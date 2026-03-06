Qué saber sobre los kurdos y su posible participación en la guerra de Irán

Miles de kurdos curtidos en batalla en el norte de Irak se están preparando para una posible operación militar transfronteriza en Irán con respaldo de Estados Unidos, según dijeron a The Associated Press funcionarios kurdos.

Los tres funcionarios indicaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes de los dos principales partidos kurdos de Irak discutieron la situación el domingo. Los tres hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas.

La incorporación de kurdos armados ahora, mientras Israel y Estados Unidos siguen atacando a Irán, supondría un importante desafío para las defensas iraníes, pero también podría arrastraer aún más a Irak —donde algunos de los grupos kurdos iraníes tienen bases— al conflicto.

A continuación, un vistazo a los kurdos y sus relaciones en Oriente Medio:

¿Quiénes son los kurdos?

Los kurdos son uno de los grupos étnicos apátridas más grandes del mundo, con aproximadamente 30 millones de personas que viven como minorías en Turquía, Irak, Irán y Siria. Hablan su propio idioma, con varios dialectos, y la mayoría son musulmanes suníes.

Aunque nunca han tenido su propio Estado, gobiernan una zona semiautónoma en el norte de Irak y durante años controlaron de facto gran parte del noreste de Siria. Muchos han librado campañas insurgentes con el objetivo de establecer su propia nación, Kurdistán.

Los nueve millones de kurdos de Irán viven principalmente en una zona a lo largo de la frontera occidental del país con Irak y Turquía. Tienen una larga historia de agravios y rebeliones tanto contra la actual República Islámica como contra la monarquía que la precedió.

Antes de la guerra, Amnistía Internacional afirmó que los kurdos enfrentan “discriminación sistémica” en Irán y que en el pasado “las fuerzas de seguridad mataron o hirieron a muchos mensajeros kurdos desarmados que cruzaban la frontera (kulbars) con impunidad”.

¿Qué es la oposición kurda en Irán?

A lo largo de los años, varios grupos opositores kurdos han tomado las armas contra las autoridades iraníes.

Algunos han establecido bases en el vecino Irak, lo que fue un motivo de confrontación entre Teherán y el gobierno central iraquí en Bagdad hasta 2023, cuando alcanzaron un acuerdo para desarmar a los grupos kurdos iraníes.

En la antesala de la guerra actual, cinco grupos kurdos iraníes formaron una coalición dedicada a derrocar a la República Islámica y a establecer el derecho del pueblo kurdo a la autodeterminación. El jueves se les unió un sexto grupo.

“Por primera vez, todos los principales partidos kurdos se han unido como uno solo en una nueva coalición —un paso histórico hacia la construcción de un nuevo futuro para los kurdos y un Irán democrático”, dijo Abdullah Mohtadi, secretario general del Partido Komala del Kurdistán iraní.

Pero unirse a los otros grupos de la oposición iraní para apartar del poder a las autoridades en Teherán podría resultar difícil.

¿Cuál es la historia de los kurdos con Estados Unidos?

Los kurdos rara vez han salido ganando en sus interacciones con presidentes de Estados Unidos.

En 1975, el presidente Gerald Ford no logró protegerlos de una derrota a manos de las fuerzas iraquíes.

En 1988, Ronald Reagan no impidió que las fuerzas iraquíes usaran armas químicas contra los kurdos.

En 1990, George Bush los animó a levantarse contra Saddam Hussein después de que este invadiera Kuwait, pero se hizo a un lado mientras las fuerzas iraquíes aplastaban la rebelión con brutalidad.

Y en enero, Trump permitió que fuerzas sirias se apoderaran del territorio ganado por los kurdos durante la guerra civil en Siria y en sangrientas batallas contra el grupo extremista Estado Islámico.

¿Cuál es la postura de Turquía?

Es poco probable que Turquía, un miembro clave de la OTAN y posible receptor de refugiados de guerra, acepte envíos de armas occidentales a guerrilleros kurdos, incluso si sus objetivos se encuentran en Irán.

Turquía libra desde 1984 una brutal campaña militar contra una insurgencia kurda armada que se ha cobrado decenas de miles de vidas y se ha extendido al vecino Irak y a Siria.

El jueves, Turquía manifestó su oposición a la posible participación de grupos disidentes kurdos iraníes en el conflicto en Irán, advirtiendo de una mayor inestabilidad en la región.

Turquía considera que el principal grupo disidente kurdo, el PJAK, es una organización terrorista vinculada a los separatistas que luchan contra Ankara. El Ministerio de Defensa turco indicó el jueves que las actividades del PJAK “afectan negativamente no solo la seguridad de Irán, sino también la paz y la estabilidad generales de la región”.

¿Cuál es la situación en Irak?

La violencia ya ha estallado en los territorios kurdos que se extienden a ambos lados de la frontera entre Irán e Irak.

Mientras Israel y Estados Unidos atacaban objetivos en todo Irán, las fuerzas iraníes y sus aliados en Irak lanzaron misiles y drones contra bases militares que albergan a estadounidenses y el consulado de Estados Unidos en Irbil, así como contra las bases de los grupos kurdos iraníes.

Khalil Nadiri, un funcionario del Partido por la Libertad del Kurdistán, con base en la región semiautónoma kurda del norte de Irak, dijo el miércoles que algunas de sus fuerzas se habían desplazado a zonas cercanas a la frontera iraní en la provincia de Sulaymaniyah y estaban en alerta.

En enero, el grupo anunció que había llevado a cabo incursiones en territorio iraní durante la represión masiva de las protestas. La prensa estatal los calificó entonces de “terroristas”, sin ofrecer ninguna prueba que respaldara la afirmación, un delito que la República Islámica castiga con la muerte.

Por su parte, funcionarios del gobierno regional kurdo de Irak y de partidos políticos kurdos iraquíes indicaron que no quieren que se lancen ataques a Irán desde su territorio por temor a represalias.

Peshawa Hawramani, vocero del gobierno regional del Kurdistán, señaló en un comunicado que “las acusaciones que afirman que formamos parte de un plan para armar y enviar a partidos de oposición kurdos al territorio iraní carecen por completo de fundamento” y que los partidos kurdos iraquíes no quieren “ampliar la guerra y las tensiones en la región”.

Los periodistas de The Associated Press Suzan Fraser en Estambul, Qassim Abdul-Zahra en Bagdad, y Stella Martany y Rashid Yahya en Irbil, Irak, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.