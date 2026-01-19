Qué saber sobre la principal fuerza kurda en Siria y su acuerdo con Damasco

Durante la última década, la étnica y religiosamente heterogénea milicia conocida como las Fuerzas Democráticas Sirias han sido la fuerza más efectiva en la lucha contra el grupo Estado Islámico en Siria. La milicia liderada por kurdos ahora se prepara para fusionarse con el ejército sirio tras sufrir importantes reveses en las últimas semanas.

Las FDS sufrieron una gran derrota el fin de semana cuando las fuerzas sirias capturaron amplias áreas en un territorio bajo el control del grupo en el noreste del país tras enfrentamientos.

Con los combatientes de las FDS acorralados en la provincia de Hassakeh, la última victoria del presidente interino Ahmad al-Sharaa podría marcar el fin de las ambiciones kurdas de establecer una región autónoma en el noreste de Siria que llaman Rojava, o Kurdistán Occidental. Los combatientes una vez gobernaron casi una cuarta parte de Siria.

Los kurdos constituían alrededor del 10% de la población de Siria de 23 millones antes de que comenzara la guerra civil del país en 2011.

Cuando se fundaron en 2015 con el respaldo de Estados Unidos, las FDS incluían combatientes árabes, kurdos y turcomanos, además de la principal milicia cristiana en el noreste de Siria conocida como el Consejo Militar Siríaco, que incluye asirios.

Sin embargo, las FDS estaban lideradas por la principal fuerza de combate kurda en Siria, las Unidades de Protección del Pueblo, conocidas como YPG. El papel dominante de los combatientes kurdos en la alianza seguía siendo una preocupación para las facciones árabes sunitas y sus patrocinadores regionales, y se produjeron enfrentamientos internos en varias ocasiones.

Era post-Assad

Muchas de las facciones rebeldes sirias que luchaban contra las fuerzas del ex presidente Bashar Assad desde 2011 hasta su derrocamiento en diciembre de 2024 siempre se han opuesto a las FDS, viéndolas como una fuerza secesionista que busca separarse de Siria.

Además, aunque Turquía era patrocinador de los rebeldes sirios durante el gobierno de Assad, considera al YPG como una extensión del PKK kurdo, que ha librado una larga insurgencia en ese país.

Después de la caída de Assad en diciembre de 2024, las relaciones entre los nuevos gobernantes del país y las FDS se mantuvieron frías, pero en marzo se produjo una sorpresa cuando el jefe de las FDS, Mazloum Abdi, llegó a Damasco y firmó un acuerdo con al-Sharaa.

El acuerdo establecía, entre otras cosas, que las FDS se fusionarían con el ejército sirio para finales de 2025. Sin embargo, persistían importantes desacuerdos sobre cómo sucedería.

En octubre, Abdi dijo a The Associated Press que las FDS habían acordado en principio con el gobierno un plan para fusionar a sus combatientes como un grupo cohesionado en el ejército nacional.

Abdi visitó Damasco a principios de enero para discutir la fusión. Los medios estatales informaron en ese momento que no se habían logrado "resultados tangibles". Poco después, estallaron enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno en la ciudad norteña de Alepo, lo que llevó a las FDS a evacuar tres vecindarios que habían controlado durante años.

Poco después, el gobierno lanzó un operativo para capturar dos ciudades al este de Alepo que luego se convirtió en una ofensiva mayor que terminó el domingo con el gobierno controlando gran parte de la provincia norteña de Raqqa a lo largo de la frontera con Turquía y la provincia oriental rica en petróleo de Deir el-Zour que limita con Irak.

Un nuevo alto al fuego

El domingo por la noche, el gobierno de Siria anunció un alto al fuego, marcando el fin de la última ronda de combates con las FDS. El grupo ahora solo controla Hassakeh, que tiene una gran comunidad kurda.

Más tarde el domingo, la agencia de noticias estatal SANA mostró a al-Sharaa firmando y sosteniendo el acuerdo. Abdi, quien debía reunirse con el presidente en Damasco, no fue visto, aunque su firma aparece en el documento. Al-Sharaa dijo a los periodistas que Abdi no pudo viajar debido al mal tiempo e iba a la capital siria el lunes.

Según el nuevo acuerdo, los combatientes de las FDS se fusionarán en el ejército nacional y las fuerzas policiales como individuos en lugar de como una fuerza completa, lo cual es un golpe para los planes anteriores de Abdi.

La fuerza liderada por los kurdos también entregará los nombres de los comandantes que recibirán altos cargos militares y administrativos dentro del ejército y el gobierno sirio.

Las FDS como parte de Siria

Al-Sharaa emitió un decreto que convierte al kurdo en un idioma oficial en el país, junto con el árabe, y adopta el año nuevo kurdo como un feriado nacional, un paso visto como un intento de apaciguar a la minoría kurda. La nueva tregua se anunció dos días después.

Las FDS, que una vez tenían alrededor de 40.000 combatientes y desempeñaron un papel importante en la victoria contra el EI en marzo de 2019 cuando capturaron la última franja de tierra que los extremistas tenían, probablemente se disolverán en un futuro cercano mientras al-Sharaa refuerza su autoridad en Siria después de someter a la secta minoritaria alauita de Assad en enfrentamientos sectarios en marzo.

Una misión importante que las FDS continúan teniendo es el control de prisiones donde unos 9.000 miembros del EI han sido retenidos durante años sin juicio. Las FDS también controlan los campamentos de al-Hol y Roj en Hassakeh que albergan a decenas de miles, en su mayoría mujeres y niños vinculados al EI.

El grupo declaró en un comunicado el lunes que hombres armados estaban atacando la prisión de Shaddadeh "que alberga a miles" de miembros del EI. Más tarde indicó que sus combatientes repelieron varios ataques, agregando que la prisión está fuera del control de sus combatientes.

Bajo la tregua de 14 puntos, las autoridades y fuerzas de protección que administran las prisiones y campamentos se fusionarán en el gobierno que se convertirá en "totalmente responsable" de los asuntos legales y de seguridad de las cárceles y campamentos. No se estableció un plazo.

El gobierno sirio, dice el acuerdo, está comprometido con la lucha contra el EI ya que Siria ahora es miembro de la coalición liderada por Estados Unidos que lucha contra los extremistas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.