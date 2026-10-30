Cuba recibe a diplomático expulsado de EEUU tras inusual altercado en la ONU

El diplomático cubano Richard Tur de la Concepción fue recibido en Cuba con elogios de las autoridades luego de ser expulsado por Estados Unidos tras un inusual altercado con representantes de ese país en un foro de las Naciones Unidas.

“Recibimos en la patria al joven diplomático”, escribió el viernes en su cuenta de X el vicecanciller primero Gerardo Peñalver, quien difundió la imagen de Tur junto a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores sosteniendo una bandera cubana en el aeropuerto de La Habana.

Según Peñalver, Tur “de manera digna y firme enfrentó la actitud irrespetuosa y provocadora de la delegación” de Estados Unidos. El diplomático se desempeñaba como primer secretario de la Misión de Cuba ante la ONU.

La salida del diplomático de la sede de la ONU en Nueva York había sido informada por el representante estadounidense ante el organismo Mike Waltz y luego confirmada por el Departamento de Estado.

El incidente se produjo luego de que la representación norteamericana acusó a Tur de empujar a un colega estadounidense durante un altercado público el martes e intentar quitarle el teléfono con el que estaba grabando una sesión del plenario de la Asamblea General para debatir sobre un documento de rechazo a las sanciones de Estados Unidos a la isla.

La confrontación terminó en un inusual cruce de gritos entre Waltz y el canciller cubano Bruno Rodríguez.

“Este accionar del personal estadounidense formó parte de su estrategia para entorpecer el voto de la resolución contra el bloqueo genocida y la candidatura de Richard Tur a un importante órgano de Naciones Unidas”, sostuvo Peñalver.

El diplomático, por su parte, agradeció en X la recepción que tuvo en la isla. “Cuba prevalecerá por encima de la prepotencia yanqui y de todo aquel que busque amilanarnos”, escribió.

La sesión en la ONU terminó el miércoles con la aprobación de la resolución propuesta por la isla por 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. El documento se presenta en el foto multilateral anualmente y no tiene carácter vinculante.

Cuba y Estados Unidos atraviesan una fuerte tensión tras la imposición en enero de un cerco energético por parte del presidente Donald Trump que busca cambios en el gobierno de la isla y su modelo político.