Fuerzas israelíes capturan a un funcionario islamista suní y aliado de Hamás en el sur de Líbano

En una operación en el sur de Líbano la madrugada del lunes, las fuerzas israelíes capturaron a un funcionario local de un grupo islamista suní y aliado del grupo armado palestino Hamás y lo llevaron a Israel para ser interrogado, informaron el ejército israelí y medios estatales libaneses.

También el lunes, un dron israelí atacó un automóvil en la aldea libanesa sureña de Yanouh, matando a tres personas, incluido un niño, según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano. No hubo comentarios inmediatos de Israel sobre el ataque.

Según la agencia NNA, Atwi Atwi, un funcionario local del grupo islamista suní al-Jamaa al-Islamiya, o Grupo Islámico, fue capturado en la aldea sureña de Hebbarieh, en la región de Hasbaya y cerca de la frontera con Israel.

Un comunicado del ejército israelí dijo que las tropas israelíes aprehendieron a un funcionario del Grupo Islámico en una "operación dirigida basada en inteligencia". No se dio a conocer el nombre del funcionario.

El Grupo Islámico condenó la captura, diciendo que era parte de los ataques diarios de Israel y las violaciones de la soberanía libanesa. Hizo un llamado al estado libanés para que trabaje por la liberación de Atwi.

Grupo Islámico es la rama libanesa de la Hermandad Musulmana, un grupo político panislamista, con un ala armada en Líbano conocida como las Fuerzas Fajr.

Después del estallido de la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, las Fuerzas Fajr se sumaron al grupo militante chií libanés Hezbollah, lanzando cohetes a través de la frontera hacia Israel que, según dijeron, eran una forma de apoyo a Hamás en Gaza.

La Hermandad ha sido proscrita en gran parte del Oriente Medio y designada como un grupo terrorista. El mes pasado, el gobierno de Trump designó a las ramas libanesa, jordana y egipcia de la Hermandad como organizaciones terroristas.

El líder de Al-Jamaa al-Islamiya, Mohammed Takkoush, dijo durante la guerra de 14 meses entre Hezbollah e Israel que su grupo y Hezbollah dejaron de lado sus diferencias sobre los conflictos en Siria y Yemen para unirse contra Israel.

Hezbollah comenzó a atacar a Israel el 8 de octubre de 2023, un día después de que Hamás atacara el sur de Israel, desencadenando la última guerra entre Israel y Hamás. Israel luego lanzó un bombardeo generalizado sobre Líbano que debilitó severamente a Hezbollah, seguido de una invasión terrestre.

El conflicto terminó con un alto el fuego mediado por Estados Unidos en 2024, y desde entonces, Israel ha realizado ataques aéreos e incursiones terrestres casi a diario en Líbano. Israel dice que está llevando a cabo las operaciones para eliminar los bastiones de Hezbollah y las amenazas contra Israel.

La guerra entre Israel y Hezbollah mató a más de 4.000 personas en Líbano, incluidos cientos de civiles, y causó un daño y destrucción estimados en 11.000 millones de dólares, según el Banco Mundial. En Israel murieron 127 personas, incluidos 80 soldados.

