Irán dice que 3 petroleros chocaron con minas y otras noticias de Oriente Medio

Irán afirma que tres petroleros chocaron con minas y explotaron cuando intentaban salir del estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada.

Los israelíes esperan los resultados finales de las elecciones, mientras surgen acusaciones de injerencia extranjera. Y en Yemen, un organismo de derechos humanos dirigido por los hutíes advierte que un ataque saudí contra una fábrica de pintura podría liberar toxinas en el agua y el suelo cerca de la sitiada ciudad de Taiz.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el jueves.

Irán dice que 3 petroleros chocaron con minas en el estrecho de Ormuz

Irán informó que tres petroleros explotaron y se incendiaron tras chocar con minas navales en las últimas 24 horas cuando intentaban transitar por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz, según la radiodifusora estatal, que citó a la Guardia Revolucionaria.

El informe no identificó a los petroleros ni ofreció detalles sobre posibles víctimas. The Associated Press no pudo confirmar de inmediato el reporte. La información se conoció en un momento de alta tensión en la región por la preocupación de que puedan reanudarse ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Marina iraní señaló que los petroleros apagaron sus sistemas de radar y navegación e ignoraron las advertencias mientras intentaban salir por una ruta restringida. Añadió que las embarcaciones dañadas fueron abandonadas frente a la costa sur de la vía marítima.

Irán insiste en que los barcos que buscan transitar por el estrecho se comuniquen con sus autoridades y sigan determinadas rutas. La Guardia sostiene que otras rutas están minadas.

Un organismo militar británico que monitorea la navegación comercial informó el jueves que una embarcación avistó a otra embarcación en llamas mientras transitaba por el estrecho. El centro de Operaciones de Comercio Marítimo indicó que no conocía el estado de la tripulación de la embarcación incendiada ni el grado de los daños. No estaba claro de inmediato si esa embarcación era una de las tres mencionadas por la Guardia Revolucionaria.

Los petroleros han seguido transportando petróleo por el estrecho bajo protección militar de Estados Unidos pese al reciente repunte de ataques, según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence.

Israel espera al resultado electoral ente acusaciones de injerencia

Los israelíes siguen esperando los resultados finales de las elecciones, que podrían anunciarse a partir de la noche del jueves. No parece que el primer ministro Benjamin Netanyahu y sus aliados, ni los partidos que buscan destituirlo —incluidos los encabezados por árabes—, vayan a alcanzar la mayoría de 61 escaños necesaria para formar un nuevo gobierno.

En medio de una incertidumbre creciente, han surgido acusaciones de injerencia extranjera en las elecciones. El jefe del Comité Central de Elecciones pidió al servicio de inteligencia Shin Bet que investigue las acusaciones y presente conclusiones en el plazo de una semana. La ley israelí exige que los resultados electorales se certifiquen antes del 4 de noviembre.

La carta, fechada el miércoles, mencionó un presunto financiamiento por parte de “entidades extranjeras contra el interés israelí”, sin dar detalles, y señaló que no podía pronunciarse sobre la validez de las afirmaciones. No estaba claro quién las formuló.

Netanyahu aprovechó rápidamente la solicitud al Shin Bet para sostener que ningún partido debería cooperar con los encabezados por árabes, aunque la carta no decía nada sobre ese asunto. Los medios locales estimaban que la cámara tendría 53 escaños parlamentarios para su bloque, 48 para los partidos de oposición y 19 para los encabezados por árabes, que también quieren sacar a Netanyahu del poder.

Los hutíes advierten de contaminación por ataque saudí a una fábrica de pintura en Yemen

Un organismo de derechos humanos dirigido por los hutíes afirmó que un ataque saudí alcanzó una fábrica de pintura en Yemen y podría liberar toxinas en el área circundante.

El ataque, ocurrido tarde el miércoles, impactó cerca de la sitiada ciudad de Taiz, donde los combates se han intensificado entre los rebeldes y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí.

El ataque contra la fábrica provocó un gran incendio y podría liberar gases tóxicos y contaminar el suelo y las aguas subterráneas cercanas, informó el jueves la Autoridad Nacional de Derechos Humanos de Yemen. El grupo calificó el ataque como un crimen de guerra. No precisó si hubo víctimas.

Un ataque israelí contra un vehículo civil mata a 2 en Gaza

Un ataque israelí contra un vehículo civil mató a dos personas e hirió a otra en el centro de Gaza el jueves, según funcionarios de salud del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, adonde fueron trasladadas las víctimas.

El ejército de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El número de muertos en Gaza aumenta casi a diario, más de un año después de que Israel y Hamás acordaran un frágil alto el fuego. Aunque los combates más intensos han disminuido, los ataques israelíes contra el enclave han matado a más de 1.550 palestinos desde que comenzó el alto el fuego en octubre de 2025, según el Ministerio de Salud del territorio.

El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados y es considerado en general fiable por agencias de la ONU y expertos independientes. No distingue entre civiles y combatientes.

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Este reporte se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.