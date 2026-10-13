Policía de NY participará en en pesquisas de agresiones sexuales en la Universidad de Cornell

La Universidad de Cornell suspenderá las fiestas y otros eventos sociales en las casas de fraternidades durante el resto del año académico y asignará a la Policía del Estado de Nueva York una función en la investigación de delitos sexuales en el campus, anunciaron funcionarios universitarios el martes, en medio de una creciente indignación por su manejo de las denuncias de que una estudiante fue agredida sexualmente en una casa de fraternidad en 2024.

Las medidas anunciadas por el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, incluyen la suspensión de todas las fiestas y eventos sociales en las casas del Consejo Interfraternidades hasta el final del año académico 2026-2027 y una nueva política de “tolerancia cero” ante infracciones que daría lugar a la suspensión de emergencia inmediata de un capítulo.

“Estas medidas darán tiempo para una revisión exhaustiva de la vida de fraternidades en Cornell, con el fin de determinar si puede continuar de manera segura y cómo hacerlo”, escribió Kotlikoff en una carta dirigida a la comunidad del campus.

El presidente de la Universidad señaló que la institución iniciaría conversaciones con estudiantes y expertos del cuerpo docente acerca del “desarrollo de alternativas sociales seguras” a la cultura de las fiestas de las fraternidades e invertiría dinero para llevar a la práctica tales iniciativas.

También se comprometió a incorporar a un gestor de casos en la Oficina de Derechos Civiles de la universidad para ayudar a quienes denuncian conductas sexuales indebidas en el campus de Cornell a orientarse en el proceso, y a trabajar con la Policía del Estado de Nueva York para permitir que sus investigadores penales —independientes de Cornell— investiguen las denuncias.

Por lo general, los delitos denunciados en el campus de Cornell son investigados por la policía del campus, un departamento que cuenta con plenas facultades de aplicación de la ley, pero que está controlado por la universidad. La fuerza policial del campus opera de manera independiente de la policía municipal en Ithaca, Nueva York, donde se encuentra la universidad. Sus agentes investigaron las denuncias de violación tumultuaria de 2024 y presentaron sus hallazgos iniciales al fiscal de distrito del condado de Tompkins, quien se negó a presentar cargos pocas semanas después de que la mujer hiciera su primer reporte a la policía.

La gobernadora de Nueva York apartó al fiscal de distrito del caso este mes tras una protesta pública por la falta de cargos.

La investigación ahora está encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, mientras que Cornell contrató a la exsubsecretaria de Justicia de Estados Unidos, Sally Yates, para realizar una revisión independiente de la respuesta de la universidad. En ocasiones, la Policía del Estado de Nueva York se encarga de investigaciones de delitos graves para pequeñas agencias de policía municipal, aportando experiencia que no está disponible a nivel local.

Kotlikoff reconoció que la violencia sexual se extiende más allá de las fraternidades y dijo que Cornell también debe enfrentar una cultura de consumo excesivo de alcohol y uso de drogas en el campus, así como expandir la educación sobre la responsabilidad de los estudiantes para intervenir cuando otras personas están en riesgo.

Cornell también planea incorporar a defensores de víctimas y expandir los programas de prevención de la violencia sexual que incluirán educación encaminada a alentar la intervención de testigos, afirmó, denominando las diversas acciones anunciadas el martes como los “primeros pasos hacia un cambio sistémico en nuestro campus”.

“Daremos todos los pasos necesarios para abordar las condiciones que condujeron a las experiencias de Jane Doe y las de otros sobrevivientes”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.