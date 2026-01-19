Hackers interrumpen transmisión satelital de TV estatal iraní para mostrar al príncipe exiliado

La transmisión satelital de la televisión estatal iraní fue hackeada el lunes por la mañana para emitir imágenes en apoyo al príncipe heredero exiliado del país y peticiones a las fuerzas de seguridad de que no "apunten sus armas al pueblo", según mostraron imágenes en línea, tras las protestas nacionales en Irán.

El hackeo se produjo mientras el número de muertos en la represión de las autoridades contra las manifestaciones alcanzaba al menos los 3.919, según activistas. Temen que el número crezca mucho más a medida que se filtre información de un país aún aislado por un bloqueo de internet.

Las tensiones entre Washington y Teherán debido a la represión se mantenían altas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trazara dos líneas rojas para la República Islámica: el asesinato de manifestantes pacíficos y que Teherán lleve a cabo ejecuciones masivas tras las manifestaciones. Un portaaviones estadounidense, que días antes había estado en el mar de China Meridional, pasó por Singapur durante la noche para entrar en el estrecho de Malaca, poniéndolo en una ruta que podría llevarlo a Oriente Medio.

Interferencias en la TV estatal

Las imágenes se emitieron el domingo por la noche en varios canales transmitidos por satélite desde la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, la emisora estatal del país que tiene el monopolio de la transmisión de televisión y radio. El video mostró dos clips del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi, luego incluyó imágenes de fuerzas de seguridad y otros con lo que parecían ser uniformes de la policía iraní. Afirmó sin ofrecer pruebas que otros habían "dejado sus armas y jurado lealtad al pueblo".

"Este es un mensaje para el ejército y las fuerzas de seguridad", decía un gráfico. "No apunten sus armas al pueblo. Únanse a la nación por la libertad de Irán".

La agencia de noticias semioficial Fars, que se cree cercana a la Guardia Revolucionaria paramilitar del país, citó un comunicado de la emisora estatal reconociendo que la señal en "algunas áreas del país fue momentáneamente interrumpida por una fuente desconocida". No describió lo que se había emitido.

Un comunicado de la oficina de Pahlavi reconoció la interrupción que mostró al príncipe heredero. No respondió a preguntas de The Associated Press sobre el hackeo.

"Tengo un mensaje especial para el ejército. Ustedes son el ejército nacional de Irán, no el ejército de la República Islámica", dijo Pahlavi en la transmisión hackeada. "Tienen el deber de proteger sus propias vidas. No les queda mucho tiempo. Únanse al pueblo lo antes posible".

Imágenes en redes sociales compartidas en el extranjero, posiblemente de aquellos con satélites Starlink para eludir el apagón de internet, mostraron el hackeo en progreso en varios canales. La campaña de Pahlavi también compartió las imágenes.

El hackeo del domingo no es el primero en interrumpir las ondas iraníes. En 1986, The Washington Post informó que la CIA suministró a los aliados del príncipe "un transmisor de televisión miniaturizado para una transmisión clandestina de 11 minutos" a Irán en nombre de Pahlavi que pirateó la señal de dos estaciones en la República Islámica.

En 2022, varios canales emitieron imágenes que mostraban a líderes del grupo de oposición exiliado Mujahedeen-e-Khalq y una imagen que pedía la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

El padre de Pahlavi, el sha Mohammad Reza Pahlavi, huyó de Irán antes de la Revolución Islámica de 1979. Pahlavi, el hijo, instó a los manifestantes a salir a las calles el 8 de enero mientras las autoridades iraníes cortaban el acceso a internet e intensificaban drásticamente su represión.

Sigue sin estar claro cuánto apoyo tiene Pahlavi dentro de Irán, aunque ha habido gritos a favor del sha en las manifestaciones.

Portaaviones estadounidense podría dirigirse a Oriente Medio

Mientras las tensiones siguen siendo altas entre Teherán y Washington, datos de seguimiento de barcos analizados por AP el lunes mostraron al portaaviones USS Abraham Lincoln, así como a otros buques militares estadounidenses, en el estrecho de Malaca después de pasar por Singapur en una ruta que podría llevarlos a Oriente Medio.

El Lincoln había estado en el mar de China Meridional con su grupo de ataque como un elemento disuasorio para China por las tensiones con Taiwán. Los datos de seguimiento mostraron que el USS Frank E. Petersen Jr., el USS Michael Murphy y el USS Spruance, todos destructores de misiles guiados de clase Arleigh Burke, viajaban con el Lincoln a través del estrecho.

Varios reportes de medios estadounidenses que citaron a funcionarios anónimos han dicho que el Lincoln, que tiene su puerto base en San Diego, iba en camino de Oriente Medio. Probablemente aún necesitaría varios días de viaje antes de que sus aviones estuvieran al alcance de la región. Oriente Medio ha estado sin un grupo de portaaviones o un grupo de preparación anfibia, lo que probablemente complica cualquier discusión sobre una operación militar dirigida a Irán, dado que los estados árabes del Golfo se oponen ampliamente a un ataque de ea clase.

Crece el número de muertos en la represión

El número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó la revolución de 1979. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos situó el número de muertos el domingo en al menos 3.919 personas fallecidas, advirtiendo que probablemente aumentaría.

La agencia ha ofrecido datos precisos a lo largo de los años de manifestaciones y disturbios en Irán, confiando en una red de activistas dentro del país que confirma todas las muertes reportadas. AP no ha podido confirmar de manera independiente el número de muertos.

Los funcionarios iraníes no han dado un número claro de muertos, aunque el sábado, Jamenei dijo que las protestas habían dejado "varios miles" de personas muertas y culpó a Estados Unidos por los decesos. Fue la primera indicación de un líder iraní sobre la magnitud de las bajas de la ola de protestas que comenzó el 28 de diciembre por la debilitada economía de Irán.

La periodista de Associated Press Elena Becatoros contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.