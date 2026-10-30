Mientras los conductores de todo Estados Unidos se lamentan por los precios de la gasolina, reportan que las principales compañías petroleras del país registraron enormes beneficios.

Según un análisis del periódico The New York Times, las 50 principales empresas petroleras de EE. UU. han obtenido en conjunto más de 130.000 millones de dólares en beneficios desde el comienzo de la guerra de EE. UU. con Irán.

Chevron y ExxonMobil, en conjunto, obtuvieron más de $25.000 millones en ganancias entre julio y agosto, según anunciaron las compañías en comunicados emitidos el jueves.

“Es evidente que el aumento de los precios del combustible ejerce una presión real sobre las familias y las empresas, y la respuesta más significativa que podemos dar al alza de los precios mundiales de las materias primas es utilizar todos los recursos a nuestro alcance para aumentar la oferta”, declaró el jueves el director financiero de Exxon, Neil Hansen, al diario The Wall Street Journal.

Desde el inicio de la guerra con Irán, los conductores estadounidenses han pagado la asombrosa cifra de $147.700 millones adicionales en combustible hasta el viernes por la mañana, según el rastreador de costos energéticos de la guerra con Irán de la Universidad de Brown. Los consumidores han pagado $81.500 millones adicionales por gasolina y $66.200 millones adicionales por diésel.

open image in gallery Las empresas petroleras estadounidenses han disfrutado de un año rentable, ya que los conductores estadounidenses han pagado miles de millones más en las gasolineras en comparación con 2025 ( Reuters )

Según estimaciones de la Universidad de Brown, el hogar estadounidense promedio pagó $1.127,65 más por gasolina durante la guerra que en el mismo período de 2025.

El viernes, el precio del galón de gasolina era de $4,20, lo que supone el tercer mes consecutivo en que el precio medio se mantiene por encima de los $4, según la asociación automovilística AAA.

En 2026, ha habido más días con precios promedio de la gasolina superiores a $4 que en cualquier otro año registrado, según publicó Patrick De Haan, analista jefe de petróleo del sitio web de seguimiento de precios GasBuddy, en X a principios de este mes.

Los precios de la gasolina se dispararon después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, iniciara la guerra contra Irán el 28 de febrero. El transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz, en la costa sur de Irán, que proporciona el 20 % del suministro mundial de petróleo, quedó prácticamente paralizado, lo que provocó una disminución del suministro mundial del hidrocarburo.

Los consumidores están cada vez más frustrados con la forma en que el Gobierno de Trump ha manejado los precios de la gasolina.

Aproximadamente el 76 % de los votantes desaprueba la forma en que Trump ha manejado los precios de la gasolina, según una encuesta realizada a 1.004 votantes estadounidenses y publicada el martes por la empresa de sondeos Navigator.

open image in gallery Según una encuesta, aproximadamente el 76 % de los votantes estadounidenses desaprueba la forma en que Trump ha gestionado los precios de la gasolina ( AFP/Getty )

Eso podría tener consecuencias desastrosas para el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de la próxima semana. Los votantes han visto a los demócratas con mejores ojos desde el comienzo de la guerra, en parte, debido al alza vertiginosa de los precios de la gasolina.

“Una amplia mayoría desaprueba la gestión de Trump en materia de gastos cotidianos, y los demócratas gozan de una imagen más favorable que sus homólogos republicanos, una ventaja que mantienen desde el comienzo de la guerra con Irán”, señala la encuesta.

Traducción de Sara Pignatiello