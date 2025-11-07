Tras seis meses de papado, León XIV encuentra su lugar y define su propio camino y estilo

"Uno se acostumbra".

Esa fue la pragmática respuesta del papa León XIV cuando el rey Carlos III de Inglaterra le preguntó por la multitud de cámaras de televisión que documentaban su histórica visita al Vaticano el mes pasado.

Carlos no es ajeno a los fotógrafos, por lo que León no le estaba contando nada que él no supiera ya. Pero el despreocupado comentario del pontífice pareció confirmar lo que los observadores del Vaticano han notado recientemente: se ha acostumbrado a ser papa y está encontrando su lugar seis meses después de asumir el cargo.

Tras su sorprendente elección en mayo y su rápido aprendizaje durante el verano, las prioridades de León están comenzando a tomar forma, especialmente en lo que coincide con su predecesor, el papa Francisco, y en lo que se diferencia.

En vísperas de sus seis primeros meses de pontificado, que se cumplen el 8 de noviembre, a continuación se ofrece un resumen de lo que se conoce sobre el primer papa estadounidense, su estilo, su esencia y hacia dónde podría llevar a la Iglesia católica.

Continuidad con Francisco en asuntos clave de justicia social

León se mostró en perfecta sintonía con Francisco en primer documento doctrinal importante, publicado el mes pasado, al hablar sobre la “opción preferencial por los pobres” no negociable de la Iglesia. El papa argentino comenzó a escribir el texto antes de su muerte y León lo retomó y lo hizo suyo.

En él, el pontífice criticó que los ricos viven en una “burbuja de comodidad y lujo” mientras que los pobres sufren en los márgenes. Pidió un compromiso renovado para solucionar las causas estructurales de la pobreza.

Además, ha abrazado el legado ecologista de Francisco y presidió la primera misa que utilizó una nueva fórmula de oración “por el cuidado de la creación”. Ha dado luz verde al ambicioso plan de su antecesor para convertir una propiedad del Vaticano al norte de Roma en una enorme granja solar que podría hacer de la Ciudad del Vaticano el primer estado neutral en emisiones de dióxido de carbono del mundo.

Quizás en ningún momento los dos pontífices se parecieron tanto como el 23 de octubre, cuando León se reunió en el Vaticano con grupos indígenas y representantes de movimientos populares que habían sido defendidos por el jesuita argentino.

Francisco había priorizado a las personas marginadas y exhortó a la Iglesia a acompañarlas en su reivindicación de las necesidades humanas básicas de “tierra, techo y trabajo”.

León repitió su mantra durante la audiencia y le dio su propio giro, señalando que el papa León XIII ya había abordado la cuestión de los derechos de los trabajadores en los albores de la Revolución Industrial.

“Repitiendo las palabras de Francisco, digo hoy: la tierra, la vivienda y el trabajo son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos y me gustaría que me escucharan decir: ‘¡Estoy aquí, estoy con ustedes!’”, afirmó-

El cardenal Michael Czerny, uno de los principales asesores de ambos pontífices, indicó que el estadounidense está en perfecta continuidad con Francisco, poniendo en marcha los procesos que este puso en marcha.

“La transición de un Santo Padre a otro no es principalmente una transición en políticas”, declaró Czerny en una entrevista. Mientras un cambio de gobierno de un partido a otro puede suponer una ruptura, “aquí sería un error buscar eso”.

“Las diferencias de estilo están en la persona, no en las enseñanzas”, agregó.

Su luna de miel con los conservadores continúa

En cuanto al estilo, está claro que León está feliz de ser un papa a la antigua usanza, vistiendo la capa roja mozzetta y la estola bordada en todas las ocasiones, salvo las más mundanas.

Se ciñe al guion de sus textos preparados, muestra disciplina en su observancia litúrgica y no improvisa con bromas como a veces hacía Francisco.

Esto le ha valido el favor de muchos de los conservadores católicos a los que les irritaba la informalidad del argentino. Aunque repite muchos de los puntos de la predicación de su antecesor acerca de la justicia social que exige el Evangelio, su estilo y sus gestos los han conquistado --generalmente— hasta ahora.

“Lo que oigo y siento es una verdadera alegría en la madurez, la disciplina y la tradición que ha devuelto al papado”, dijo Patrick Reilly, fundador y director de la conservadora Sociedad Cardenal Newman, que clasifica a las universidades católicas en Estados Unidos en función de su defensa de la doctrina tradicional.

“No conozco a nadie que esté preocupado o molesto o algo parecido a lo que vimos”, con Francisco, agregó.

La misa en latín regresa a San Pedro

Muchos le atribuyen a León permitir que se celebre una misa tradicional en latín en el altar trasero de la Basílica de San Pedro, presidida por nada menos que el símbolo de la derecha católica estadounidense, el cardenal Raymond Burke.

En 2021, Francisco tomó medidas contra la expansión de la liturgia antigua alegando que se había convertido en una fuente de división en las diócesis. La campaña alimentó la oposición conservadora y tradicionalista en su contra, lo que produjo un nuevo impasse en las añejas guerras litúrgicas.

Pero León ha expresado su disposición a entablar un diálogo con los tradicionalistas, sugiriendo que una distensión es posible.

“Amamos a nuestro papa, rezamos por él”, afirmó Christina Tignot, quien asistió a la misa en latín durante la peregrinación anual de los tradicionalistas. Con ella estaban su esposo y su hija, que ha sido educada en casa y que, como ella, se cubría la cabeza con un velo de encaje.

Disposición a trazar un nuevo camino

A pesar de la continuidad con Francisco, León ha trazado su propio camino e incluso ha corregido a su predecesor cuando ha sido necesario.

En un ejemplo de cambio, León revocó una ley promulgada en 2022 por el argentino que concentraba el poder financiero en el banco del Vaticano. En su normativa, el papa indicó que el comité de inversiones de la Santa Sede puede recurrir a otros bancos, fuera del Vaticano, si resulta más conveniente desde el punto de vista financiero.

Además, se ha reunido con un grupo de activistas sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por el clero, que señalaron que se comprometió a entablar un diálogo mientras presionan al Vaticano para que adopte una política de tolerancia cero para esas agresiones en todo el mundo. Francisco se había reunido de forma regular con víctimas a título individual, pero no se había acercado a grupos de defensa y activistas.

Nueva rutina provoca comentario sobre el aborto

Tras seis meses en el cargo, la rutina personal de León también se aleja de la de un Francisco más hogareño y adicto al trabajo.

El religioso estadounidense ha comenzado a pasar las tardes de los lunes y los martes en la casa de campo papal en Castel Gandolfo, donde puede descansar y jugar al tenis —con su secretario— en la cancha de la finca.

Para deleite de la prensa, León ha accedido a responder a algunas de las preguntas de un grupo de reporteros que lo esperan cuando abandona la propiedad cada martes por la noche. Opina sobre todo: desde el alto el fuego en Gaza hasta las redadas para el control de inmigración en Chicago, su ciudad natal.

La timidez de sus primeras respuestas no pasó desapercibida. Dio lugar a un mordaz sketch televisivo del cómico político italiano Maurizio Crozza, quien sugirió que el nombre “León” quizás no era adecuado para un papa que parecía tener miedo de su propia sombra.

Pero con el paso del tiempo, parece estar encontrando su ritmo. Provocó una breve pero aparentemente temporal alarma en los círculos conservadores recientemente cuando, durante uno de esos encuentros de los martes, intervino en el debate sobre el aborto en Estados Unidos desafiando a quienes se oponen sobre lo que realmente significa ser provida.

En un entorno más formal, también mostró cierta audacia cuando la reina Rania de Jordania le preguntó si realmente era seguro viajar a Líbano. El pontífice tiene previsto visitar tanto el país como Turquía en su primer viaje al extranjero a finales de este mes.

Estaban posando para una foto formal en la biblioteca papal tras una audiencia oficial de Estado. La pregunta de Rania fue captada por el micrófono abierto de la cámara del Vaticano, igual que la respuesta de León.

"Bueno, vamos a ir", dijo con naturalidad, mientras sonreía para las cámaras.

