18 años y muchos ideales y un gran corazón, quería regresar a mi país y ser libre y poder hacer lo que quisiera”, relató Portuondo. “Me alisté para la invasión y me enviaron a Guatemala para entrenarme”.

Recordar la invasión

Unos 1.500 exiliados cubanos, con el apoyo de la CIA, intentaron invadir la nación insular en bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961, con el objetivo de derrocar al incipiente gobierno comunista de Fidel Castro. Más de 100 de esos combatientes respaldados por Estados Unidos murieron ahogados o en combate. Otros 1.200 de ellos, conocidos como la Brigada de Asalto 2506, fueron tomados como prisioneros tras quedarse sin municiones y permanecieron cautivos durante unos 20 meses antes de que se negociara su liberación.

Actualmente, solo unos 200 veteranos siguen vivos —y los más jóvenes rondan los 80 años—. Este mes, ellos serán los anfitriones de la gran reinauguración del Bay of Pigs Brigade 2506 Museum and Library (Museo y Biblioteca de la Brigada de Asalto 2506 de la Invasión de Bahía de Cochinos) en el barrio de la Pequeña Habana para conmemorar el 65to aniversario de la invasión de bahía de Cochinos.

“El propósito del museo no es sólo consolidar el legado de lo que miles de hombres hicieron ese día, sino también, desde una perspectiva histórica, transmitir a las nuevas generaciones que la libertad tiene un precio”, expuso Portuondo.

Rafael Montalvo, presidente de la Asociación de Veteranos de la Brigada de Ataque 2506, dijo que el museo también educará a los visitantes sobre el daño causado por décadas de dictadura comunista.

“La (invasión de) bahía de Cochinos es un momento histórico que definió el futuro de Cuba, de Estados Unidos, de Miami y de muchos países latinoamericanos —porque el fracaso de esa intervención hizo que el comunismo permaneciera en Cuba para siempre y transformó al país por completo—”, agregó Montalvo.

La Revolución cubana inició en 1953 como una revuelta armada, liderada por Castro, contra el dictador Fulgencio Batista, quien gozaba del respaldo de Estados Unidos. Tras un primer ataque fallido, los revolucionarios se reorganizaron como una fuerza guerrillera y el movimiento ganó apoyo entre los ciudadanos cubanos descontentos con la desigualdad y la corrupción. Batista huyó de la isla el 1 de enero de 1959, y dejó que Castro tomara el poder, estableciera un Estado socialista, nacionalizara activos extranjeros y se aliara con la antigua Unión Soviética. Casi un cuarto de millón de cubanos había huido a Estados Unidos para cuando estalló la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962.

Apoyo al presidente

Como la mayoría de los cubano-estadounidenses de la tercera edad, la mayoría de los miembros de la brigada han tendido históricamente hacia el conservadurismo. No obstante, el grupo rompió con una tradición de medio siglo de no respaldar a candidatos individuales al apoyar oficialmente la primera campaña del presidente estadounidense Donald Trump —y ratificaron ese respaldo cuatro años después—.

“Debes entender que Trump, en 2016, vino aquí e hizo campaña”, refirió Montalvo. “Y nosotros, por primera vez, respaldamos a un presidente —lo apoyamos políticamente—. Y él nos hizo ciertas promesas cuando estuvo aquí”.

Esas promesas incluían imponer nuevas sanciones a Cuba y revertir las políticas del expresidente Barack Obama que flexibilizaron las restricciones a los viajes y el comercio. Ahora esperan que Trump logre derrocar para siempre al actual gobierno cubano, lo que probablemente requerirá intervención militar estadounidense.

Trump y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio han pedido un cambio en el liderazgo de Cuba, y las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba se encuentran en sus primeras etapas, según el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Un bloqueo estadounidense ha provocado un aumento de los apagones, y sólo ha habido una entrega de combustible en los últimos tres meses.

Si bien Montalvo reconoce la necesidad de la presencia militar estadounidense, no desea una invasión ni ocupación de Cuba por parte de Estados Unidos. La situación ideal sería una revuelta de los ciudadanos cubanos con el respaldo estadounidense, seguida de inversión e infraestructura de Estados Unidos para el desarrollo de la isla.

“No quiero ver tropas estadounidenses en Cuba”, dijo Montalvo. “Odiaría ver morir a un soldado estadounidense por la libertad de Cuba. Me refiero a que tendríamos que morir nosotros mismos antes de que eso suceda”.

Montalvo refirió que su grupo confía en Rubio, un cubanoestadounidense nacido en Miami, para guiar a Trump. Pero, pase lo que pase, subrayó que el actual gobierno de Cuba debe ser derrocado por completo.

“Les pedimos que, si no van a deshacerse de la mafia que está en el poder ahora mismo, no hagan nada”, añadió Montalvo. “Porque hacer un cambio en Cuba sólo para las fotografías, como hicieron en Venezuela, en Cuba no va a funcionar”.

En enero, Trump ordenó al ejército estadounidense entrar en Venezuela y capturar al entonces presidente Nicolás Maduro. El partido de Maduro sigue en el poder, y su exvicepresidenta es quien ahora dirige el país.

Lucha por la libertad

Carlos León, miembro de la Brigada de Asalto 2506, dijo que tal vez sea más ingenuo que sus hermanos de armas. No obstante, a pesar de no haber cuestionado ni lamentado jamás su participación en la invasión de bahía de Cochinos, simplemente no ve cómo lanzar bombas y matar gente vaya a mejorar algo en Cuba. León reconoció que la guerra de Trump en Irán ha dejado aún menos claro que su gobierno pueda liberar a Cuba de manera efectiva.

“¿Cuántos cubanos vas a matar? ¿Cuántos enemigos más vas a crear en Cuba al matar a todos esos cubanos?”, cuestionó León. “¿Cómo te sientes si los gringos envían a los Marines y a la Fuerza Aérea a matar o mutilar a X cantidad de cubanos? ¿Qué clase de país, qué clase de moral tienes como cubano?”.

El museo original de la invasión de bahía de Cochinos abrió sus puertas en 1988 en una antigua casa de la Pequeña Habana. Albergaba una colección de fotografías, documentos y otros objetos conmemorativos, así como un documental sobre la invasión de tres días. El nuevo edificio de dos plantas y 1.022 metros cuadrados (11.000 pies cuadrados) fue construido en el mismo lugar con fondos del condado de Miami-Dade, el estado de Florida y donantes privados.

El nuevo edificio se inaugura oficialmente el viernes con una ceremonia para los miembros de la brigada y sus familias. El museo reabrirá al público después.

Ernesto Freyre dijo que unirse a la Brigada de Ataque 2506 fue la decisión más importante que ha tomado en su vida.

“Fue el propósito y el compromiso más grande que he asumido”, reveló Freyre.

Dijo que ha soñado con una Cuba liberada prácticamente desde que Castro tomó el poder. Tras casi siete décadas, no está seguro de que eso ocurra durante su vida —con o sin ayuda de Estados Unidos—.

“Pero al menos espero que mis descendientes lo vean”, añadió Freyre.