Hallan muertos a montañistas que estaban desaparecidos en Colorado

Dos estudiantes universitarios de Colorado fueron hallados muertos después de desaparecer durante una excursión en las Montañas Rocosas en medio de una fuerte tormenta de nieve, informaron las autoridades.

Los cuerpos de Kaden Matsuda, de 19 años, de Ridgway, Colorado, y Jackson Donlon, de 20, de Nueva York, fueron encontrados el miércoles por la tarde en una cuenca de West Apostle Mountain, a unos 160 kilómetros (100 millas) al sureste de Aspen, informó la policía del condado Chaffee en un comunicado.

La agencia señaló que salieron del campus de Colorado Mountain College en Leadville el viernes y les dijeron a familiares y amigos que planeaban ascender Ice Mountain, un pico de casi 4.270 metros (14.000 pies) cerca de West Apostle Mountain que requiere escalada técnica. Se esperaba que regresaran el domingo, pero el personal del colegio reportó su desaparición el lunes por la mañana.

La policía informó que las causas de sus muertes estaban bajo investigación, pero no se sospechaba de un delito. Las autoridades manifestaron que no ofrecerán hipótesis hasta que se completen las autopsias.

"Nos duele el corazón por la familia y los amigos de Kaden y Jackson", declaró el jefe policial Andy Rohrich en el comunicado.

"Estamos muy orgullosos del esfuerzo de nuestro equipo para encontrarlos antes de la tormenta. Aunque esto es un golpe devastador, nuestras oraciones fueron escuchadas al poder encontrar a Kaden y Jackson, lo que permite cierto cierre para la familia”.

Unos 60 voluntarios con apoyo de helicópteros, drones y perros, buscaron a los dos jóvenes.

La tripulación de un helicóptero descubrió el martes una tienda de campaña colapsada bajo la nieve con sus sacos de dormir, una estufa y ropa cerca de un lago al noroeste de Ice Mountain, pero no había rastro de los estudiantes.

Con base en la ubicación de la tienda, las autoridades indicaron que se dirigían a West Apostle Mountain, de 4.144 metros (13.597 pies).

Amigos y familiares describieron a ambos como senderistas y escaladores con experiencia.

La policía señaló que su equipo de escalada no estaba en sus dormitorios, en la tienda ni en el vehículo, lo que sugiere que dejaron la tienda preparada para una escalada técnica. Las autoridades añadieron que la basura dentro de la tienda indicaba que habían comido antes de iniciar la caminata.

Rohrich indicó que Matsuda quería ser bombero forestal y Donlon estudiaba para ser guía de montaña.

Las autoridades estaban preocupadas de que las búsquedas aéreas pudieran verse limitadas en los próximos días debido al mal tiempo.

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Yu reportó desde Phoenix. El corresponsal Dave Collins en Hartford, Connecticut, contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.