Suben a nueve los policías asesinados por presuntos pandilleros en ataques en Guatemala

Guatemala honraba el lunes a los policías muertos en varios ataques presuntamente orquestados por pandilleros luego de que el fin de semana las fuerzas de seguridad retomaran el control de prisiones donde se produjeron motines.

El lunes el país despertó con derechos constitucionales restringidos luego de que el presidente Bernardo Arévalo, en su intento por frenar la violencia, firmó un decreto declarando el estado de sitio durante 30 días en todo el territorio nacional que deberá ser aprobado o rechazado por el Congreso. Sin embargo, puede entrar en vigor antes que se lleve a cabo esa votación. La Constitución permite tal declaración en casos graves de violencia e insurrección.

Algunas zonas del país también han sido reforzadas con patrullajes combinados de las fuerzas de seguridad —policías y militares—.

El domingo presuntos pandilleros asesinaron a siete policías en una aparente represalia porque las autoridades habían retomado el control en el suroeste del país de una de las tres prisiones de máxima seguridad donde los reclusos se habían amotinado y tomado rehenes el día anterior.

Los ataques contra la policía en Ciudad de Guatemala y sus alrededores ocurrieron después de que cientos de agentes antidisturbios irrumpieron en la prisión de Renovación, en Escuintla, a unos 76 kilómetros al suroeste de la capital, para liberar a nueve guardias que habían sido tomados como rehenes. Los líderes de pandillas encarcelados a menudo ordenan a los miembros que se encuentran fuera de los muros de la prisión que lleven a cabo ataques de represalia.

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil, confirmó a The Associated Press que en la madrugada murió un agente policial que había sido herido de gravedad, sumando ya nueve policías fallecidos.

“Hay varios heridos que se encuentran en situación crítica, operaciones. Algunos también sufren de amputaciones debido a los ataques”, dijo Custodio Boteo.

El Diario Oficial publicó el decreto del presidente que en el justificó el estado de sitio por “la existencia de acciones coordinadas de grupos autodenominados maras o pandillas contra las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo ataques armados contra autoridades civiles”.

Algunos derechos limitados son la detención legal, las reuniones y manifestaciones y el derecho a la portación de armas regulado por la ley. Las fuerzas de seguridad también podrán prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares determinados o someterlos a registro.

La víspera el presidente también ordenó, por prevención, la suspensión de las clases en todo el país y la restricción de visitas a hospitales públicos. Instituciones del sistema de justicia también optaron por suspender sus actividades.

En octubre del año pasado el Congreso guatemalteco reformó algunas leyes para declarar terroristas a los miembros de las pandillasBarrio 18 y Mara Salvatrucha y endurecer las penas de prisión a sus integrantes que cometan delitos. En febrero y septiembre de 2025, Estados Unidos también declaró terroristas a los miembros de ambas pandillas.