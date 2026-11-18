El argumento para prohibir los teléfonos móviles en las escuelas es sencillo: estos dispositivos son una fuente inagotable de distracciones. Si se los retiran, los estudiantes pueden concentrarse en su trabajo escolar, interactuar con sus compañeros y, en última instancia, aprender más.

No obstante, la realidad es más compleja, como indican investigaciones recientes. Las escuelas pueden exigir a los alumnos guardar los teléfonos en fundas con cierre que sólo la escuela puede abrir, o exigir que permanezcan en las mochilas, pero no pueden aislar a los alumnos del mundo digital.

En los últimos años, más de 40 estados de Estados Unidos han aprobado leyes que restringen el uso de celulares en las escuelas, según el Phone Free Schools State Report Card (Evaluación Estatal de Escuelas Libres de Celulares), que realiza un seguimiento de la legislación de los estados respecto al uso de móviles. Sin embargo, esas leyes varían mucho y, a menudo, permiten que cada escuela diseñe sus propias políticas, lo que da lugar a un mosaico heterogéneo de normas y mecanismos de aplicación en todo el país.

Un estudio a gran escala, publicado el martes, encontró que las restricciones estrictas —las que obligan a los estudiantes a guardar sus teléfonos en fundas que ellos no pueden abrir durante toda la jornada escolar— resultan en mejoras académicas leves. Aunque esas ganancias podrían acumularse si las escuelas mantienen la prohibición, dijeron los investigadores.

Restringir el uso de celulares parece ayudar, hasta cierto punto

El estudio, dirigido por el Center for Education Policy Research (Centro de Investigación de Políticas Educativas) de Harvard, encontró que las escuelas con restricciones estrictas experimentaron mejoras “modestas” en el rendimiento académico, en comparación con estudiantes de escuelas similares que no aplicaban tales medidas. El estudio, que examinó los resultados en exámenes de 3,3 millones de estudiantes en 4.600 escuelas de todo el país, estima que los beneficios académicos equivalen a aproximadamente una o dos semanas adicionales de aprendizaje a lo largo de un año escolar.

El rendimiento académico de los estudiantes ha tenido una disminución a nivel mundial desde 2013, lo que coincide aproximadamente con el auge de los teléfonos inteligentes con acceso a redes sociales. Los investigadores buscaron determinar si este declive parece revertirse ahora que las escuelas han comenzado a retirar el acceso a los celulares, refirió Thomas Kane, profesor de Harvard y uno de los autores del estudio.

“Nuestra respuesta es que sí: las prohibiciones de teléfonos tienen un efecto positivo en el aumento. Pero no son una panacea”, agregó Kane. La pérdida de aprendizaje se produjo de forma gradual a lo largo de una década, señaló, por lo que no es sorprendente que los avances también sean graduales. El estudio utilizó datos de exámenes de matemáticas y lectura correspondientes a los grados cuarto a 10mo, a lo largo de los últimos cinco años académicos.

“Si bien las escuelas no deben esperar inmediatamente mejoras significativas en el rendimiento escolar, el resguardar los teléfonos de los estudiantes parece ser una medida rentable que equivale a añadir entre una y dos semanas de instrucción al año, lo cual podría acumularse con el tiempo, del mismo modo que ocurrió con el deterioro inicial”, expone el estudio.

La mejora equivale aproximadamente a la mitad del descenso anual en los resultados de los exámenes desde que los teléfonos inteligentes se generalizaron, mencionó el estudio.

Los avances académicos generales son “decepcionantes”, dice investigador

No obstante, la relación entre el uso de teléfonos y el aprendizaje no es del todo clara.

Otro estudio, publicado en mayo, concluyó que las prohibiciones estrictas del uso de teléfonos en las escuelas tuvieron un efecto “de prácticamente cero” en los resultados de los exámenes. Comparó escuelas que aplicaban prohibiciones con decenas de miles de escuelas que no lo hacían.

El estudio de la National Bureau of Economic Research (Oficina Nacional de Investigación Económica, o NBER) analizó un conjunto de resultados de pruebas estandarizadas distinto al que utilizó el estudio de Harvard, así como la actividad de geolocalización de los teléfonos, encuestas a docentes e información proporcionada por Yondr —el principal proveedor de fundas con seguro que sólo la escuela puede abrir— en 4.600 escuelas que emplean dichas fundas.

El estudio reveló “efectos positivos modestos” en los resultados de los exámenes de educación secundaria a lo largo de tres años, especialmente en matemáticas. No obstante, los autores del informe —investigadores de la Universidad de Stanford, la Universidad de Michigan, la Universidad de Duke y la Universidad de Pensilvania— mostraron cautela sobre concluir que las prohibiciones generen beneficios generalizados en el aprendizaje.

Ambos estudios apuntan a una conclusión similar, dijo Thomas Dee, economista de la educación en Stanford y coautor del estudio de la NBER. “Los primeros resultados de las prohibiciones de celulares en las escuelas son, en gran medida, decepcionantes, y plantean interrogantes sin resolver”, agregó.

Tras señalar que el estudio de Harvard mostró que los beneficios en el aprendizaje podrían acumularse a lo largo del tiempo, Dee enfatizó: “Espero que tengan razón”.

“No obstante, no me siento cómodo realizando esa extrapolación a partir de estimaciones que son pequeñas, sensibles a variaciones y que se basan únicamente en unos pocos años de prohibición al uso de teléfonos”.

Las razones, dijo Dee, podrían deberse a que los alumnos también se distraen con otros dispositivos en la escuela. O, añadió, “puede ser que encontremos estos resultados decepcionantes porque el uso de teléfonos fuera de las escuelas está perjudicando el desarrollo de los niños”.

Los teléfonos no son la única tecnología que distrae a los adolescentes

El hecho de que las escuelas o los estados tengan prohibiciones sobre el uso de teléfonos no significa que dichas prohibiciones se apliquen, expuso Jean Twenge, psicóloga de la Universidad Estatal de San Diego y autora del libro “10 Rules for Raising Kids in a High-Tech World” (10 reglas para criar hijos en un mundo altamente tecnológico).

Si pregunta a cualquier profesor —o adolescente—, le dirá que algunas prohibiciones al uso de teléfonos móviles son mayoritariamente cosméticas. Los adolescentes idean formas creativas de eludirlas, como esconder teléfonos desechables o inservibles, o incluso piedras con forma de teléfono, dentro de sus fundas con cierre. En las escuelas que confían en que los alumnos guarden sus teléfonos en las mochilas, el cumplimiento de la prohibición suele ser irregular.

“Sucede con mucha frecuencia que exista una política de no usar teléfonos durante la jornada escolar —desde la entrada hasta la salida—, y uno ingresa en la escuela y ve celulares por todas partes”, indicó Twenge.

Incluso sin teléfonos, añadió Twenge, “¿tienen computadoras portátiles en la escuela? ¿Acceden (los estudiantes) a las redes sociales en las computadoras en lugar de en los teléfonos?”.

El uso del celular fuera del entorno escolar también repercute en el rendimiento académico, explicó Twenge. “Si tienen el teléfono a mano mientras estudian, ¿cuánto logran asimilar realmente?”.

Kane, del estudio de Harvard, coincide en que el efecto del uso de móviles fuera de la escuela es “la gran incógnita”. Pero los científicos no han podido investigar las sospechas de los padres y los educadores de que el consumo excesivo de YouTube y otras plataformas durante la noche resulte perjudicial para los estudiantes.

“Me parece sorprendente que las empresas de redes sociales sepan cuánto tiempo pasan los chicos en sus plataformas, pero que esos datos nunca se hayan vinculado con el rendimiento académico de los estudiantes”, dijo Kane. “No podremos ofrecer respuestas hasta que las empresas de redes sociales compartan sus datos”.

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