Abogado de California que intentó ayudar a anular las elecciones de 2020 pierde su licencia

Un abogado de California que colaboró en los esfuerzos del presidente Donald Trump por revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 perdió su licencia para ejercer en el estado.

La Corte Suprema de California ordenó el miércoles la inhabilitación de John Eastman y que su nombre fuera eliminado del registro estatal de abogados. El fallo pone fin a un esfuerzo de varios años por parte del colegio estatal de abogados para despojar a Eastman de su licencia después de que elaboró una estrategia legal para que el entonces vicepresidente Mike Pence interfiriera en la certificación del triunfo electoral de Joe Biden.

Un juez del Tribunal del Colegio de Abogados del Estado de California recomendó en 2024 que Eastman fuera despojado de su licencia para ejercer en el estado. Eastman argumentó que estaba siendo castigado por el simple hecho de brindar asesoría legal.

George Cardona, abogado litigante en jefe para el Colegio de Abogados del Estado de California, afirmó que la decisión se basa en pruebas claras de que Eastman “impulsó afirmaciones falsas sobre las elecciones presidenciales de 2020 para engañar a tribunales, funcionarios públicos y al pueblo estadounidense”.

“La orden del tribunal subraya que el comportamiento indebido del señor Eastman no era compatible con los estándares de integridad que se le exigen a todo abogado de California”, puntualizó Cardona.

El abogado de Eastman, Randall Miller, afirmó que la decisión “plantea preocupaciones constitucionales fundamentales” y que planean solicitar una revisión ante la Corte Suprema.

El fallo “se aparta de un precedente de larga data de la Corte Suprema de Estados Unidos que protege los derechos de la Primera Enmienda, especialmente en el contexto de la disciplina a abogados”, indicó Miller en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.