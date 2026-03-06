Apagón en Cuba, Shakira en México y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Grandes zonas de Cuba seguían sin electricidad esta semana tras un enorme apagón que afectó a la zona occidental de la isla, en la última interrupción del servicio atribuida a la fragilidad del tendido eléctrico y a la falta de combustible.

En México, casi 20 años después de su primer concierto en el Zócalo, Shakira batió el récord de asistencia en la céntrica plaza de la capital con alrededor de 400.000 personas en el cierre de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Un avión militar con 18 toneladas de billetes nuevos se estrelló en Bolivia y causó más de 20 muertos.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 27 de febrero y el 5 de marzo de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Leslie Mazoch en la Ciudad de México.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com