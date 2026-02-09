La represión iraní contra la disidencia tras las protestas se amplía y alcanza a figuras reformistas

Las fuerzas de seguridad iraníes han emprendido una campaña para arrestar a personas conocidas del movimiento reformista del país, informaron el lunes.

El operativo amplía una represión contra la disidencia después de que las autoridades sofocaran unas protestas nacionales, una violenta persecución que dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos.

La laureada con el Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que ya estaba detenida, recibió otra sentencia de prisión de más de siete años. La condena refleja un esfuerzo creciente por silenciar a cualquiera que se oponga a la sangrienta represión de disturbios por parte de la teocracia iraní mientras enfrenta nuevas conversaciones nucleares con Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha advertido repetidamente que podría lanzar un ataque contra el país si no se alcanza un acuerdo.

Reportes en los medios citaron a funcionarios dentro del movimiento reformista, que busca cambiar la teocracia de Irán desde adentro, diciendo que al menos cuatro de sus miembros habían sido arrestados. Incluyen a Azar Mansouri, la líder del Frente Reformista, que representa a múltiples facciones reformistas; y al exdiplomático Mohsen Aminzadeh, quien sirvió bajo el presidente reformista Mohammad Jatami.

También fue detenido Ebrahim Asgharzadeh, quien lideró a los estudiantes que asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, provocando la crisis de rehenes de 444 días.

Sus arrestos probablemente derivan de una declaración reformista en enero que pedía que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, renunciara a su cargo y que un consejo de gobierno transitorio supervisara el país.

La agencia de noticias estatal de Irán, IRNA, citó una declaración de la fiscalía en Teherán, la capital del país, diciendo que cuatro personas habían sido arrestadas y otras citadas para reunirse con las autoridades. Acusó a los supuestamente involucrados de “organizar y liderar... actividades destinadas a perturbar la situación política y social en el país en medio de amenazas militares de Estados Unidos y el régimen sionista”.

“Después de haber silenciado las calles con una crueldad ejemplar, el régimen ha centrado su atención hacia adentro, fijando su mirada en su oposición leal”, escribió Ali Vaez, un experto en Irán del International Crisis Group.

“Los reformistas, sintiendo que el terreno se movía bajo ellos, habían comenzado a desviarse, y el poder, siempre paranoico, ahora está decidido a cauterizar la disidencia antes de que aprenda a caminar”.

Sin embargo, sigue sin estar claro cuánta apoyo político tienen los reformistas dentro de Irán. Durante las manifestaciones se oyó a la gente gritar “¡Muerte a Jamenei!” y expresar apoyo al príncipe heredero exiliado del país, y la indignación de la gente parecía agrupar a los reformistas con todos los demás políticos que ahora trabajan en la República Islámica.

Irán y Estados Unidos mantuvieron nuevas conversaciones nucleares la semana pasada en Omán. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, señaló el domingo en un discurso a diplomáticos en una cumbre en Teherán que Irán se mantendría en su posición de que debe poder enriquecer uranio, un punto de gran controversia con Trump, quien bombardeó recintos atómicos iraníes en junio durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajará a Washington esta semana, con Irán como el principal tema de discusión, dijo su oficina.

Estados Unidos ha llevado el portaviones USS Abraham Lincoln, barcos y aviones de guerra al Oriente Medio para presionar a Irán a un acuerdo y tener la potencia de fuego necesaria para atacar a la República Islámica si Trump decide hacerlo.

Mientras tanto, Irán emitió una advertencia a los pilotos de que planeaba “lanzamientos de cohetes” del lunes al martes en un área sobre la provincia de Semnan del país, hogar del Puerto Espacial Imam Jomeini. Tales lanzamientos han coincidido en el pasado con la conmemoración por parte de Irán del aniversario de su Revolución Islámica de 1979.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.